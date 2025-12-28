Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, hermanas en “La familia Ingalls”, se reconciliaron tras años de distanciamiento

Melissa Gilbert tenía nueve años cuando comenzó a interpretar a Laura Ingalls; Melissa Sue Anderson era dos años mayor (IMBD/Captura de Instagram)

Tras décadas de una relación cordial pero distante, Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson—las inolvidables Laura y Mary Ingalls de La familia Ingalls— volvieron a encontrarse y sellaron una reconciliación que los fans esperaban desde hace mucho tiempo.

El momento fue compartido públicamente por Gilbert el sábado 27 de diciembre, a través de una publicación en Instagram que rápidamente conmovió a los fanáticos de la clásica serie familiar de NBC.

La actriz de 61 años reveló que la reunión ocurrió tras una función de su obra off-Broadway Pen Pals. En la imagen, tomada backstage, se ve a Gilbert junto a Anderson, además de su actual coprotagonista Veanne Cox y la legendaria estrella teatral Betty Buckley.

En el texto que acompañó la foto, Gilbert confesó que llevaba tiempo guardando “un secreto” muy personal: había vuelto a conectar con su “hermana” en la ficción.

La foto del reencuentro fue tomada backstage tras una función de la obra Pen Pals, protagonizada actualmente por Melissa Gilbert en Nueva York (Captura de Instagram)

“Largas charlas sanadoras. Muchos recuerdos. Mucho ponernos al día. Muchas risas y algunas lágrimas”, escribió la actriz. Para ella, esto fue un “maravilloso regalo de Navidad”.

“Compartimos una historia tan importante que nadie más en la Tierra entiende de verdad. Solo nosotras, las chicas Ingalls. La mejor parte es que el pasado ahora es solo eso y podemos seguir adelante como las hermanas/amigas que siempre quisimos ser”.

Una relación distante detrás de una familia ideal

En pantalla, Laura y Mary Ingalls representaban el corazón afectivo de La familia Ingalls, una serie que se emitió entre 1974 y 1983 y se convirtió en uno de los retratos familiares más entrañables de la televisión estadounidense.

Pero fuera de cámara, la relación entre sus intérpretes infantiles estuvo lejos de ese ideal.

Melissa Gilbert ya había abordado el tema en su autobiografía Prairie Tale (2009), donde describió un vínculo “más profesional que personal”, condicionado por la diferencia de edades y temperamentos.

Melissa Gilbert relató en sus memorias que siempre sintió una “frialdad” en su relación con su compañera durante el rodaje de la serie (Créditos: NBC)

“Melissa Sue Anderson era como mi jefa”, dijo en un testimonio filmado sobre su paso por la serie. “Se lo tomaba absolutamente en serio. Era dos años mayor que yo, y cuando tienes nueve y once años eso es un gran asunto… Era dura. Tanto fuera como frente a cámara, pero especialmente frente a ella”.

Gilbert también reconoció que, pese a interpretar hermanas casi inseparables, nunca logró construir un lazo afectivo profundo con su compañera.

“En la ficción éramos hermanas y teníamos solo un par de años de diferencia, pero desde el comienzo, por la razón que fuera, nunca tuvimos una verdadera relación fraternal. Había una distancia, una frialdad”, escribió en sus memorias. “A veces me pregunto si simplemente nunca supe cómo lograr que me dejara entrar”.

Desde la otra esquina, Melissa Sue Anderson siempre explicó esa distancia como una consecuencia natural de su personalidad y de su forma de entender el trabajo.

Melissa Sue Anderson dejó La familia Ingalls en 1981, tras agotar el arco narrativo de su personaje, Mary Ingalls (IMBD)

En una entrevista con People en 1981, cuando aún integraba el elenco juvenil de la serie, la actriz se definió con franqueza: “Soy calculadora, autosuficiente, reservada y disfruto estar sola. Mantenerme distante es la única forma en que puedo trabajar con personas tan cercanas y durante tanto tiempo sin tener discusiones. No estoy enojada, solo me tomo mi carrera muy en serio”.

Esa actitud, sumada a la fuerte presencia de su madre en el set, contribuyó a que Anderson se mantuviera aislada del resto del elenco infantil durante años.

En 2010, Anderson volvió a referirse al vínculo con Gilbert en una entrevista con The Atlanta Journal-Constitution.

“No escribí sobre ella en mi libro (The Way I See It) porque no éramos amigas. Honestamente, no tengo muchos recuerdos de nosotras juntas. Éramos muy, muy diferentes”.