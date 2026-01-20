Entretenimiento

Melissa Gilbert suplica al juez por la libertad de su esposo: “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”

La reconocida actriz de “La familia Ingalls” y esposa de Timothy Busfield expresó su angustia en una carta dirigida al tribunal

Guardar
Melissa Gilbert entregó más de
Melissa Gilbert entregó más de setenta cartas de apoyo, incluyendo la suya, para defender a su esposo (Instagram/Melissa Gilbert)

El futuro de Timothy Busfield quedó en manos de la justicia cuando un juez de Nuevo México ordenó su detención sin derecho a fianza. El tribunal decidirá si el actor podrá esperar el juicio en libertad.

Su esposa, Melissa Gilbert, presentó más de 70 cartas de apoyo al tribunal, incluida la suya, en defensa de su marido.

En una carta dirigida al juez, Gilbert pidió protección para su esposo. “Por favor, por favor, cuide de mi dulce esposo. Así como él es mi protector, yo soy la suya, pero ahora no puedo protegerlo y creo que eso, más que nada, es lo que realmente me parte el corazón”, indicó. “Estoy confiando en usted para que lo proteja por mí”.

Melissa Gilbert, conocida por su papel en La familia Ingalls, elogió el carácter de Busfield.

Tim tiene la brújula moral más fuerte de cualquier ser humano que haya conocido. Dedicó su ser espiritual a servir siempre a los demás. Comienza cada día con amabilidad y compasión”, escribió la actriz.

La defensa de Timothy Busfield
La defensa de Timothy Busfield negó las acusaciones y aseguró que el actor aprobó un examen de polígrafo independiente (Europa Press)

También mencionó el vínculo entre Timothy y su hijo Michael: “Tim cuidó y guió a Michael. Nunca podré expresar la profundidad de gratitud que tengo a Dios por haber traído a este ser humano maravilloso a nuestras vidas”.

El testimonio de Melissa Gilbert se sumó al de familiares y colegas, entre ellos el hijastro de Busfield y sus compañeros de Thirtysomething, Ken Olin y Peter Horton.

Todos destacaron su dedicación tanto en el ámbito familiar como profesional, con una carrera que incluye actuación y dirección.

La defensa de Timothy Busfield negó las acusaciones de abuso infantil y contacto sexual criminal con menores.

El actor rechazó los hechos durante su declaración a la policía.

La actriz expresó su angustia
La actriz expresó su angustia por la seguridad de su marido en la cárcel y pidió protección al juez (Instagram/Melissa Gilbert)

El abogado afirmó que las acusaciones “son completamente falsas” y aseguró que el intérprete “se sometió voluntariamente a un examen de polígrafo independiente y lo aprobó”.

Las denuncias se refieren a hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2024 en el set de The Cleaning Lady, donde, según la denuncia, Busfield habría tenido contacto inapropiado con dos menores de siete y ocho años.

Los padres de los niños, Angele LaSalle y Ronald Rodis, comunicaron las acusaciones. La defensa del actor sostuvo que los padres actuaron por venganza tras la salida de los niños de la producción.

El propio Busfield relató a la policía que la actriz Elodie Yung le transmitió que LaSalle prometió “vengarse de Tim Busfield por no traer de vuelta a sus hijos para la última temporada”.

El caso tuvo consecuencias directas en la carrera de Busfield. El equipo de la próxima película de Amazon MGM, You Deserve Each Other, decidió eliminar digitalmente al actor de todas las escenas en las que aparece.

Las denuncias contra Busfield por
Las denuncias contra Busfield por contacto sexual criminal involucran hechos supuestamente ocurridos en el set de "The Cleaning Lady" (Instagram/Melissa Gilbert)

La pesadilla de Melissa Gilbert tras la detención

El impacto sobre Melissa Gilbert resultó devastador. Personas cercanas indicaron que la estrella televisiva describieron este periodo como “una pesadilla” desde la detención de su esposo.

Su principal preocupación es la seguridad de Timothy Busfield en la cárcel, ya que el centro donde permanece detenido recibió quejas por problemas de protección.

En su carta, Gilbert definió a Busfield como “mi amor, mi roca, mi compañero en los negocios y en la vida. Él es mi consuelo y mi consejo. Su alegría, humor y rapidez de ingenio dan chispa a mi vida. Tim es, sencillamente, el corazón palpitante de nuestra extensa y singular familia”.

La actriz confesó que intenta mantener el equilibrio entre la lógica y las emociones: “Empecé esta carta con lógica, pero ahora los sentimientos se han apoderado de mí. No puedo evitarlo. Solo quiero que este hombre extraordinario esté a salvo y entero”.

La representante de Gilbert aclaró que la actriz no hará declaraciones públicas mientras dure el proceso legal y pidió respeto a la privacidad de la familia.

Si Timothy Busfield es declarado
Si Timothy Busfield es declarado culpable, podría enfrentarse a una condena de hasta 15 años de prisión según la ley estadounidense (TheImageDirect.com)

“Melissa está cumpliendo la petición de los abogados de Tim de no hablar públicamente durante el proceso. Durante este periodo, su enfoque está en apoyar y cuidar a su gran familia”, indicó su mánager.

Si se confirma la culpabilidad de Timothy Busfield, podría enfrentar hasta 15 años en prisión.

Temas Relacionados

Timothy BusfieldAbuso infantilMelissa Gilbertestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of” tras más de una década

Un concierto en Londres devolvió a la cantante y protagonista de “The Lizzie McGuire Movie” a los escenarios después de un largo tiempo

Hilary Duff volvió a interpretar

La postura de David Beckham tras los comentarios de su hijo Brooklyn: “Los niños deben poder equivocarse”

El primogénito del astro del futbol publicó un mensaje en redes sociales donde relata episodios de control y distanciamiento familiar

La postura de David Beckham

Brendan Fraser habló sobre su esperado regreso a La Momia: “Mis labios están sellados, pero tengo esperanzas”

En diálogo con Radio Times, el actor reflexionó sobre su trayectoria y la conexión que mantiene con los fans, revelando su entusiasmo por el regreso de la saga y la emoción que le genera volver a interpretar un personaje que marcó generaciones

Brendan Fraser habló sobre su

Rebecca Loos apoya a Brooklyn Beckham en la ruptura familiar con David y Victoria: “La verdad siempre sale a la luz”

La exasistente y presunta amante de David Beckham salió en defensa de Brooklyn en medio del conflicto familiar

Rebecca Loos apoya a Brooklyn

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

El diseñador recientemente fallecido tuvo una pequeña aparición en la película de Meryl Streep y Anne Hathaway

La historia detrás del icónico
DEPORTES
Independiente oficializó la salida de

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

Una leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez en medio de los cruces con otras glorias del club: “Él sabe ganar”

El viaje al Mundial, la ayuda de la terapia y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso: 12 frases de Ángel Di María

Aston Martin presentó su motor para la nueva era de la Fórmula 1 en medio de la polémica y una frase generó preocupación

TELESHOW
El romántico saludo de Santiago

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

Las hermanas de los 50 mil pesos volvieron a Jesús María tras su enojo viral: el divertido baile con Damián Córdoba

Nació Vito, el primer hijo de Sofía Pachano: “Holi”

Las vacaciones familiares de Mica Viciconte y Fabián Cubero en las paradisíacas playas del Caribe

Marta Fort dio su versión del accidente en el que atropelló a una mujer de 89 años

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades mantienen circulación controlada

Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido

Colonialismo europeo del siglo XIX versus geopolítica del siglo XXI

Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La agencia atómica de la ONU alertó que la planta nuclear ucraniana de Chernóbil se quedó sin electricidad