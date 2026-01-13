Entretenimiento

La estrella de ‘Mi pobre Angelito’, Daniel Stern, enfrenta un proceso penal por intentar contratar a una prostituta

La fiscalía del condado de Ventura presentó cargos tras un incidente ocurrido en un hotel de Camarillo.

Daniel Stern es acusado formalmente
Daniel Stern es acusado formalmente de intentar contratar a una prostituta en California. (Captura de video)

Daniel Stern, actor conocido internacionalmente por su papel en la saga Mi pobre angelito, fue acusado penalmente en el estado de California por presuntamente intentar contratar a una prostituta.

La información fue confirmada a TMZ por un representante de la Fiscalía del Condado de Ventura, que señaló que los fiscales presentaron cargos formales contra el actor por el delito de solicitud de prostitución.

Según indicaron fuentes oficiales citadas por TMZ, la acusación fue presentada recientemente ante los tribunales del condado, luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura remitiera el caso a la fiscalía el viernes 9 de enero por la noche.

Tras revisar el expediente, los fiscales decidieron avanzar con cargos penales este lunes 12 de enero. De acuerdo con la información disponible, el actor recibió el mes pasado una citación por un incidente ocurrido en un hotel de Camarillo, California.

Daniel Stern enfrenta cargos penales
Daniel Stern enfrenta cargos penales por un delito menor relacionado con prostitución (@realdanielstern)

En ese momento, el actor no fue arrestado, sino que se le entregó una multa relacionada con la presunta conducta. Sin embargo, tras la revisión del caso por parte de la fiscalía, se determinó presentar cargos formales en su contra.

“Según tengo entendido, fue citado en el lugar y luego puesto en libertad”, afirmó Joey Buttitta, portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Ventura, a la revista People.

Por s fuera poco, el portavoz confirmó que el caso fue presentado por la Oficina del Sheriff y que, tras su evaluación, se decidió proceder con la acusación penal.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura nos envió su multa o citación y nuestros fiscales la están revisando”, dijo.

La Oficina del Sheriff del
La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura inició la investigación en contra de Daniel Stern. (@realdanielstern)

Sin embargo, las autoridades no ofrecieron comentarios sobre posibles sanciones ni sobre el curso que podría tomar el proceso en las próximas semanas.

La comparecencia inicial de Daniel Stern ante el tribunal está programada para el martes 13 de enero por la mañana. No obstante, según las autoridades, no se espera que el actor esté presente de manera personal.

En su lugar, su abogado podría comparecer en su nombre, una práctica habitual en este tipo de procedimientos legales cuando la presencia del acusado no es considerada obligatoria en la primera instancia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias específicas del presunto intento de contratación ni sobre la identidad de la persona involucrada.

Hasta el momento no hay
Hasta el momento no hay detalles del incidente que involucran a Daniel Stern

Tampoco Stern ha presentado una declaración formal o si su equipo legal planea impugnar los cargos en esta etapa inicial del proceso judicial.

Daniel Stern, de 67 años, es ampliamente reconocido por su carrera en cine y televisión, especialmente por su interpretación de Marv Merchants, uno de los recordados ladrones en Home Alone (1990) y Home Alone 2: Lost in New York (1992). A lo largo de su trayectoria, también participó en películas como City Slickers, Rookie of the Year y Very Bad Things

