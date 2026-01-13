Brooklyn Beckham y Nicola Peltz niegan intentos sinceros de David y Victoria Beckham para reparar la relación

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz respecto a la familia Beckham se ha profundizado tras su boda en 2022 (AP/Vianney Le Caer)

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz respecto a la familia Beckham se ha acentuado en los últimos meses. Voces cercanas a la pareja desmintieron cualquier acercamiento genuino por parte de David y Victoria Beckham para una reconciliación.

La controversia se intensificó tras informaciones que sugerían que los padres de Brooklyn habrían intentado resolver las diferencias familiares.

Un allegado a Peltz dijo a People que “la afirmación de que Brooklyn y Nicola han sido invitados a todos los eventos y que David y Victoria han hecho esfuerzos honestos para arreglar las cosas no es cierta” y añadió que ninguno de los padres se ha puesto en contacto con Nicola en casi un año.

Las nuevas declaraciones contradicen versiones previas que atribuían a los Beckham la iniciativa de encuentros familiares tras el distanciamiento originado en la boda de Brooklyn y Nicola en 2022.

La falta de comentarios oficiales por parte de los representantes de ambas parejas ha prolongado la distancia.

Ningún acercamiento genuino ha ocurrido entre David y Victoria Beckham y la pareja, según allegados a Nicola Peltz citados por People (REUTERS)

Mientras tanto, medios británicos como The Sun publicaron que Brooklyn Beckham solicitó a sus padres que cualquier contacto sea exclusivamente a través de abogados y que eviten referirse a él en redes sociales.

Esta situación llevó a que Brooklyn bloquease a David y Victoria Beckham en plataformas digitales, una decisión que, según The Daily Mail, tomó en el verano pasado.

La ruptura digital es evidente: ningún miembro principal de la familia se sigue actualmente en Instagram. Los hermanos menores de Brooklyn, Romeo y Cruz, tampoco mantienen conexión en redes con la pareja.

El propio Cruz aclaró en diciembre, tras rumores sobre el unfollow de sus padres a Brooklyn, que “mis padres nunca dejarían de seguir a su hijo... Se despertaron bloqueados, igual que yo”.

El conflicto familiar, originado en la elección del vestido de novia de Nicola, ha persistido cerca de cuatro años y, según fuentes de People, no muestra señales de solución.

Brooklyn solicitó que sus padres se comuniquen únicamente a través de abogados y los bloqueó en redes sociales desde el verano pasado (REUTERS/Andrew Kelly)

El episodio más reciente de exclusión ocurrió en la última celebración de fin de año, cuando David compartió imágenes con sus hijos menores, sin incluir a Brooklyn ni a Nicola. Más tarde, publicó una fotografía antigua con Brooklyn y el mensaje: “Los quiero tanto a todos”.

A pesar del distanciamiento, fuentes cercanas a la familia sostienen que David quiere a sus hijos, son todo para él, mientras que otro informante asegura que la relación con Brooklyn “no está rota para siempre”, aunque reconocen que el joven ya no participa en la vida familiar como antes.

Nicola Peltz elimina toda presencia de los Beckham en redes sociales

Nicola Peltz realizó cambios en su cuenta de Instagram, borrando fotografías junto a la familia Beckham, incluidas dedicatorias para su suegra Victoria Beckham.

Una de las ausencias más notorias fue el tributo de cumpleaños de 2024 a Victoria, donde Nicola había escrito “Feliz cumpleaños a mi hermosa suegra Victoria Beckham. Te quiero mucho y amo ser tu compañera de baile para siempre”.

Aunque Nicola no emitió declaraciones directas sobre el conflicto, ha mostrado gestos de cercanía con su familia.

La ruptura familiar se refleja en Instagram, donde ni Brooklyn ni Nicola mantienen contacto digital con los Beckham, incluyendo a sus hermanos menores (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

En una publicación reciente, expresó que “algunos de mis recuerdos favoritos en casa... y mi mamá es la persona más hermosa por dentro y por fuera. Quiero ser como ella”.

La disputa familiar también tuvo otras repercusiones públicas. Brooklyn Beckham y Nicola contrataron a una abogada británica especializada en proteger la imagen pública, según confirmaron fuentes a E! News.

De acuerdo con allegados, el objetivo es poner fin a la desinformación sobre la relación de la pareja con los Beckham, sin relación con temas de reputación.

Las celebraciones familiares más importantes continuaron con notorias ausencias.

Ni Brooklyn ni Nicola estuvieron presentes en la fiesta del 50º cumpleaños de David Beckham ni en la final de la MLS Cup ganada por el equipo de David, Inter Miami CF, en 2025.

Brooklyn y Nicola contrataron a una abogada británica para frenar la desinformación sobre su relación con los Beckham (REUTERS/Andrew Kelly)

En ambas ocasiones se reunieron Victoria, Romeo, Cruz y Harper, pero el hijo mayor y su esposa estuvieron ausentes.

En medio de la polémica, Brooklyn Beckham reafirmó públicamente su apoyo a Nicola, a quien dedicó en mayo de 2025 el mensaje “Siempre te elijo a ti, eres la persona más increíble que conozco. Tú y yo para siempre”.