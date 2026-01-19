Emma Stone habló de su papel en Pobres criaturas: “Si tuviera la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”

Bella Baxter es un experimento. Y nos llevará a vivir una aventura como ninguna otra. (20th Century Studios)

Emma Stone describió a Bella Baxter, protagonista de la película Pobres criaturas, como el personaje más relevante y transformador de su trayectoria. La actriz estadounidense reconoció que su conexión con esta figura supera cualquier otro papel previo. “Si pudiera tener la oportunidad de volver a interpretar a Bella para siempre, lo haría”, afirmó Stone, destacando la profundidad y el desafío que le representó este rol bajo la dirección de Yorgos Lanthimos.

Un papel sin precedentes

La construcción de Bella Baxter significó para Stone un punto de inflexión profesional. El personaje, una mujer que inicia su vida con el cerebro de un bebé, obligó a la actriz a explorar matices inéditos dentro de su repertorio. En palabras de la actriz: “Bella es mi personaje favorito, sin duda, por mucho; es increíble”. Esta afirmación subraya la intensidad con la que Stone vivió la experiencia actoral y la huella que dejó en su carrera, diferenciándose de cualquier trabajo anterior.

La conexión especial entre Emma Stone y Bella Baxter resalta como el diferencial principal de esta interpretación cinematográfica (Photo by Yorgos Lanthimos, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.)

Interpretar a Bella Baxter implicó navegar entre extremos emocionales. El papel requería que Stone encarnara la inocencia, la curiosidad y la espontaneidad de una niña, al tiempo que experimentaba el despertar de la sexualidad y se enfrentaba a la construcción de una identidad propia. Este reto actoral colocó a la actriz en una posición única, exigiendo una entrega total y una comprensión profunda del personaje.

Dualidad y autodescubrimiento en la narrativa

A lo largo de Pobres criaturas, Baxter transita un viaje de autodescubrimiento. La historia explora la dualidad entre el asombro ante el mundo y los dilemas vinculados a la búsqueda de la felicidad, situando a Bella como un enigma tanto emocional como psicológico. Esta complejidad convirtió a Baxter en un personaje desafiante para el público, que fue testigo de su evolución constante.

Interpretar la compleja dualidad de Bella Baxter desafió a Emma Stone a un nivel emocional y actoral sin precedentes (Créditos: Searchlight Pictures)

La película permite observar cómo Bella se enfrenta a cuestiones esenciales sobre el lenguaje, la identidad y la sexualidad. La inocencia inicial del personaje se transforma en autoconocimiento y deseo de libertad. Este proceso de evolución personal genera una empatía particular, pues la audiencia acompaña a Bella en cada paso de su descubrimiento interior y en su relación con los demás.

El respaldo de Yorgos Lanthimos

El director griego Yorgos Lanthimos reconoció públicamente la conexión especial que Stone desarrolló con Bella Baxter. “Lo entendemos, extrañas a Bella. Supéralo. Madura”, bromeó Lanthimos, reflejando el vínculo profundo que la actriz forjó con su personaje. La colaboración entre ambos resultó fundamental para la construcción de una Bella compleja y auténtica.

La dirección de Yorgos Lanthimos resultó clave para que Emma Stone explorara la psicología y las emociones profundas de Bella Baxter (Créditos: Searchlight Pictures)

La dirección de Lanthimos impulsó a Stone a asumir riesgos interpretativos y a explorar territorios inexplorados. El director, conocido por su estilo audaz y su habilidad para desafiar a los actores, facilitó un ambiente en el que Stone pudo profundizar en la psicología y emociones de Bella, llevando su actuación a un nuevo nivel.

Comparaciones y legado actoral

La trascendencia de Bella Baxter se destaca más al comparar este papel con otros personajes interpretados por Stone, como los de “Cruella”, “La La Land” y “Bugonia”. Si bien estos trabajos le otorgaron reconocimiento internacional y consolidaron su estatus en la industria, la actriz señaló que su experiencia con Bella fue la más intensa y reveladora de todas. La complejidad y humanidad de Baxter han dejado una marca imborrable en su carrera.

Emma Stone destaca que ni Cruella, ni La La Land ni Bugonia igualan la intensidad y relevancia de Bella Baxter en su trayectoria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Stone explicó que la oportunidad de interpretar un papel tan transformador es poco común. Reconoció sentirse afortunada de haber recibido un desafío actoral de tal magnitud. La actriz valoró el significado especial que tiene Bella Baxter dentro de su trayectoria, consciente de que es poco probable que vuelva a surgir un personaje de semejante profundidad y riqueza.

Un hito en la carrera de Emma Stone

La interpretación de Bella Baxter en Pobres criaturas ha marcado un antes y un después en la vida profesional de Emma Stone. Su entrega absoluta, la complejidad emocional del personaje y la colaboración estrecha con Yorgos Lanthimos consolidaron este papel como un hito en su filmografía.

La transformación personal y profesional de Emma Stone en Pobres criaturas se consolida como un hito en su filmografía (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Para la actriz, Bella representa mucho más que un reto actoral: es la síntesis de una etapa de autodescubrimiento y crecimiento personal que difícilmente podrá igualar en el futuro. El vínculo entre Stone y Baxter perdura más allá de la pantalla, estableciendo un estándar para futuras interpretaciones y dejando una huella indeleble en el cine contemporáneo.