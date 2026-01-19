Entretenimiento

George R. R. Martin y una deuda pendiente con Game of Thrones: “El final del libro será significativamente diferente al de la serie”

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, el autor abordó los desafíos de cerrar su saga, la presión de los seguidores y su visión sobre la expansión del universo televisivo, dejando entrever que la conclusión literaria tomará un rumbo propio

Guardar
George RR Martin prioriza terminar
George RR Martin prioriza terminar 'Vientos de Invierno' pese a su avanzada edad y los rumores sobre su salud (Portada The Hollywood Reporter/Daniel Prakopcyk)

George RR Martin, a los 77 años, conversó con The Hollywood Reporter en su bar de Santa Fe, Nuevo México, sobre los retos que implica ser observado constantemente por sus seguidores y la carga de su legado.

El autor subrayó que, pese a los rumores sobre su salud, su prioridad es concluir el libro Vientos de Invierno, la esperada sexta entrega de la saga Canción de Hielo y Fuego, que inspiró la serie Game of Thrones. “Soy viejo, así que tengo algunas dolencias propias de la tercera edad. A veces me duele la espalda baja. No me gusta estar de pie. Pero me siento bien”, comentó.

La presión de los seguidores y el reto de terminar la saga

La rutina diaria de Martin y los compromisos con diversas producciones determinan el ritmo actual de su vida. El principal desafío es finalizar la sexta entrega de la saga.

Tengo que terminar el próximo libro. Escribir se está volviendo más difícil. Quizás soy demasiado optimista sobre lo rápido que puedo escribir estas cosas. Estoy intentando recortar gastos en todo lo posible para despejar mi mente y terminar esto…”, explicó el escritor.

George RR Martin descarta ceder
George RR Martin descarta ceder la escritura de la saga 'Canción de Hielo y Fuego' a otro autor, pese a pedidos de los fans (REUTERS)

La presión ejercida por millones de lectores y televidentes genera situaciones incómodas, especialmente en eventos públicos. Durante una convención, un fan le preguntó si permitiría que otro autor concluyera Vientos de Invierno debido a su edad avanzada. “El público abucheó. De verdad que no necesitaba esa mier**”, relató a The Hollywood Reporter.

Martin añadió que, en persona, los lectores suelen ser mucho más cordiales y que considera a cada personaje como un hijo. Mantiene una postura inflexible ante la posibilidad de delegar el cierre de su historia: “No voy a ceder el proyecto a otro escritor, algo que algunos fans me han pedido que haga”, afirmó.

Expansión del universo y control creativo

Gran parte del tiempo del autor se dedica a la escritura, aunque reconoció que las actividades paralelas y las colaboraciones dificultan la gestión de su agenda. Entre ellas, la expansión del universo de Game of Thrones mediante nuevas series televisivas es central.

Sobre Un caballero de los Siete Reinos, Martin expresó: “La serie pretende ser muy diferente. Resultó muy bien y estoy muy contento con la primera temporada. El reparto fue un éxito rotundo. El guionista principal Ira Parker es fantástico y parece tener las mismas prioridades que yo: intenta hacer algo muy fiel a los personajes”.

El Caballero de los Siete Reinos narra las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg en Poniente, 90 años antes de Canción de Hielo y Fuego, explorando honor, valentía y lealtad en un mundo medieval lleno de aventuras (HBO Max)

La fidelidad a los personajes y el control creativo son aspectos recurrentes para Martin. Detalló que reunió al guionista principal y a varios escritores con experiencia en el género fantástico para definir el enfoque de la serie.

“Reúno al guionista principal con cuatro o cinco escritores que conozco, algunos guionistas de televisión, otros novelistas de fantasía, que realmente conocen el mundo y nos reunimos durante una semana”, contó a The Hollywood Reporter.

Ira Parker, guionista principal, sostiene que la presión de Martin sobre HBO y los responsables creativos para que respeten su visión es una de las razones del éxito de estos programas.

El escritor expresa su decepción
El escritor expresa su decepción con la colaboración en 'House of the Dragon' debido al distanciamiento con el guionista principal Ryan Condal (REUTERS)

No todas las colaboraciones fluyeron con igual facilidad. En referencia a House of the Dragon, el escritor manifestó su decepción, especialmente con el guionista principal Ryan Condal. “Fue muy difícil de manejar. Es pésimo”, resumió.

Explicó que, durante la primera temporada, existía una comunicación estrecha, pero ese vínculo se rompió en la segunda: “Luego llegamos a la segunda temporada y prácticamente dejó de escucharme”.

El desenlace literario y la influencia del tiempo

El universo de Canción de Hielo y Fuego sigue expandiéndose. Martin insistió en que el desenlace literario será distinto al visto en televisión: “El final del libro será significativamente diferente. Algunos personajes que están vivos en mi libro estarán muertos en la serie, y viceversa”.

Además, aseguró tener ideas para una gran variedad de producciones derivadas. “Tengo material para otras 100 series… Tengo que plasmarlas en papel. Empecé a escribir dos en distintos momentos del año pasado. Una está ambientada en Invernalia y la otra en las Tierras de los Ríos…”.

Actualmente, escribe en una computadora
Actualmente, escribe en una computadora antigua, rodeado de libros y recuerdos. Cada jornada implica enfrentarse a nuevas correcciones y bifurcaciones narrativas (EFE)

La responsabilidad de definir el final de la saga recae únicamente en Martin, quien admitió las dudas y dificultades propias de historias extensas. Reconoció que tenía previsto eliminar a más personajes de los que murieron en la serie: “Iba a matar a más gente. No a los que mataron en la serie. Le dieron un final más feliz”.

Además destacó que “no veo un final feliz para Tyrion. Todo su arco argumental fue trágico desde el principio. Iba a hacer que Sansa muriera, pero fue tan atractiva en la serie, que quizá la deje vivir…”.

El tiempo, las pérdidas personales y la influencia de figuras como Charles Dickens marcaron el recorrido de Martin, reforzando su sentido de urgencia y la convicción de que solo él puede definir el destino de su obra.

Temas Relacionados

George RR MartinGame of ThronesVientos de InviernoUn caballero de los Siete ReinosHouse of the DragonEntretenimientoLiteraturaFantasía épicaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Tengo hambre de privacidad, no de fama”: Louis Tomlinson explicó por qué busca una vida lejos del ruido mediático

El cantante británico, conocido por su paso por One Direction, profundizó en una entrevista con ICON sobre su deseo de una vida más tranquila y la importancia de mantener su autenticidad lejos del bullicio mediático

“Tengo hambre de privacidad, no

Ashton Kutcher sorprendió al elogiar el éxito actual de su exesposa Demi Moore: “Estoy tan orgulloso de ella”

El protagonista de The Beauty abordó la ascendente carrera de su antigua pareja durante una entrevista, poniendo énfasis en los premios internacionales y el impacto favorable que ha generado el regreso de la intérprete al cine estadounidense con The Substance

Ashton Kutcher sorprendió al elogiar

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’, denunció el uso de su imagen en material de abuso sexual infantil creado con IA

La ex estrella infantil manifestó el horror de haber visto su rostro manipulado en contextos violentos

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’,

Sam Raimi regresa al cine con Send Help, una comedia de terror que busca reinventar el género

En diálogo con Empire, el director y los protagonistas, Rachel McAdams y Dylan O’Brien adelantaron los lineamientos de la película que combina situaciones extremas, humor físico y una puesta en escena más contenida, en una historia de supervivencia que pone a prueba a sus personajes y al propio estilo del cineasta

Sam Raimi regresa al cine

Sylvester Stallone sorprendió con su tonificado físico a los 79 años: “Cada año se vuelve más difícil”

Las redes estallan de admiración tras la publicación de imágenes donde el actor aparece entrenando en su hogar de Palm Beach

Sylvester Stallone sorprendió con su
DEPORTES
El espectacular gol de chilena

El espectacular gol de chilena del hijo de una leyenda del fútbol mundial: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre”

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

El debate que se desató sobre el penal del escándalo en la final de la Copa de Naciones Africanas: el sentido descargo de una figura de Real Madrid

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

TELESHOW
Marcelo Tinelli se reinventa: el

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

INFOBAE AMÉRICA

“Únanse al pueblo”: el mensaje

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Daniel Noboa retomó su agenda internacional con una gira en Davos