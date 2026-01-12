Entretenimiento

La broma que incomodó a Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro: “Has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”

La anfitriona Nikki Glaser utilizó su característico sentido del humor para provocar las risas del auditorio

Durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026, Nikki Glaser bromeó sobre la vida sentimental de Leonardo DiCaprio, destacando su costumbre de salir con mujeres menores de 30 años (HBO Max/CBS)

El salón del The Beverly Hilton Hotel estalló en risas cuando Nikki Glaser dirigió una broma directa a Leonardo DiCaprio durante la ceremonia de los Globos de Oro 2026.

Frente a una audiencia de figuras del cine y la televisión, la presentadora lanzó un comentario: “Lo más impresionante es que has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30”.

La reacción fue inmediata. Varios asistentes miraron hacia el actor, quien respondió con una expresión serena ante el comentario.

La frase se repitió entre los presentes y atrajo la atención de los medios y las redes sociales.

El comentario provocó risas y reacciones inmediatas entre los asistentes, mientras el actor respondió con serenidad ante la audiencia (HBO Max/REUTERS)

Poco antes, Glaser había hecho una pregunta al actor: “¿La pasta sigue siendo tu comida favorita?”, citando una entrevista de los años 90.

DiCaprio respondió con un breve “Sí”, provocando nuevas risas y aplausos entre los invitados.

El comentario sobre la edad de las parejas del actor se instaló rápidamente en la conversación de la noche, volviendo a poner su vida sentimental en el centro de las miradas.

Leonardo DiCaprio está nominado al Globo de Oro por "Una batalla tras otra" (REUTERS/Mike Blake)

Nikki Glaser y su papel como anfitriona de los Globos de Oro

La jornada comenzó con la llegada de Nikki Glaser al hotel, donde lució un vestido rosa sin tirantes y posó para las cámaras con una sonrisa.

A minutos de iniciar la ceremonia, la comediante se mostró tranquila y segura.

Esta edición marcó la segunda vez que Glaser condujo la gala, tras haber sido la primera mujer en hacerlo en solitario el año anterior.

“Después del año pasado, no podía creer lo positiva que fue la reacción de la gente”, compartió en diálogo con TODAY.

Para preparar el monólogo de apertura, la humorista optó por repetir el método que utilizó anteriormente: “Trabajé igual de duro, con el mismo equipo y en los mismos clubes para probar el material”.

Nikki Glaser conduce por segundo año consecutivo los Globos de Oro (REUTERS)

Consideró importante analizar cada broma desde el punto de vista de la persona aludida: “Pienso: ‘¿Si yo estuviera en su lugar, esto me ofendería?’”.

Durante los ensayos, según comentó a Variety, Nikki Glaser recibió apoyo del equipo por sus bromas y solo debió modificar una por un tema de ubicación de los asistentes: “Solo tuve que cambiar un chiste por un tema de asientos”.

El regreso de Nikki Glaser como presentadora se vivió con atención entre los invitados.

Su estilo, enfocado en el humor directo y en referencias a la vida de las celebridades, provocó tanto sonrisas como algunos gestos de sorpresa, especialmente por su comentario a Leonardo DiCaprio.

