La razón por la que Nick Jonas salió de la ceremonia de los Globos de Oro

El cantante fue visto tomando agua mientras miraba a su alrededor con nerviosismo (Instagram/Parade)

Nick Jonas demostró una vez más que, pese a su estatus de estrella internacional, también enfrenta situaciones cotidianas con las que muchas personas se identifican.

El músico de 33 años, se volvió tendencia en redes sociales tras ser captado saliendo momentáneamente del recinto durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, celebrada el domingo 11 de enero en Beverly Hills. Poco después, el propio Jonas explicó con franqueza lo que había ocurrido.

En un video difundido por el medio Parade, se observa al también actor en el exterior del evento, mirando a su alrededor mientras bebe un sorbo de agua, aparentemente buscando un momento de calma lejos del bullicio de la gala.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron múltiples especulaciones entre los usuarios de redes sociales sobre los motivos de su salida. Uno de esos comentarios, publicado por una cuenta de fans en X (antes Twitter), sugería que “la ansiedad social se apoderó de él”.

Nick Jonas hizo referencia a su canción al confirmar que tuvo un episodio de ansiedad en los Globos de Oro. (X/Nick Jonas)

Lejos de desmentirlo, Jonas respondió directamente al mensaje y confirmó la interpretación. “Sí… me golpeó como un puñetazo en el estómago”, escribió, haciendo un guiño a su más reciente sencillo titulado “Gut Punch”.

La referencia no fue casual. En la letra de la canción, Nick Jonas aborda con crudeza el diálogo interno negativo y la autoexigencia emocional.

“Me golpeó como un puñetazo en el estómago, herí mis propios sentimientos. ¿Cómo me volví tan bueno siendo cruel conmigo mismo? / Debería bajar el fuego, decirme que me calme / Maldición, realmente odio la forma en que me hablo”.

La reacción del público fue mayoritariamente de apoyo. En la sección de comentarios, decenas de fans aplaudieron la sinceridad del cantante y compartieron experiencias similares.

Los fans de Nick Jonas aplaudieron su sinceridad. (REUTERS/Kylie Cooper)

“¡Lo estás haciendo increíble, cariño! Todos tenemos el blues de la ansiedad social”, escribió una usuaria. Otro comentario señalaba: “Está bien, a todos nos supera a veces”.

No es la primera vez que Nick Jonas habla abiertamente sobre su salud mental. El artista convive desde la infancia con diabetes tipo 1 y, a lo largo de los años, ha subrayado la importancia del bienestar emocional en el manejo de la enfermedad.

En una entrevista con PEOPLE en 2021, afirmó que el aspecto mental y emocional de la diabetes “es realmente importante” y que suele acudir a terapia como parte de su cuidado integral.

“Claro que hablo con mi terapeuta y, por suerte, cuento con un excelente equipo de apoyo y un equipo médico excepciona. Lo que hay que tener en cuenta son los impactos mentales y emocionales que tiene, no solo en la persona afectada por la enfermedad, sino también en sus amigos, familiares y seres queridos”, dijo.

Nick Jonas aseguró que rioriza su salud mental. (REUTERS/Daniel Cole)

Cabe recordar que Nick Jonas asistió a los Globos de Oro acompañado de su esposa, la actriz Priyanka Chopra Jonas.

Antes del evento, el cantante compartió un video del tipo Get Ready With Me (GRWM), en el que mostró el esmoquin negro de rayas diplomáticas de la firma Berluti que eligió para la ocasión, complementado con un reloj Fossil. La pareja también publicó un video bailando de forma romántica

Por su parte, Priyanka Chopra Jonas, de 43 años, lució un vestido azul marino sin tirantes, diseñado a medida por Dior, que combinó con zapatos negros de Roger Vivier y joyería de Bulgari.