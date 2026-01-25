Las parejas de Brooklyn Beckham antes de casarse con Nicola Peltz

Brooklyn Beckham mantuvo relaciones amorosas conocidas con figuras como Chloë Grace Moretz, Lexi Wood, Lexy Panterra y Hana Cross antes de casarse con Nicola Peltz (REUTERS)

Antes de iniciar su relación con Nicola Peltz, la vida sentimental de Brooklyn Beckham incluyó varios romances conocidos públicamente. Entre las exparejas más reconocidas figura Chloë Grace Moretz, con quien Brooklyn sostuvo una relación intermitente en la adolescencia.

Ambos se conocieron en una clase de SoulCycle y, según fuentes citadas por People, solían animarse mutuamente y mostrarse sonrientes en público.

Chloë Grace Moretz confirmó en 2016 que mantenían un vínculo sentimental, explicando que prefería no alimentar el misterio sobre su relación.

Juntos asistieron a eventos y alfombras rojas, y Moretz describió a Brooklyn como un gran apoyo.

El noviazgo tuvo altibajos y terminó definitivamente en 2018, sin que ninguno de los dos explicara las razones de la ruptura.

Su ruptura con Chloë Grace Moretz en 2018 culminó una relación adolescente marcada por idas y vueltas y sin explicaciones públicas (Foto AP/Vianney Le Caer)

Después de la separación, Brooklyn Beckham apareció en público con otras figuras del ambiente artístico.

En abril de 2018, se lo fotografió besando a Lexi Wood, modelo y participante de Summer House.

Wood comentó más tarde que estuvieron juntos por más de un año, aunque no mantuvo una conexión cercana con la familia Beckham.

Destacó el trato cordial recibido y describió al grupo familiar como “la familia más amable”.

En 2018, el primogénito de David y Victoria Beckham mantuvo un breve romance con la modelo Lexi Wood (Grosby Group)

En los meses siguientes, Brooklyn Beckham mantuvo un romance con la modelo y personalidad de YouTube Lexy Panterra.

Un allegado aseguró a People en junio de 2018 que ambos llevaban un tiempo juntos.

La relación no duró mucho, pero ambos volvieron a verse en septiembre de 2019.

Otra figura vinculada sentimentalmente a Brooklyn fue la modelo Hana Cross.

La relación se hizo pública a finales de 2018, luego de asistir juntos a eventos en West Hollywood y compartir imágenes en redes sociales.

Finalizaron su vínculo en 2019 sin dar declaraciones sobre el motivo de la ruptura.

En 2019, se vinculó románticamente a la modelo Hana Cross en una corta relación que terminó ese mismo año (AFP)

Después de conocer a Nicola Peltz durante un festival en Coachella, Brooklyn Beckham se reencontró con ella años más tarde en una fiesta y empezaron a salir.

Anunciaron su compromiso en julio de 2020 y se casaron en Florida en abril de 2022.

Brooklyn expresó en redes: “Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo”.

El matrimonio fue el inicio de una etapa de conflictos familiares.

Se hicieron frecuentes los rumores sobre un distanciamiento con David y Victoria Beckham después del enlace.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz formalizaron su compromiso en julio de 2020 y celebraron su boda en Florida en abril de 2022 ( Instagram/@nicolaannepeltz)

En enero de 2025, Brooklyn publicó un extenso mensaje en Instagram donde acusó a sus padres de intentar arruinar su relación desde antes de la boda.

En el mensaje afirmó que “mis padres intentaron sin descanso arruinar mi relación desde antes de mi boda y no pararon”.

Relató también presiones para ceder los derechos sobre su nombre antes de casarse y situaciones incómodas durante los preparativos y el propio evento.

Señaló que su madre canceló el diseño del vestido de Nicola en el último momento y que, además, lo presionaron para firmar documentos que afectarían a su futura familia.

Brooklyn acusó públicamente a sus padres de intentar arruinar su relación con Nicola y de ejercer presiones familiares antes de su boda (AP/Vianney Le Caer)

El texto incluyó episodios de exclusión y rechazo, como la negativa de la familia a compartir tiempo con él y su esposa en Londres, salvo en eventos públicos.

Brooklyn afirmó que el grupo familiar prioriza la imagen y la promoción antes que los vínculos personales.

Compartió: “Los valores familiares están decididos por lo que publicas en redes sociales o por la rapidez con que posas para una foto”.

Uno de los puntos más delicados de sus denuncias fue el trato recibido por su esposa.

Señaló que “mi esposa fue constantemente irrespetada por mi familia, sin importar cuánto intentamos unirnos”.

También acusó a su madre de invitar a mujeres de su pasado para incomodarlos y de impedirle vivir el día de la boda como había planeado.

Brooklyn Beckham denunció el rechazo y la exclusión de su familia hacia él y su esposa, mencionando que priorizan la imagen sobre los vínculos personales (Instagram/Brooklyn Beckham)

Brooklyn Beckham cerró su mensaje manifestando su deseo de alejarse de la exposición mediática y buscar tranquilidad junto a Nicola Peltz al afirmar: “Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.