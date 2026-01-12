Globos de Oro 2026: todos los ganadores de la 83° edición

Entretenimiento

Una batalla tras otra, Hamnet, K-Pop Demon Hunters y Adolescence fueron algunos de los títulos que más destacaron en esta premiación

La ceremonia de los Globos
La ceremonia de los Globos de Oro 2026 premia lo más destacado del cine y la televisión. Sin embargo, en esta edición se destacó por primera vez a los podcast más importantes del año

La 83ª edición de los Globos de Oro celebró una noche de reconocimientos en la que sobresalieron los nombres de Una batalla tras otra, Hamnet, Adolescence y The Pitt. El evento confirmó el dominio de algunos títulos en diversas categorías, pero también reflejó la variedad de propuestas internacionales y el peso creciente de las plataformas de streaming.

A continuación, el listado de nominados en cada categoría, con los ganadores destacados en negrita.

---

CINE

  • Mejor película dramática:

- Hamnet, de Chloé Zhao

- Frankenstein, de Guillermo del Toro

- Un simple accidente, de Jafar Panahi

- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

- Valor sentimental, de Joachim Trier

- Los pecadores, de Ryan Coogler

Hamnet de Chloe Zhao se
Hamnet de Chloe Zhao se coronó como la mejor película del año en los Globos de Oro Credit: Agata Grzybowska / © 2025 FOCUS FEATURES LLC
  • Mejor película de comedia o musical:

- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

- Blue Moon, de Richard Linklater

- Bugonia, de Yorgos Lanthimos

- Marty Supreme, de Josh Safdie

- No hay otra opción, de Park Chan-wook

- Nouvelle Vague, de Richard Linklater

  • Mejor logro cinematográfico de taquilla:

Mejor logro cinematográfico de taquilla:

- Los pecadores

- Avatar: Fuego y ceniza

- F1: la película

- Las guerreras del K-pop

- Misión: Imposible. Sentencia final

- Weapons

- Wicked: Parte 2

- Zootrópolis 2

  • Mejor película de habla no inglesa:

- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

- Sirât, de Oliver Laxe

- No hay otra opción, de Park Chan-wook

- Valor sentimental, de Joachim Trier

- Un simple accidente, de Jafar Panahi

- La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania

  • Mejor guion:

- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme

- Ryan Coogler, por Los pecadores

- Jafar Panahi, por Un simple accidente

- Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental

- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet

Una batalla tras otra fue
Una batalla tras otra fue la película con más galardones de la noche SOCIEDAD HBO MAX
  • Mejor película animada:

- Las guerreras K-pop

- Elio

- Arco

- Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita

- Zootrópolis 2

- Little Amélie

  • Mejor dirección:

- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

- Guillermo del Toro, por Frankenstein

- Jafar Panahi, por Un simple accidente

- Chloé Zhao, por Hamnet

- Ryan Coogler, por Los pecadores

- Joachim Trier, por Valor sentimental

  • Mejor actriz, drama:

- Jessie Buckley, por Hamnet

- Jennifer Lawrence, por Die My Love

- Renate Reinsve, por Valor sentimental

- Julia Roberts, por Caza de brujas

- Tessa Thompson, por Hedda

- Eva Victor, por Sorry, Baby

  • Mejor actor, drama:

- Wagner Moura, por El agente secreto

- Joel Edgerton, por Sueños de trenes

- Oscar Isaac, por Frankenstein

- Dwayne Johnson, por The Smashing Machine

- Michael B. Jordan, por Los pecadores

- Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere

  • Mejor actriz, musical o comedia:

- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

- Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2

- Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)

- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

- Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee

- Emma Stone, por Bugonia

  • Mejor actor, musical o comedia:

- Timothée Chalamet, por Marty Supreme

- George Clooney, por Jay Kelly

- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

- Ethan Hawke, por Blue Moon

- Lee Byung-Hun, por No hay otra opción

- Jesse Plemons, por Bugonia

  • Mejor actriz de reparto:

- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

- Emily Blunt, por The Smashing Machine

- Elle Fanning, por Valor sentimental

- Ariana Grande, por Wicked: Parte 2

- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

- Amy Madigan, por Weapons

  • Mejor actor de reparto:

- Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

- Jacob Elordi, por Frankenstein

- Paul Mescal, por Hamnet

- Sean Penn, por Una batalla tras otra

- Adam Sandler, por Jay Kelly

  • Mejor banda sonora:

- Ludwig Göransson, por Los pecadores

- Alexandre Desplat, por Frankenstein

- Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra

- Kangding Ray, por Sirāt

- Max Richter, por Hamnet

- Hans Zimmer, por F1: la película

  • Mejor canción:

- Golden, de Las guerreras K-pop

- Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas

- I Lied To You, de Los pecadores

- No Place Like Home, de Wicked: Parte 2

- The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2

- Train Dreams, de Sueños de trenes

Las guerreras K-Pop continúan sumando
Las guerreras K-Pop continúan sumando galardones y rompiendo records en esta temporada de premios (Netflix)

---

TELEVISIÓN

  • Mejor serie, drama:

- The Pitt

- La diplomática

- Pluribus

- Separación

- Slow Horses

- The White Lotus

  • Mejor serie, musical o comedia:

- The Studio

- Colegio Abbott

- The Bear

- Hacks

- Nadie quiere esto

- Solo asesinatos en el edificio

  • Mejor serie limitada:

- Adolescence

- All Her Fault (Su peor pesadilla)

- Black Mirror

- La bestia en mí

- Dying for Sex

- La novia

Al igual que en 2025,
Al igual que en 2025, The Pitt sigue siendo la serie más aclamada por la crítica (Warrick Page/MAX)
  • Mejor actor de serie dramática:

- Noah Wyle, por The Pitt

- Sterling K. Brown, por Paradise

- Diego Luna, por Andor

- Gary Oldman, por Slow Horses

- Mark Ruffalo, por Task

- Adam Scott, por Separación

  • Mejor actriz de serie dramática:

- Rhea Seehorn, por Pluribus

- Kathy Bates, por Matlock

- Britt Lower, por Separación

- Helen Mirren, por 1923

- Bella Ramsey, por The Last of Us

- Keri Russell, por La diplomática

  • Mejor actor de serie musical o de comedia:

- Seth Rogen, por The Studio

- Adam Brody, por Nadie quiere esto

- Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio

- Glen Powell, por Chad Powers: mariscal de campo

- Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio

- Jeremy Allen White, por The Bear

  • Mejor actriz de serie musical o de comedia:

- Jean Smart, por Hacks

- Kristen Bell, Nadie quiere esto

- Ayo Edebiri, The Bear

- Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

- Jenna Ortega, Miércoles

- Natasha Lyonne, Poker Face

  • Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión:

- Stephen Graham, por Adolescence

- Jacob Elordi, por El camino estrecho

- Paul Giamatti, por Black Mirror

- Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein

- Jude Law, por Black Rabbit

- Matthew Rhys, por La bestia en mí

  • Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión:

- Michelle Williams, por Dying For Sex

- Claire Danes, por La bestia en mí

- Rashida Jones, por Black Mirror

- Amanda Seyfried, por El largo río de las almas

- Sarah Snook, por All Her Fault (Su peor pesadilla)

- Robin Wright, por La novia

  • Mejor actriz de reparto (TV):

- Erin Doherty, por Adolescence

- Carrie Coon, por The White Lotus

- Hannah Einbinder, por Hacks

- Catherine O’Hara, por The Studio

- Parker Posey, por The White Lotus

- Aimee Lou Wood, por The White Lotus

  • Mejor actor de reparto (TV):

- Owen Cooper, por Adolescence

- Billy Crudup, por The Morning Show

- Walton Goggins, por The White Lotus

- Jason Isaacs, por The White Lotus

- Tramell Tillman, por Separación

- Ashley Walters, por Adolescence

Owen Cooper sigue haciendo historia
Owen Cooper sigue haciendo historia como el actor más joven en recibir un Globo de Oro (REUTERS/Mario Anzuoni)
  • Mejor podcast:

- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

- Call Her Daddy (Siriusxm)

- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

- Smartless (Siriusxm)

- Up First (National Public Radio)

  • Mejor actuación en monólogo de humor:

- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

