Qué fue de la vida de los protagonistas de Camp Rock a casi dos décadas del estreno

Camp Rock: Videoclip - 'This is Me' | Disney Channel Oficial

Días atrás, la nostalgia se apoderó de Nueva Jersey cuando Demi Lovato y los Jonas Brothers compartieron escenario para interpretar éxitos de Camp Rock en el inicio de la gira de aniversario de la banda. El reencuentro del 10 de agosto incluyó canciones como “Gotta Find You”, “This Is Me” y “Wouldn’t Change a Thing”, situación que significó un momento especial para quienes acompañaron la película de Disney Channel, celebrando la reunión de sus protagonistas más de una década después del estreno original.

Demi Lovato y los Jonas Brothers reviven Camp Rock en un emotivo reencuentro en Nueva Jersey (@ddlovato/Instagram)

Según informó People, durante el concierto, Joe Jonas señaló ante el público que habían pasado “casi 10 años” desde la última vez que cantaron juntos “This Is Me”. Lovato replicó que “podría haber sido más tiempo”.La cercanía entre ambos, que mantuvieron una relación en 2010 tras interpretar a una pareja en pantalla, aportó un tono emotivo a la noche.

El evento no solo marcó el inicio de la gira de aniversario de los Jonas Brothers, sino que también renovó el entusiasmo de quienes crecieron siguiendo esta franquicia.

Demi Lovato y los Jonas Brothers celebran el aniversario de Camp Rock con un show especial y emotivo

Demi Lovato

Desde Camp Rock, Demi Lovato desarrolló una carrera multifacética. Tras su paso por la cinta, actuó en títulos como “Princess Protection Program” junto a Selena Gomez, puso voz a Pitufina en “Smurfs: The Lost Village” y apareció en “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”.

Demi Lovato, hoy es cantante, actriz y productora, con nueve álbumes y un matrimonio reciente con Jutes

Además, protagonizó documentales sobre su vida, su ascenso a la fama y sus procesos de recuperación personal. En la música, suma nueve álbumes de estudio, incluyendo “Confident”, “Dancing with the Devil... the Art of Starting Over”, “HOLY FVCK” y “REVAMPED”, centrado en reversiones rockeras. Recibió dos nominaciones a los premios Grammy y, en el plano personal, se casó con el músico canadiense Jutes en mayo de 2025.

Joe Jonas

Joe Jonas, quien interpretó a Shane Gray, vivió cómo su personaje reflejaba su experiencia personal como ídolo juvenil. Junto a Nick y Kevin, alcanzó la fama con los Jonas Brothers, con seis álbumes y once giras.

La estrella pop que redescubre la música; continuó con los Jonas Brothers y DNCE, y es padre de dos hijas

En 2011, presentó su disco “Fastlife” y, tras una pausa de la banda en 2013, formó DNCE, con éxitos como “Cake by the Ocean”. Fue jurado en “The Voice Australia” y mentor en la edición estadounidense. Participó en documentales sobre los Jonas Brothers y, en lo personal, se casó con Sophie Turner en 2019, tuvo dos hijas y en 2023 inició su proceso de divorcio.

Nick Jonas

Nick Jonas continuó su carrera después de Camp Rock con la banda Nick Jonas & the Administration, y luego como solista con temas como “Jealous” y “Chains”. Ejerció como director musical en la gira “Neon Lights” junto a Lovato y colaboró con artistas como Ty Dolla $ign en su tercer álbum, “Last Year Was Complicated”.

Nick siguió como solista y actor en Jumanji y Kingdom, casado con Priyanka Chopra

También actuó en películas como “Jumanji: Welcome to the Jungle” y su secuela, y en series como “Hawaii Five-O”, “Kingdom” y “Scream Queens”. En 2018 se casó con la actriz Priyanka Chopra y, en 2022, nació su hija Malti Marie mediante gestación subrogada.

Kevin Jonas

Kevin Jonas optó por alejarse de la música durante el receso de la banda y se enfocó en el emprendimiento: fundó The Blu Market, creó la app Yood! y colaboró con la plataforma de videos We Heart It.

El personaje cómico; se dedicó a los negocios y la familia, con dos hijas junto a Danielle Jonas

Priorizó la vida familiar junto a su esposa Danielle, con quien se casó en 2009 y tuvo dos hijas, Alena Rose y Valentina Angelina. También protagonizó el reality “Married to Jonas” y participó en programas como “The Real Housewives of New Jersey”, “The Apprentice” y “The Voice”.

Alyson Stoner

Alyson Stoner, la actriz que dio vida a Caitlyn Geller, ya tenía una carrera previa en cine y TV, con títulos como “Cheaper by the Dozen” y “The Suite Life of Zack & Cody”. Se destacó como bailarina en la saga “Step Up” y en videoclips de Missy Elliot.

La mejor amiga de Mitchie; actriz, bailarina y fundadora de Movement Genius, activista por la diversidad

En 2018 anunció públicamente su identidad queer y el uso de pronombres neutros, reflexionando sobre el impacto de estas decisiones. Lanzó el pódcast “Dear Hollywood”, fundó la plataforma de bienestar Movement Genius y, en agosto de 2025, publicará su libro de memorias.

Meaghan Martin

Meaghan Martin (Tess Tyler) continuó su carrera en la actuación con papeles en “Mean Girls 2” y “10 Things I Hate About You”.

La rival principal; actriz en cine, TV y voz en videojuegos como Atomic Heart

Participó en series como “Melissa and Joey” y “Jessie”, y en 2023 prestó su voz a videojuegos como “Ten Dates”, “Atomic Heart” y “Xenoblade Chronicles: Future Redeemed”. Se casó en 2016 con el actor británico Oli Higginson.

Jasmine Richards

Jasmine Richards, quien interpretó a Peggy Warburton, debutó en la serie “Naturally, Sadie” y tras Camp Rock se dedicó a la voz en proyectos como “Redakai: Conquer the Kairu”.

La cantante tímida que gana confianza; hoy enfocada en su familia y emprendimientos

En la vida real, optó por priorizar su familia: contrajo matrimonio con Mike Caci en 2018 y en 2021 nació su hijo Luke. Hoy está enfocada en la maternidad, la promoción del amor propio y el emprendimiento.

Anna Maria Perez de Tagle

Anna Maria Perez de Tagle (Ella Pador) participó en “Hannah Montana” y tuvo apariciones en “Baby Daddy” y “Charmed”. Integró el elenco de “Godspell” en Broadway. Se casó con Scott Kline Jr. en 2019 y en 2021 nació su hija, Amelia Grace.

La amiga leal de Tess; actriz de TV y Broadway, casada y madre de una niña

A casi dos décadas del estreno de Camp Rock, la influencia de la película y la trayectoria de sus protagonistas siguen presentes en la cultura popular y en la memoria de quienes vivieron ese fenómeno: un legado que permanece fuerte gracias a la comunidad de seguidores y a la inspiración que generó.