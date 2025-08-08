¿The Who se retirará de los escenarios? Esto respondió su vocalista Roger Daltrey

Roger Daltrey se siente preocupado por su estado de salud en medio de la gira con The Who. (Créditos: REUTERS/Gaelen Morse)

Por más de seis décadas, Roger Daltrey ha sido la voz potente e inconfundible de The Who, una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Sin embargo, a sus 81 años, el cantante británico reconoció que el desgaste físico de los escenarios comienza a pasar factura. En una entrevista para The Times, Daltrey dejó claro que el actual The Song Is Over Tour marcará un punto final.

“Esta es, sin duda, la última vez que nos verán de gira. Es agotador. En los días en que cantaba canciones de The Who durante tres horas cada noche, seis noches a la semana, trabajaba más duro que la mayoría de los futbolistas”, afirmó.

Y añadió: “En cuanto a si volveremos a hacer conciertos puntuales, no lo sé. The Who para mí es muy desconcertante”.

Roger Daltrey afirmó que podría ser la última gira de The Who. (EFE/Alejandro García)

El intérprete de “Pinball Wizard” aseguró sentirse afortunado porque su voz sigue intacta.

“Sigo cantando en las mismas tonalidades y sigue siendo condenadamente fuerte, pero no puedo decir si seguirá ahí en octubre. Hay una gran parte de mí que piensa: solo espero llegar al final”, confesó.

Por si fuera poco, Roger Daltrey también habló de su visión sobre el paso del tiempo y la inevitabilidad de la muerte.

“Mis sueños se hicieron realidad, así que estoy listo para irme en cualquier momento. Mi familia está bien y cuidada. Hay que ser realista. No puedes vivir para siempre. Como dije, las personas de mi edad, estorbamos. No hay cuerdas de guitarra que cambiar en este viejo instrumento”, dijo.

Roger Daltrey afirmó que no tiene miedo a morir. (REUTERS/Gaelen Morse)

Su sentido del humor, no obstante, sigue intacto. Durante un concierto en marzo en el Royal Albert Hall de Londres, bromeó sobre los problemas de audición y visión que enfrenta.

“Las alegrías de envejecer significan que te quedas sordo. También ahora tengo la alegría de quedarme ciego. Por suerte, aún conservo la voz, porque entonces tendría un Tommy completo”, dijo, en referencia al personaje de la ópera rock de 1969, que es sordo, mudo y ciego.

Secuelas de una enfermedad grave

En 2015, el artista sufrió meningitis viral, una experiencia que, según cuenta, le dejó secuelas duraderas.

“Hizo mucho daño. Me fastidió el termostato interno, así que cada vez que empiezo a cantar en un clima por encima de los 24°C, termino empapado en sudor, lo que drena las sales de mi cuerpo", explicó.

Roger Daltrey explicó que la meningitis que sufrió en 2015 le dejó secuelas. (REUTERS/Gaelen Morse)

Y añadió: “Existe la posibilidad real de enfermarme gravemente y, para ser honesto, estoy nervioso por llegar al final de la gira”.

El músico reconoció que estas limitaciones físicas influyen en su decisión de despedirse de las giras largas.

Las presentaciones actuales incluyen paradas en ciudades como Nueva York, Chicago, Atlantic City, Filadelfia, Los Ángeles y Vancouver, antes de concluir el 28 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Un último acto sobre el escenario

Antes de que la gira llegue a su fin, Roger Daltrey encabezará el espectáculo ROGER DALTREY: Dreamland en Margate, Reino Unido, el próximo 8 de agosto. Será una oportunidad para que sus seguidores en casa lo vean en un formato más personal antes de despedirse de las grandes giras.

Pese a las declaraciones de Roger Daltrey, Pete Townshend aseguró que The Who no planea retirarse de las giras. (REUTERS/Dylan Martinez)

Mientras tanto, Pete Townshend, su eterno compañero de banda, ya ha descartado la posibilidad de un tour de despedida oficial, lo que refuerza la idea de que The Who está entrando en una etapa de presentaciones esporádicas, si acaso.