Matt Damon habla sobre su apoyo a Ben Affleck en medio de sus divorcios: “Estuve ahí para todo”

Los actores reflexionaron sobre la lealtad, la fama y su nueva colaboración cinematográfica

Matt Damon aclaró que siempre apoyó a Ben Affleck durante sus malos momentos. (REUTERS/Yara Nardi)

Matt Damon y Ben Affleck participaron juntos en The Howard Stern Show de SiriusXM, donde hablaron sobre su relación personal y profesional, desde el impacto de Good Will Hunting hasta su más reciente colaboración, The Rip, que se estrena en Netflix el próximo 16 de enero.

Durante la entrevista, Stern abordó directamente los momentos más difíciles en la vida de Ben, haciendo referencia a su divorcio y a su reconocida lucha contra el alcoholismo.

Dirigiéndose a Matt, el conductor le preguntó si, en esos momentos, había podido acercarse a su amigo y decirle: “Estoy aquí para ayudarte”. La respuesta del actor fue clara y contundente. “Oh, sí. Nuestra relación no se ve afectada por lo que diga la gente. Yo estuve ahí para todo”, afirmó.

Matt Damon aseguró que su amistad con Ben Affleck resiste las críticas de la gente. (Foto: AP/Ashley Landis)

Ante las palabras de su amigo, Ben Affleck, de 53 años, no ocultó su emoción: “Eso significa mucho para mí. Eso es, básicamente, lo que es un amigo de verdad”, expresó.

El dúo ganador del Oscar también reflexionó sobre el impacto de la fama temprana. Matt Damon explicó que el éxito puede frenar el desarrollo personal cuando llega demasiado pronto.

“Tu evolución se estanca un poco en el momento en que te vuelves famoso, porque el mundo empieza a tratarte de manera diferente”, señaló.

Según el actor, haber alcanzado la notoriedad a los 25 y 27 años les permitió vivir algunos años con cierta normalidad antes de que todo cambiara. Entre risas, tanto él como Affleck remataron la idea al unísono: “Y a nadie le importaba un carajo”.

The 78th Venice Film Festival - Premiere screening of the film "The Last Duel" - Out of competition - Venice, Italy, September 10, 2021. Matt Damon and Ben Affleck pose. REUTERS/Yara Nardi

Ben coincidió en que esa experiencia compartida fue clave para mantener los pies en la tierra. “Llegamos a un buen lugar bastante temprano, antes de que la atención fuera tan intensa”, explicó.

Y añadió: “Eso es en parte por lo que estamos tan cuerdos como estamos —hasta cierto punto, eso lo pueden juzgar ustedes—. Hacernos famosos y exitosos juntos nos dio a alguien a quien recurrir para decir: ‘¿Esto es una locura o qué?’ o ‘¿Qué estás haciendo, hombre?’”.

La conversación también tocó episodios conocidos de la vida personal de Ben Affleck como cuando se separó de Jennifer Garner en 2015 y anunció en 2017 que había completado un tratamiento por adicción al alcohol por segunda vez, coincidiendo con la finalización de su divorcio.

Jennifer Garner y Ben Affleck se divorciaron oficialmente en 2017. (Danny Moloshok / Reuters)

Más tarde, estuvo casado con Jennifer Lopez entre 2022 y 2025, en una relación que también estuvo bajo el constante escrutinio mediático.

Más allá de las dificultades, la amistad entre Matt Damon y Ben Affleck ha sido una constante. En un video reciente difundido por Netflix como antesala del estreno de The Rip, ambos compartieron las claves de su relación.

Damon recordó que desde muy jóvenes estaban obsesionados con la actuación y el cine, algo poco común en la ciudad donde crecieron. “Viniendo de un lugar donde eso no era lo habitual, ese interés compartido nos unió”, explicó.

Matt Damon y Ben Affleck coincidieron en que crecieron enamorados del cine. (REUTERS/Yara Nardi)

Affleck añadió que trabajar con amigos es un privilegio poco común. “Encontrar algo que te guste hacer y hacerlo con tus amigos es algo realmente bonito, porque pasas gran parte de tu vida trabajando”, señaló.

Esa filosofía los llevó no solo a compartir pantalla, sino también a fundar proyectos en conjunto y a apoyarse mutuamente en los momentos más complejos.

