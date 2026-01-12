Globos de Oro 2026: todos los ganadores de la 83° edición

La 83ª edición de los Globos de Oro celebró una noche de reconocimientos en la que sobresalieron los nombres de Una batalla tras otra, Hamnet, Adolescence y The Pitt. El evento confirmó el dominio de algunos títulos en diversas categorías, pero también reflejó la variedad de propuestas internacionales y el peso creciente de las plataformas de streaming.
A continuación, el listado de nominados en cada categoría, con los ganadores destacados en negrita.
---
CINE
- Mejor película dramática:
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
- Mejor película de comedia o musical:
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- Mejor logro cinematográfico de taquilla:
- Los pecadores
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: la película
- Las guerreras del K-pop
- Misión: Imposible. Sentencia final
- Weapons
- Wicked: Parte 2
- Zootrópolis 2
- Mejor película de habla no inglesa:
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Sirât, de Oliver Laxe
- No hay otra opción, de Park Chan-wook
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania
- Mejor guion:
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Ryan Coogler, por Los pecadores
- Jafar Panahi, por Un simple accidente
- Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet
- Mejor película animada:
- Las guerreras K-pop
- Elio
- Arco
- Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
- Mejor dirección:
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Jafar Panahi, por Un simple accidente
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Ryan Coogler, por Los pecadores
- Joachim Trier, por Valor sentimental
- Mejor actriz, drama:
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Jennifer Lawrence, por Die My Love
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Julia Roberts, por Caza de brujas
- Tessa Thompson, por Hedda
- Eva Victor, por Sorry, Baby
- Mejor actor, drama:
- Wagner Moura, por El agente secreto
- Joel Edgerton, por Sueños de trenes
- Oscar Isaac, por Frankenstein
- Dwayne Johnson, por The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere
- Mejor actriz, musical o comedia:
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)
- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee
- Emma Stone, por Bugonia
- Mejor actor, musical o comedia:
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- George Clooney, por Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Lee Byung-Hun, por No hay otra opción
- Jesse Plemons, por Bugonia
- Mejor actriz de reparto:
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Emily Blunt, por The Smashing Machine
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Mejor actor de reparto:
- Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet
- Sean Penn, por Una batalla tras otra
- Adam Sandler, por Jay Kelly
- Mejor banda sonora:
- Ludwig Göransson, por Los pecadores
- Alexandre Desplat, por Frankenstein
- Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra
- Kangding Ray, por Sirāt
- Max Richter, por Hamnet
- Hans Zimmer, por F1: la película
- Mejor canción:
- Golden, de Las guerreras K-pop
- Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas
- I Lied To You, de Los pecadores
- No Place Like Home, de Wicked: Parte 2
- The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2
- Train Dreams, de Sueños de trenes
---
TELEVISIÓN
- Mejor serie, drama:
- The Pitt
- La diplomática
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
- Mejor serie, musical o comedia:
- The Studio
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- Mejor serie limitada:
- Adolescence
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Black Mirror
- La bestia en mí
- Dying for Sex
- La novia
- Mejor actor de serie dramática:
- Noah Wyle, por The Pitt
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Diego Luna, por Andor
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Separación
- Mejor actriz de serie dramática:
- Rhea Seehorn, por Pluribus
- Kathy Bates, por Matlock
- Britt Lower, por Separación
- Helen Mirren, por 1923
- Bella Ramsey, por The Last of Us
- Keri Russell, por La diplomática
- Mejor actor de serie musical o de comedia:
- Seth Rogen, por The Studio
- Adam Brody, por Nadie quiere esto
- Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powell, por Chad Powers: mariscal de campo
- Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White, por The Bear
- Mejor actriz de serie musical o de comedia:
- Jean Smart, por Hacks
- Kristen Bell, Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
- Jenna Ortega, Miércoles
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión:
- Stephen Graham, por Adolescence
- Jacob Elordi, por El camino estrecho
- Paul Giamatti, por Black Mirror
- Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein
- Jude Law, por Black Rabbit
- Matthew Rhys, por La bestia en mí
- Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión:
- Michelle Williams, por Dying For Sex
- Claire Danes, por La bestia en mí
- Rashida Jones, por Black Mirror
- Amanda Seyfried, por El largo río de las almas
- Sarah Snook, por All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Robin Wright, por La novia
- Mejor actriz de reparto (TV):
- Erin Doherty, por Adolescence
- Carrie Coon, por The White Lotus
- Hannah Einbinder, por Hacks
- Catherine O’Hara, por The Studio
- Parker Posey, por The White Lotus
- Aimee Lou Wood, por The White Lotus
- Mejor actor de reparto (TV):
- Owen Cooper, por Adolescence
- Billy Crudup, por The Morning Show
- Walton Goggins, por The White Lotus
- Jason Isaacs, por The White Lotus
- Tramell Tillman, por Separación
- Ashley Walters, por Adolescence
- Mejor podcast:
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (National Public Radio)
- Mejor actuación en monólogo de humor:
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)