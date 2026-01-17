Entretenimiento

La madre de Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield en una carta al juez: “Lo necesito en mi vida”

La mujer de 89 años envió una carta al juez en la que describe al actor como un hombre íntegro, mientras enfrenta cargos por abuso sexual infantil en Nuevo México

La suegra de Timothy Busfield lo defendió de los señalamientos de abuso sexual infantil. (Crédito: TheImageDirect.com)

La madre de Melissa Gilbert, Barbara Cowan, ha salido públicamente en defensa de su yerno, Timothy Busfield, en medio de las graves acusaciones de abuso sexual infantil que enfrenta actualmente en el estado de Nuevo México.

La mujer, de 89 años, se sumó así a una serie de familiares y amigos que han enviado cartas de apoyo al juez encargado del caso, destacando el carácter y la trayectoria personal del intérprete.

Busfield, de 68 años y conocido por su participación en series como The West Wing, fue acusado el martes 13 de enero de dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y uno de abuso infantil, luego de entregarse voluntariamente a la policía de Albuquerque.

Las denuncias están relacionadas con hechos que presuntamente ocurrieron mientras se desempeñaba como director en la serie The Cleaning Lady. En este caso, las supuestas víctimas serían dos hermanos gemelos de 11 años.

Timothy Busfield fue acusado de supuestamente abusar de dos hermanos gemelos de 11 años. (REUTERS)

Además, una moción de detención preventiva presentada el miércoles 14 de enero incluyó una acusación adicional de abuso sexual no relacionada con ese rodaje.

En su carta dirigida al tribunal y obtenida por la revista PEOPLE, Barbara Cowan describió al actor y director como un “ser humano brillante” y expresó un profundo afecto hacia él. “No podría amarlo ni respetarlo más aunque lo hubiera llevado en mi propio vientre”, escribió.

En el documento, Cowan lamentó que existan personas que, según sus palabras, no hayan sido “bendecidas con su amor, generosidad, bondad, alegría, cuidado y fortaleza”.

La madre adoptiva de Melissa Gilbert también subrayó su rol como madre, abuela y bisabuela, asegurando que Timothy Busfield siempre ha sido una figura confiable para los niños de la familia.

Barbara Cowan aseguró que Timothy Busfield es querido por todos los niños de la familia. (Instagram)

“Tim ha cuidado de todos mis pequeños. Ellos esperan con ansias los momentos especiales y divertidos con él. No los culpo. Tim es mágico. Hoy confiaría a cualquiera de ellos a su cuidado”, afirmó.

Barbara Cowan fue más allá al destacar el servicio de Busfield a su país, su comunidad y su familia.

“Desde el primer día fue mi verdadero hijo. Es el hombre y la fortaleza en la que pienso al entrar en mis noventa años. Lo necesito en mi vida. No hay nadie que pueda ocupar su lugar, ni para mí ni para nuestra familia extendida. El mundo es un lugar mejor con Timothy Busfield en él”, señaló.

Barbara Cowan expresó que Timothy Busfield es una parte importante de su vida. (Instagram)

Melissa Gilbert, de 61 años, fue adoptada por Barbara Cowan y Paul Gilbert en 1964. Dos años después, la pareja también adoptó a Jonathan Gilbert. Tras el divorcio, Cowan tuvo una hija biológica, Sara Gilbert, fruto de su matrimonio con Harold Abeles.

Mientras tanto, Busfield ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra. En un video difundido por TMZ, aseguró que planea “confrontar estas mentiras” y “luchar” para limpiar su nombre.

Su abogado civil, Larry Stein, declaró a PEOPLE que el actor está “absolutamente conmocionado” por lo que calificó como acusaciones falsas. “Está devastado y se defenderá, porque estas acusaciones son completamente falsas”, afirmó.

Timothy Busfield está devastado por las acusaciones en su contra. (Reuters)

Timothy Busfield tiene programada una audiencia de detención preventiva para el próximo 20 de enero, en la que el juez determinará si permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

De ser hallado culpable, el actor podría enfrentar hasta 15 años de prisión. Mientras tanto, el debate público se intensifica entre quienes exigen justicia para las presuntas víctimas y quienes, como su familia política, sostienen su inocencia.

