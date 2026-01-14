Nikki Glaser revela el ácido chiste sobre Sydney Sweeney que quedó fuera de los Globos de Oro

Glaser probó gran parte de su material en clubes antes de los Globos de Oro y eliminó las bromas que no funcionaron con el público.(Composición/Reuters/Associated Press)

Nikki Glaser, quien condujo por segundo año consecutivo la ceremonia de los Globos de Oro 2026, reveló esta semana cuáles fueron los provocadores chistes que descartó de su comentado monólogo. Según contó la comediante, varias celebridades se salvaron de ser blanco de sus ácidos dardos en la gala de premios.

Así lo relató durante su participación en The Howard Stern Show, donde Glaser compartió que llevaba en su teléfono una lista de bromas titulada “The Stern File”, con “todos los chistes que hubiese querido decir” al aire el pasado domingo.

Una de esas bromas pesadas iba para Sydney Sweeney y la película Christy, el biopic sobre la boxeadora Christy Martin que tuvo un decepcionante paso por la taquilla. Como se recuerda, el filme recaudó apenas 1,3 millones de dólares en su estreno, una cifra que lo convirtió en uno de los peores debuts del año.

La comediante había pensado decir: “Esta es una noche de celebración, pero no podemos ignorar que es un momento raro en Hollywood. La gente simplemente ya no va al cine a ver cosas... Y si no me creen, hubo una película este año en la que Sydney Sweeney interpretaba a una lesbiana que solo rebotaba con shorts diminutos durante dos horas y recaudó 14 dólares”.

La broma pesada fue descartada por la ausencia de Sydney Sweeney en la ceremonia (Archivo IMBD)

No obstante, Glaser decidió descartarlo cuando hizo pruebas. “El público simplemente no lo estaba disfrutando. No mataba tanto como el resto del material”, señaló. A eso se sumó el hecho de que Sweeney declinó su asistencia a la ceremonia. “Es un chiste que tienes que hacer al comienzo del show, y estaríamos mencionando a alguien que ni siquiera está ahí”, reconoció.

Otro de los chistes más extremos que no llegaron a emitirse fue el que apuntaba a Tilly Norwood, la actriz generada por inteligencia artificial que causó polémica en 2025 por la posibilidad de que agencias reales comenzaran a representarla. Glaser leyó en el programa de Stern una broma que generó risas incómodas incluso fuera del contexto del show.

“Todo el mundo está preocupado por la IA. Tilly Norwood es la primera estrella completamente generada por inteligencia artificial y, de alguna manera, igual fue agredida sexualmente por tres ejecutivos de estudios distintos”, decía el texto original.

“Era genial, pero tuvimos que sacarlo. Ya teníamos otro chiste sobre la lista de Epstein y pensamos: hay demasiada agresión sexual, así que había que soltar algo”, explicó en el programa.

Sean Penn fue uno de los blancos favoritos de la comediante, aunque varios de los chistes sobre su apariencia no llegaron a emitirse. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Más cambios en el guion

El blanco favorito de Glaser durante el proceso creativo fue Sean Penn, nominado por One Battle After Another. Aunque finalmente se emitió un chiste comparándolo con “un bolso de cuero carísimo”, muchas versiones alternativas quedaron fuera. Entre ellas, una que decía: “Sean Penn está nominado esta noche. Asumo que es por ‘mejores venas del cuello’”, y otra en la que lo describía como “el último árbol que queda en pie en una selva”.

“Ellos son dos de los actores que más duro han trabajado esta noche: los párpados inferiores de Sean Penn. Aplausos para ellos”, decía otro chiste sobre la apariencia del veterano actor de Hollywood.

Sobre DiCaprio, a quien lanzó uno de los chistes más aplaudidos del monólogo, Glaser tenía otro remate similar: “Leo, ¿por qué siempre estás entrecerrando los ojos? Supongo que es para leer la identificación de tu novia, solo para asegurarte de que el año empieza con un dos”.

Leonardo DiCaprio también tuvo chistes alternativos que Glaser decidió no usar durante la transmisión en vivo (REUTERS/Daniel Cole)

No todos los chistes se cayeron por ser demasiado duros: algunos simplemente no funcionaron frente al público de prueba.

Glaser confesó que un dardo dirigido a Julia Roberts generó una reacción tan negativa que temió “ser desplumada y alquitranada” tras el show. El chiste decía: “Julia Roberts está nominada por After the Hunt. No sé de qué trata, pero asumo que la cacería era para encontrar a alguien que la haya visto”.

También quedaron fuera bromas sobre Wicked: For Good. Una de ellas celebraba que Jonathan Bailey fuera “el primer hombre abiertamente gay en ser nombrado el más sexy del año por People”, para luego rematar: “Al principio pensé: ‘¿De verdad hace falta decir abiertamente?’. Después vi la lista de ganadores anteriores y dije: ‘Ah, sí, hace falta’”.

Sobre el proceso de pulir su monólogo, la comediante explicó: “Hay veces en las que los chistes realmente hieren sentimientos o me paso de la raya, y ahora estoy bien con perder material. No puedes tener todo lo que quieres. Solo hay que seguir adelante y escribir un mejor chiste”.

La humorista aludió a la orientación sexual de Bailey, flamante elección de la revista PEOPLE como el hombre más sexy del mundo (REUTERS/Jack Taylor)

Este 2026, los Globos de Oro tuvieron un desempeño moderado en audiencia. Según datos de Nielsen citados por Deadline, la transmisión reunió a 8,66 millones de espectadores en vivo y el mismo día, lo que representa una caída cercana al 7% respecto al año anterior, cuando el show alcanzó los 9,27 millones. Aun así, la cifra superó el mínimo histórico de 2023 (6,3 millones) y quedó por encima de los Emmy 2025, aunque muy lejos de los 19,69 millones que alcanzaron los últimos Oscar.