Los abogados de Timothy Busfield cuestionan la credibilidad de los padres denunciantes

La defensa de Timothy Busfield sostiene que los padres de sus acusadores tienen antecedentes de fraude y conflictos legales (REUTERS)

La defensa de Timothy Busfield afirma que los padres de los gemelos que lo acusan de abuso sexual infantil cuentan con “antecedentes de fraude” y una larga lista de conflictos legales y financieros, según la documentación entregada al tribunal.

El equipo legal sostiene que la causa descansa casi por entero en las declaraciones de estos progenitores, quienes —según la defensa— actúan movidos por intereses económicos y deseos de venganza.

La defensa detalla que las acusaciones contra Busfield aparecieron después de que los menores perdieran su papel en la serie The Cleaning Lady, y tras consultar con abogados civiles.

De acuerdo con los documentos presentados por la defensa, los abogados exponen el pasado judicial de Ronald Rodis, padre de los niños.

Rodis fue condenado por fraude electrónico y conspiración, responsable de un esquema que perjudicó a más de 1.500 familias y que llevó a su inhabilitación como abogado.

Los abogados argumentan que las acusaciones de abuso sexual infantil contra Busfield surgieron tras la salida de los menores de "The Cleaning Lady" (New Mexico Superior Court)

La causa judicial documenta que el hombre utilizó su licencia de abogado para engañar a personas vulnerables y así obtener ganancias personales. En el expediente se señala que “manipuló relatos cuando había dinero de por medio”.

Además, el director de fotografía de The Cleaning Lady declaró ante las autoridades que Ronald Rodis era una persona “manipuladora” en el entorno de la producción.

Según su testimonio, el padre de los menores alentaba a sus hijos a interactuar físicamente con otros miembros del elenco, incluido Timothy Busfield.

Este detalle fue incluido por la defensa como parte de su estrategia para cuestionar la credibilidad de las acusaciones y el entorno familiar de los denunciantes.

Respecto a la madre, Angele LaSalle, el expediente enumera varios fallos civiles en su contra relacionados con fraude, como la apropiación ilegal de un automóvil de lujo y la emisión de cheques sin fondos en casinos.

Una investigación interna de Warner Bros. concluyó que no existían pruebas objetivas que fundamentaran las acusaciones contra Timothy Busfield (Niviere David/ABACAPRESS.COM via REUTERS)

La defensa sostiene que LaSalle habría dicho a un actor de la serie que buscaría “vengarse de Tim Busfield” al enterarse de que sus hijos no continuarían en la producción.

Los abogados consideran estas declaraciones relevantes para demostrar un posible motivo de represalia detrás de las acusaciones.

En esa misma línea, insisten en que el pasado de los padres “arroja enormes dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”, de acuerdo con los textos presentados al tribunal y recogidos por People.

En la documentación judicial se menciona que la denuncia contra Busfield surgió poco después de que los gemelos fueran apartados de la serie y que la familia consultó con un equipo de abogados antes de acudir a las autoridades.

Por otro lado, el equipo legal también destacó que una investigación interna realizada por Warner Bros. Television Studios en 2025 concluyó que las acusaciones contra el artista carecían de fundamento.

Timothy Busfield enfrenta cargos de abuso infantil y contacto sexual criminal en el set, mientras asegura su inocencia y espera la audiencia judicial (REUTERS)

Un portavoz del estudio explicó a People que la seguridad de los menores en sus producciones es prioritaria y que cuentan con sistemas para investigar a fondo cualquier señalamiento.

El informe de la productora señala que las declaraciones de los padres eran contradictorias y que no existían pruebas objetivas que confirmaran los hechos denunciados.

En paralelo, Melissa Gilbert, esposa de Busfield y famosa estrella de La familia Ingalls, envió una carta al juez solicitando que su marido permanezca “protegido” en prisión.

En esa misiva, la actriz describió a su pareja como su “protector”, resaltando que “Tim tiene la brújula moral más fuerte de cualquier persona que haya conocido. Como él es mi protector, yo quiero ser la suya, pero ahora no puedo protegerlo yo. Por eso le pido, por favor, que cuide de mi esposo”, escribió al tribunal.

Además, detalló en su carta que su esposo goza de un gran aprecio entre colegas y amigos, y que ha sido una figura fundamental en su familia.

Melissa Gilbert, esposa de Busfield, envió una carta al juez resaltando la integridad y valores del actor, junto a más de 70 cartas de apoyo (Instagram)

Gilbert también mencionó la formación militar de Busfield, indicando que esto reforzó en él valores como el honor, la integridad y la compasión.

La carta, junto con otras 74 cartas de apoyo de familiares y amigos, fue incluida en el expediente presentado por la defensa.

Timothy Busfield enfrenta dos cargos de contacto sexual criminal con menores y uno de abuso infantil, todos vinculados a hechos ocurridos en el set de la serie de FOX.

Además, se sumó un testimonio de Colin Swift, quien denunció que Busfield habría abusado de su hija hace más de 20 años, aunque la defensa alega que esa acusación no fue comprobada ni está relacionada con los hechos actuales.

El abogado civil de la estrella, Larry Stein, declaró a People que “las acusaciones nunca fueron cuestionadas ni probadas y ocurrieron hace veinticinco años. No existe conexión entre esos hechos y las acusaciones actuales”.

La defensa señala posibles motivaciones de venganza y represalia de los padres tras la salida de sus hijos de la producción televisiva (Instagram)

Antes de entregarse a las autoridades, Busfield compartió un video en el que expresó que “voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles y no hice nada a esos niños. Voy a luchar para limpiar mi nombre”.

El actor de 68 años permanece detenido a la espera de la audiencia sobre su situación procesal.