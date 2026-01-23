Zak Starkey reveló cómo quedó su relación con The Who tras ser despedido tres veces en menos de un año

Zak Starkey relató cómo fue desvinculado tres veces de The Who durante menos de un año y detalló el impacto en su relación con la banda

Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, detalló cómo quedó su vínculo con The Who después de haber sido desvinculado tres veces de la legendaria banda. El músico británico, con casi tres décadas de trayectoria junto al grupo, brindó definiciones clave sobre su presente y el trato con sus excompañeros.

Starkey ocupó la batería de The Who desde 1996. Durante casi 30 años, compartió escenario y estudio con Roger Daltrey y Pete Townshend. En 2025, el vínculo profesional llegó a su fin tras una serie de despidos que alcanzaron repercusión en redes sociales y portales especializados. Starkey aclaró cómo evolucionó la relación y qué espera para el futuro.

El artista continúa su carrera musical en solitario. Mientras promociona un show en Nueva York previsto para el 20 de febrero, explicó que mantiene la amistad con los integrantes de The Who. El propio Starkey confirmó que sigue en contacto frecuente con Daltrey y Townshend.

El hijo de Ringo Starr reveló que, pese a su salida, sigue manteniendo una relación de amistad con Roger Daltrey y Pete Townshend, integrantes de The Who - Mindy Small/FilmMagic

Tres despidos en menos de un año

De acuerdo con declaraciones de Starkey a The Post, la primera desvinculación ocurrió en abril de 2025, después de un conflicto con Daltrey. El baterista señaló que debió emitir un comunicado público disculpándose por errores en la ejecución musical, lo que permitió su reincorporación temporal a la banda.

Poco tiempo después, Starkey enfrentó un nuevo despido. Según el músico, sus compañeros le solicitaron que dijera públicamente que había decidido abandonar la agrupación, algo que él rechazó. “No renuncié, me despidieron. Eso es mentira y no voy a mentir”, expresó Starkey sobre ese episodio.

Luego de unas semanas, el baterista retomó el diálogo con Daltrey. El cantante le indicó que no retirara sus instrumentos del depósito, ya que existía la posibilidad de que lo convocaran nuevamente. La relación profesional se restableció brevemente antes de una tercera desvinculación.

El último adiós y nuevos proyectos

La tercera salida definitiva se produjo días después de la publicación de una entrevista en The Telegraph, según relató Starkey. Tras la difusión del artículo, recibió la notificación de su desvinculación. Desde entonces, el artista se concentró en su carrera solista y en nuevos proyectos musicales, alejándose de la dinámica interna de The Who.

Starkey detalló que su primera desvinculación de The Who se produjo por un conflicto con Daltrey en abril de 2025, que fue seguida por dos despedidas más (Wikimedia)

De acuerdo con American Songwriter, Starkey explicó que la convivencia en el grupo resultaba compleja por los roces entre los miembros. “The Who tiene adicción a la fricción y los temperamentos se encienden”, afirmó el baterista. Aclaró que no suele perder la calma, pero que no acepta situaciones que considera injustas ni la obligación de callar ante hechos que lo afectan.

Pese a la turbulencia vivida, Starkey remarcó que no guarda rencores. Insistió en que mantiene una relación cordial y que el trato personal no se vio afectado de manera irreversible por los acontecimientos recientes.

Un vínculo marcado por la música y la historia

Starkey destacó que la amistad con Daltrey y Townshend sigue vigente, más allá de las diferencias profesionales. “Seguimos siendo amigos. Hablamos todo el tiempo”, afirmó el baterista durante la promoción de su show en Nueva York. El músico reconoció el valor de la trayectoria compartida, pero subrayó su interés por mirar hacia adelante y desarrollar su propuesta artística personal.

El músico británico aclaró que nunca renunció voluntariamente a The Who y desmintió versiones públicas sobre su salida de la banda clásica de rock (Wikimedia)

La salida de Starkey representa un cambio importante en la formación de The Who, una de las bandas más influyentes del rock clásico. La agrupación anunció una gira de despedida por Estados Unidos y Canadá tras la segunda desvinculación del baterista. El músico optó por no participar en ese tour y enfocó sus energías en proyectos propios.

Starkey reflexionó sobre su paso por The Who y la dinámica interna de la banda. Remarcó que, a pesar de los conflictos, supo defender sus convicciones y mantener el respeto por su carrera. El baterista considera que el ciclo junto al grupo llegó a su fin y que ahora prioriza el crecimiento personal.

El futuro de Zak Starkey

El músico planea continuar su carrera como solista y explorar nuevas colaboraciones. En sus declaraciones, evitó confrontaciones directas y prefirió destacar el aprendizaje obtenido durante su tiempo con The Who. Su objetivo inmediato es consolidar su propuesta artística y mantenerse activo en la escena musical internacional.

La historia de Zak Starkey y The Who refleja los desafíos de la convivencia en bandas con trayectorias extensas y personalidades fuertes. El baterista cierra un capítulo, pero mantiene el reconocimiento por el legado construido junto a figuras emblemáticas del rock.