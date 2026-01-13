Entretenimiento

La razón por la que Nick Jonas salió de la ceremonia de los Globos de Oro

El cantante explicó en redes sociales que sufrió un episodio de ansiedad social durante la gala

Guardar
El cantante fue visto tomando agua mientras miraba a su alrededor con nerviosismo (Instagram/Parade)

Nick Jonas demostró una vez más que, pese a su estatus de estrella internacional, también enfrenta situaciones cotidianas con las que muchas personas se identifican.

El músico de 33 años, se volvió tendencia en redes sociales tras ser captado saliendo momentáneamente del recinto durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, celebrada el domingo 11 de enero en Beverly Hills. Poco después, el propio Jonas explicó con franqueza lo que había ocurrido.

En un video difundido por el medio Parade, se observa al también actor en el exterior del evento, mirando a su alrededor mientras bebe un sorbo de agua, aparentemente buscando un momento de calma lejos del bullicio de la gala.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron múltiples especulaciones entre los usuarios de redes sociales sobre los motivos de su salida. Uno de esos comentarios, publicado por una cuenta de fans en X (antes Twitter), sugería que “la ansiedad social se apoderó de él”.

Nick Jonas hizo referencia a
Nick Jonas hizo referencia a su canción al confirmar que tuvo un episodio de ansiedad en los Globos de Oro. (X/Nick Jonas)

Lejos de desmentirlo, Jonas respondió directamente al mensaje y confirmó la interpretación. “Sí… me golpeó como un puñetazo en el estómago”, escribió, haciendo un guiño a su más reciente sencillo titulado “Gut Punch”.

La referencia no fue casual. En la letra de la canción, Nick Jonas aborda con crudeza el diálogo interno negativo y la autoexigencia emocional.

Me golpeó como un puñetazo en el estómago, herí mis propios sentimientos. ¿Cómo me volví tan bueno siendo cruel conmigo mismo? / Debería bajar el fuego, decirme que me calme / Maldición, realmente odio la forma en que me hablo”.

La reacción del público fue mayoritariamente de apoyo. En la sección de comentarios, decenas de fans aplaudieron la sinceridad del cantante y compartieron experiencias similares.

Los fans de Nick Jonas
Los fans de Nick Jonas aplaudieron su sinceridad. (REUTERS/Kylie Cooper)

“¡Lo estás haciendo increíble, cariño! Todos tenemos el blues de la ansiedad social”, escribió una usuaria. Otro comentario señalaba: “Está bien, a todos nos supera a veces”.

No es la primera vez que Nick Jonas habla abiertamente sobre su salud mental. El artista convive desde la infancia con diabetes tipo 1 y, a lo largo de los años, ha subrayado la importancia del bienestar emocional en el manejo de la enfermedad.

En una entrevista con PEOPLE en 2021, afirmó que el aspecto mental y emocional de la diabetes “es realmente importante” y que suele acudir a terapia como parte de su cuidado integral.

“Claro que hablo con mi terapeuta y, por suerte, cuento con un excelente equipo de apoyo y un equipo médico excepciona. Lo que hay que tener en cuenta son los impactos mentales y emocionales que tiene, no solo en la persona afectada por la enfermedad, sino también en sus amigos, familiares y seres queridos”, dijo.

Nick Jonas aseguró que
Nick Jonas aseguró que rioriza su salud mental. (REUTERS/Daniel Cole)

Cabe recordar que Nick Jonas asistió a los Globos de Oro acompañado de su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas.

Antes del evento, el cantante compartió un video del tipo Get Ready With Me (GRWM), en el que mostró el esmoquin negro de rayas diplomáticas de la firma Berluti que eligió para la ocasión, complementado con un reloj Fossil. La pareja también publicó un video bailando de forma romántica

Por su parte, Priyanka Chopra Jonas, de 43 años, lució un vestido azul marino sin tirantes, diseñado a medida por Dior, que combinó con zapatos negros de Roger Vivier y joyería de Bulgari.

Temas Relacionados

Nick JonasGlobos de Oroentretenimiento

Últimas Noticias

Timothy Busfield se entrega a las autoridades tras ser acusado de agresión sexual infantil

Mientras avanzan las investigaciones, el actor y director insiste en que es inocente de los delitos que se le imputan

Timothy Busfield se entrega a

Hudson Williams reveló cuál fue la escena que lo convenció de protagonizar “Heated Rivalry”

La serie de temática LGBTQ+ sigue a dos jugadores de hockey que son rivales y a su vez experimentan una atracción romántica

Hudson Williams reveló cuál fue

BTS Tour 2026: cómo comprar boletos para los conciertos de la boyband en América Latina

El grupo de k-pop confirmó que regresará a México, Chile y Brasil. También será la primera visita de BTS en Colombia, Perú y Argentina

BTS Tour 2026: cómo comprar

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La Mole se encuentran en nuevo tráiler de la anticipada película

La nueva superproducción de Marvel Studios prevé reunir a héroes de todas las generaciones en una batalla contra Doctor Doom

“Avengers: Doomsday”: Shuri y La

El esperado cara a cara entre Shuri y La Cosa sorprendió en el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday

Marvel desató la emoción de los fans al mostrar por primera vez el encuentro entre la heredera de Wakanda, interpretada por Letitia Wright, y el icónico héroe de los Cuatro Fantásticos, Ebon Moss-Bachrach, en su reciente avance

El esperado cara a cara
DEPORTES
Mauro Icardi falló dos penales

Mauro Icardi falló dos penales consecutivos en Galatasaray: la reacción del argentino con el arquero rival

El hijo de Batistuta como técnico y Chamot como mánager: el proyecto “a lo Guardiola” que revoluciona a un club argentino

“¡No sabía que venía a entrenar a una guardería!”: revelaron las peleas y roces que derivaron en la salida de Xabi Alonso del Real Madrid

Fue uno de los mejores tenistas del país, volvió a jugar tras seis meses inactivo y confesó: “El día a día se me hace difícil”

El equipo que debutará en la Fórmula 1 en 2026 presentó su primer diseño de coche

TELESHOW
Catherine Fulop contó cómo es

Catherine Fulop contó cómo es su estado de salud a un mes y medio de su operación de hombro

Elina Costantini habló de las ganas que tiene de ser madre por segunda vez junto a Eduardo Costantini

Jimena Barón mostró una nueva foto de Arturo y sorprendió por el increíble parecido con Matías Palleiro

Una tercera mujer apareció vinculada a Luciano Castro en medio de la crisis con Griselda Siciliani: “Videos y fotos”

El Dr. Alberto Cormillot apareció en vivo con un cuello ortopédico: qué accidente sufrió

INFOBAE AMÉRICA

Wall Street cerró a la

Wall Street cerró a la baja y el petróleo registró una importante suba por la crisis en Irán

Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

Frida, Dan Flavin y la nueva colección, entre las principales muestras del Malba para su 25° aniversario

El Gobierno de Ecuador descartó apagones pese a las advertencias de expertos

Daniel Noboa vinculó al correísmo con el voto carcelario