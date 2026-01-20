Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción

El estreno de “Misión imposible” en 1996 provocó controversia por los cambios en la trama y los personajes con respecto a la serie original

La primera entrega de la saga cinematográfica Misión imposible se estrenó en 1996 en Estados Unidos, dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Tom Cruise. El filme, que adaptó la famosa serie televisiva, transformó al actor en un referente del cine de acción, gracias a su interpretación de Ethan Hunt y a la ejecución de escenas de riesgo sin dobles.

El lanzamiento, sin embargo, no recibió una aceptación unánime entre los seguidores de la serie original ni entre varios miembros del elenco histórico. La controversia inicial contrastó con el posterior éxito mundial de la franquicia, que hoy suma ocho películas y millones de espectadores.

La relectura del personaje Jim Phelps como traidor generó el principal conflicto entre el filme y el elenco histórico de la serie (PARAMOUNT)

A diferencia de muchas adaptaciones, Misión imposible optó por cambiar elementos centrales respecto a la serie emitida entre 1988 y 1990. Las diferencias en el enfoque narrativo y la construcción de los personajes generaron malestar en quienes participaron del programa televisivo.

El mayor conflicto surgió a partir de la decisión de presentar al personaje Jim Phelps, líder original del equipo, como un traidor en la trama. Esta relectura de la historia y la transformación del equipo en una estructura centrada en un único protagonista marcaron una ruptura con el espíritu del formato original.

Según diversas fuentes consultadas por Indie Hoy, Peter Graves, quien interpretó a Jim Phelps en la serie, manifestó su descontento por el rumbo que tomó la película y consideró que el guion traicionó la esencia de su personaje y cuestionó la decisión de los productores.

Martin Landau, otro actor emblemático de la serie, rechazó participar de un cameo debido al destino fatal que sufriría su personaje y criticó la calidad del guion. Barbara Bain, intérprete de Cinnamon Carter, también expresó su desacuerdo con el enfoque de la adaptación, señalando que la película perdió el carácter de misión en equipo que distinguía a la producción original.

La reacción del elenco original

Peter Graves lamentó públicamente que los responsables del filme utilizaran el nombre de su personaje para darle un giro negativo. “Podrían haberlo solucionado fácilmente incluyéndome en una escena desde el principio o leyendo un telegrama mío que dijera: ‘Hola, chicos, estoy jubilado, me fui a Hawái. Gracias, adiós, ahora tomen el relevo’”, declaró el actor en entrevistas posteriores al estreno.

Martin Landau y Barbara Bain, figuras emblemáticas de la serie, rechazaron participar en la película y cuestionaron tanto el guion como el enfoque individualista (Captura de video)

Graves aseguró que los cambios afectaron el legado de Jim Phelps y consideró innecesaria la transformación de su figura en antagonista.

Martin Landau, por su parte, fue invitado a participar en forma de cameo. Rechazó la propuesta al enterarse de que el guion contemplaba la muerte de casi todo el equipo de la Fuerza de Misión Imposible (FMI) en los primeros minutos de película. “¿Por qué ofrecerse como voluntario para que nuestros personajes se suicidaran? Dije: ‘Es una locura hacer esto. ¡El guion tampoco era muy bueno!’”, expresó en diálogo con MTV.

Barbara Bain también criticó la decisión de centrar la trama únicamente en el personaje de Ethan Hunt, explicando que la película no conservó el espíritu de colaboración grupal.

El cambio de enfoque narrativo

De acuerdo con lo señalado por los protagonistas de la serie original, la adaptación cinematográfica de Brian De Palma eligió un formato individualista. A diferencia del trabajo en equipo que definía a la televisión, la película colocó a Ethan Hunt como único responsable de la misión. Barbara Bain sostuvo que la versión fílmica no respetó la dinámica grupal y convirtió la historia en una aventura “de un solo hombre”.

Este cambio de enfoque marcó una diferencia sustancial entre ambas versiones. La película abandonó la estructura coral y apostó al lucimiento de Tom Cruise, quien asumió la mayor parte de la acción y el riesgo físico. El resultado transformó la franquicia en una saga protagonizada por un héroe solitario, lo cual representó una novedad para los seguidores de la serie.

La adaptación dirigida por Brian De Palma eligió centrar la acción en Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, y rompió con la dinámica de trabajo en equipo (Archivo: Paramount Pictures)

El éxito inesperado de la franquicia

Con el tiempo, Misión imposible se consolidó como una de las sagas más exitosas del cine de acción. La franquicia cuenta con ocho películas, recaudaciones millonarias y una base de seguidores global.

El enfoque adoptado por Brian De Palma y Tom Cruise, resistido inicialmente por los intérpretes originales, resultó fundamental para el desarrollo y la longevidad de la serie en la pantalla grande.

Según Indie Hoy, la saga logró reinventarse en cada entrega, adaptando sus historias y desafíos tecnológicos a las expectativas del público contemporáneo. La figura de Tom Cruise se convirtió en sinónimo de acciones espectaculares, consolidando el atractivo de la franquicia. La permanencia de Misión imposible en la cartelera internacional evidencia la eficacia de los cambios implementados y la capacidad del cine para reinterpretar clásicos televisivos.

El filme apostó al lucimiento individual de Tom Cruise y lo posicionó como un referente del cine de acción internacional (Paramount Pictures and Skydance)

Un legado transformado

La reacción negativa inicial del elenco original no impidió que la saga se transformara en un éxito de taquilla y un clásico del género. Misión imposible redefinió el concepto de cine de acción, incorporando desafíos narrativos y técnicos que la mantuvieron vigente durante casi tres décadas. El paso del tiempo permitió valorar la visión de Brian De Palma y la entrega de Tom Cruise como factores clave para el fenómeno global que representa la franquicia.

Misión imposible logró superar los rechazos y las críticas iniciales, consolidándose como una referencia del entretenimiento internacional. La historia de su transformación, desde el escepticismo hasta el reconocimiento, demuestra cómo la innovación y el riesgo pueden generar resultados sorprendentes en la industria cinematográfica. La saga se mantiene como una de las producciones más reconocidas y rentables del cine moderno, con una identidad propia y un legado que sigue creciendo.