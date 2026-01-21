Entretenimiento

Stephen Graham relata cómo casi pierde su Globo de Oro tras los premios

El actor británico se llevó una estatuilla en la ceremonia de premiación, pero un descuido casi lo hace perderla

Stephen Graham por poco se
Stephen Graham por poco se queda sin su Globo de Oro. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stephen Graham se convirtió en ganador de un Globo de Oro en la más reciente edición de los galardones por su trabajo en Adolescence, pero la celebración tuvo un giro inesperado, pues casi pierde su preciado trofeo.

El actor británico, de 52 años, compartió la anécdota en una entrevista con el programa de radio del Reino Unido Capital Breakfast, donde explicó que su experiencia tras la ceremonia del 11 de enero en Los Ángeles se convirtió en una verdadera carrera contrarreloj.

El intérprete se llevó dos Golden Globes: uno por su actuación en Adolescence como Mejor Actor de Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión, y otro como co-creador de la serie, premiada en la categoría de Mejor Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión.

Sin embargo, un apretado itinerario de viaje puso en riesgo que el trofeo llegara con él a Madrid, donde debía incorporarse al set al día siguiente.

Stephen Graham casi pierde
Stephen Graham casi pierde su premio durante su regreso a Madrid. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tuve que ir directo de Los Ángeles a Madrid, porque tenía que estar en el set al día siguiente. Fue extraño, tenía como tres minutos para coger el avión. Al salir, una mujer estaba con mi nombre, me llevó por las escaleras, me metió en un coche y me trasladó por la pista hasta el avión”, recordó.

El actor relató que, en medio de la premura, su equipaje —que contenía, entre otras cosas, el Globo de Oro— fue despachado en un vuelo diferente.

“Todo lo que pensaba era: mi maleta no va a llegar. Y le dije: ‘No, no, no, no entiendes’. Y ella me contestó: ‘Te prometo que sí’… y no llegó. La dejaron en Atlanta”, dijo entre risas.

Finalmente, el trofeo fue recuperado dos días después, lo que permitió que Graham continuara con su agenda sin mayores contratiempos. Sobre la experiencia, el actor bromeó: “¡No lo dejé! Lo puse en mi maleta. Es pesado, no podía cargarlo yo mismo”.

Stephen Graham pudo recuperar su
Stephen Graham pudo recuperar su premios dos días después de aterrizar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stephen Graham también recordó su estadía en Los Ángeles antes de los premios, donde se alojó con su amigo Leonardo DiCaprio, con quien trabajó en Gangs of New York en 2002. Durante la ceremonia, DiCaprio lo felicitó con un abrazo mientras subía al escenario a recibir su galardón.

En su discurso de aceptación, Graham rindió homenaje a su esposa, Hannah Walters, quien actuó como productora ejecutiva y apareció en un capítulo de Adolescence.

“Has salvado mi vida. Te agradezco infinitamente”, dijo. También dedicó palabras a sus hijos, Grace y Alfie, y a su familia: “A mi padre, mi héroe, y a mi madre, y a todos mis amigos y familia, todos saben quiénes son. Sin ustedes, nada de esto sería posible”.

Stephen Graham agradeció a su
Stephen Graham agradeció a su familia en su discurso. (REUTERS/Mike Blake)

La trayectoria de Stephen Graham ya contaba con otro reconocimiento reciente: en septiembre de 2025, ganó el Emmy a Mejor Actor en Serie Limitada, Serie Antológica o Película para Televisión.

En ese momento, describió el logro como “algo que normalmente no le pasa a un chico como yo”, refiriéndose a sus orígenes en Kirkby, Inglaterra, y destacando que su carrera demuestra que “cualquier sueño es posible”.

Recientemente, el artista regresó a la pantalla en la segunda temporada de A Thousand Blows en Disney+, que se estrenó el 9 de enero y cuenta nuevamente con su compañera de Adolescence, Erin Doherty.

