George R. R. Martin y una deuda pendiente con Game of Thrones: “El final del libro será significativamente diferente al de la serie”

George RR Martin prioriza terminar 'Vientos de Invierno' pese a su avanzada edad y los rumores sobre su salud (Portada The Hollywood Reporter/Daniel Prakopcyk)

George RR Martin, a los 77 años, conversó con The Hollywood Reporter en su bar de Santa Fe, Nuevo México, sobre los retos que implica ser observado constantemente por sus seguidores y la carga de su legado.

El autor subrayó que, pese a los rumores sobre su salud, su prioridad es concluir el libro Vientos de Invierno, la esperada sexta entrega de la saga Canción de Hielo y Fuego, que inspiró la serie Game of Thrones. “Soy viejo, así que tengo algunas dolencias propias de la tercera edad. A veces me duele la espalda baja. No me gusta estar de pie. Pero me siento bien”, comentó.

La presión de los seguidores y el reto de terminar la saga

La rutina diaria de Martin y los compromisos con diversas producciones determinan el ritmo actual de su vida. El principal desafío es finalizar la sexta entrega de la saga.

“Tengo que terminar el próximo libro. Escribir se está volviendo más difícil. Quizás soy demasiado optimista sobre lo rápido que puedo escribir estas cosas. Estoy intentando recortar gastos en todo lo posible para despejar mi mente y terminar esto…”, explicó el escritor.

George RR Martin descarta ceder la escritura de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' a otro autor, pese a pedidos de los fans (REUTERS)

La presión ejercida por millones de lectores y televidentes genera situaciones incómodas, especialmente en eventos públicos. Durante una convención, un fan le preguntó si permitiría que otro autor concluyera Vientos de Invierno debido a su edad avanzada. “El público abucheó. De verdad que no necesitaba esa mier**”, relató a The Hollywood Reporter.

Martin añadió que, en persona, los lectores suelen ser mucho más cordiales y que considera a cada personaje como un hijo. Mantiene una postura inflexible ante la posibilidad de delegar el cierre de su historia: “No voy a ceder el proyecto a otro escritor, algo que algunos fans me han pedido que haga”, afirmó.

Expansión del universo y control creativo

Gran parte del tiempo del autor se dedica a la escritura, aunque reconoció que las actividades paralelas y las colaboraciones dificultan la gestión de su agenda. Entre ellas, la expansión del universo de Game of Thrones mediante nuevas series televisivas es central.

Sobre Un caballero de los Siete Reinos, Martin expresó: “La serie pretende ser muy diferente. Resultó muy bien y estoy muy contento con la primera temporada. El reparto fue un éxito rotundo. El guionista principal Ira Parker es fantástico y parece tener las mismas prioridades que yo: intenta hacer algo muy fiel a los personajes”.

El Caballero de los Siete Reinos narra las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg en Poniente, 90 años antes de Canción de Hielo y Fuego, explorando honor, valentía y lealtad en un mundo medieval lleno de aventuras (HBO Max)

La fidelidad a los personajes y el control creativo son aspectos recurrentes para Martin. Detalló que reunió al guionista principal y a varios escritores con experiencia en el género fantástico para definir el enfoque de la serie.

“Reúno al guionista principal con cuatro o cinco escritores que conozco, algunos guionistas de televisión, otros novelistas de fantasía, que realmente conocen el mundo y nos reunimos durante una semana”, contó a The Hollywood Reporter.

Ira Parker, guionista principal, sostiene que la presión de Martin sobre HBO y los responsables creativos para que respeten su visión es una de las razones del éxito de estos programas.

El escritor expresa su decepción con la colaboración en 'House of the Dragon' debido al distanciamiento con el guionista principal Ryan Condal (REUTERS)

No todas las colaboraciones fluyeron con igual facilidad. En referencia a House of the Dragon, el escritor manifestó su decepción, especialmente con el guionista principal Ryan Condal. “Fue muy difícil de manejar. Es pésimo”, resumió.

Explicó que, durante la primera temporada, existía una comunicación estrecha, pero ese vínculo se rompió en la segunda: “Luego llegamos a la segunda temporada y prácticamente dejó de escucharme”.

El desenlace literario y la influencia del tiempo

El universo de Canción de Hielo y Fuego sigue expandiéndose. Martin insistió en que el desenlace literario será distinto al visto en televisión: “El final del libro será significativamente diferente. Algunos personajes que están vivos en mi libro estarán muertos en la serie, y viceversa”.

Además, aseguró tener ideas para una gran variedad de producciones derivadas. “Tengo material para otras 100 series… Tengo que plasmarlas en papel. Empecé a escribir dos en distintos momentos del año pasado. Una está ambientada en Invernalia y la otra en las Tierras de los Ríos…”.

Actualmente, escribe en una computadora antigua, rodeado de libros y recuerdos. Cada jornada implica enfrentarse a nuevas correcciones y bifurcaciones narrativas (EFE)

La responsabilidad de definir el final de la saga recae únicamente en Martin, quien admitió las dudas y dificultades propias de historias extensas. Reconoció que tenía previsto eliminar a más personajes de los que murieron en la serie: “Iba a matar a más gente. No a los que mataron en la serie. Le dieron un final más feliz”.

Además destacó que “no veo un final feliz para Tyrion. Todo su arco argumental fue trágico desde el principio. Iba a hacer que Sansa muriera, pero fue tan atractiva en la serie, que quizá la deje vivir…”.

El tiempo, las pérdidas personales y la influencia de figuras como Charles Dickens marcaron el recorrido de Martin, reforzando su sentido de urgencia y la convicción de que solo él puede definir el destino de su obra.