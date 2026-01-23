Will Smith contó el peligroso momento que vivió bajo el hielo del Polo Norte para su nueva serie documental

Will Smith enfrenta su mayor reto extremo bajo el hielo del Polo Norte en la serie documental ‘Pole to Pole’ (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Un episodio límite marcó el rodaje de la nueva serie documental Pole to Pole, donde Will Smith enfrentó una de las situaciones más extremas de su carrera. En una sola inmersión bajo el hielo del Polo Norte, la producción de National Geographic y Hulu se convirtió en una prueba de supervivencia y reveló la dimensión emocional de las aventuras al filo.

El desafío bajo el hielo

Durante la grabación, el actor y su equipo se sumergieron en un entorno de temperaturas bajo cero, resguardados únicamente por una gruesa capa de hielo de hasta tres metros. El objetivo: nadar unos 40 metros bajo la superficie helada, atravesando un trayecto que Smith describió como “una cordillera de hielo al revés”. Esta imagen transmitía no solo la dificultad física, sino también la magnitud psicológica de la prueba, según relató en una entrevista recogida por Complex.

La tensión escaló cuando, en pleno avance, la producción ordenó suspender la inmersión. El mensaje fue inmediato y tajante: “¡Abortar inmersión! ¡Abortar inmersión!”. Al intentar regresar, Smith golpeó el hielo accidentalmente y, en la confusión, se quitó la máscara de buceo por error. La situación se agravó al desprenderse la máscara completamente, aumentando el riesgo y el desconcierto.

Desorientación y pánico bajo el agua

En medio del caos, Smith trató de serenarse y recordarse a sí mismo que la cuerda de seguridad era su única vía para regresar a salvo. “Tienes que jalar de la cuerda de seguridad hasta el agujero, ¿verdad?”, expresó, en un esfuerzo por mantener la calma. Sin embargo, la presión del agua y el frío extremo intensificaron su temor, generando una sensación de aislamiento total bajo el hielo.

La respuesta del equipo fue crucial: un miembro del grupo tiró de la cuerda y logró guiar al actor de vuelta a la superficie. Ya fuera del agua, Smith recuperó el aliento y, con el peligro superado, pudo bromear sobre el incidente, aunque juró no exponerse nuevamente a un riesgo similar. La experiencia dejó una huella imborrable en su memoria.

Del pánico a la contemplación

Superado el susto, Smith relató cómo la adrenalina dio paso a un momento de asombro inesperado. “Cuando me calmé, respiré y miré alrededor, el sol atravesaba el hielo y el miedo se transformó en algo profundamente espiritual y bello”, compartió, según Complex. Esa visión, con la luz filtrándose desde la superficie, convirtió el peligro en una vivencia de gran intensidad emocional.

La serie Pole to Pole, estrenada este mes, representa el regreso de Smith al género documental. Tras su participación en ‘Welcome to Earth’, donde exploró las profundidades marinas de las Bahamas y descendió más de 1.000 metros en un sumergible, el reto bajo el hielo del Polo Norte expone un nivel de dificultad y peligro sin precedentes para el actor.

Un desafío sin precedentes

A diferencia de sus experiencias anteriores, el episodio en el Ártico situó a Smith ante un peligro real e inmediato. En ese instante, la cuerda de seguridad se convirtió en su único vínculo con la superficie, depositando toda su confianza en el equipo que lo acompañaba. La escena es un recordatorio tangible de la vulnerabilidad humana ante la naturaleza extrema y los riesgos de la exploración.

Esta vivencia no solo añade un nuevo capítulo a la carrera del actor, sino que también ilustra la mezcla de fragilidad y asombro que acompaña a quienes se atreven a desafiar los límites. Sin radares, ni comunicación por radio, Smith enfrentó la realidad de depender por completo de la preparación y el apoyo de su equipo.

El valor de la experiencia extrema

El rodaje de ‘Pole to Pole’ revela hasta dónde puede llegar la determinación de un explorador frente a lo desconocido. La experiencia de Smith bajo el hielo, marcada por el miedo, la supervivencia y la belleza inesperada, muestra cómo las situaciones extremas pueden transformar la percepción de uno mismo y del entorno.

Al final, el actor convirtió el pánico inicial en una historia de superación y contemplación, reafirmando que las aventuras más peligrosas pueden ofrecer los momentos de mayor profundidad emocional. El sol atravesando el hielo fue el símbolo de una travesía que, lejos de ser solo un desafío físico, resultó ser una exploración de los límites internos y la capacidad de adaptación ante lo imprevisible.