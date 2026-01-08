Entretenimiento

Jennette McCurdy tuvo una relación con un hombre mayor cuando tenía 18 años: “Red flags por todos lados”

La actriz y escritora habló sobre la relación que inspiró a su nueva novela “Half His Age”, la cual saldrá a la venta el 20 de enero

Jennette McCurdy se sinceró sobre
Jennette McCurdy recordó públicamente la relación sentimental que mantuvo con un hombre de alrededor de 30 años cuando ella tenía 18 años, una experiencia que, según explicó, inspiró su nueva novela Half His Age.

La actriz abordó el tema durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, donde reflexionó sobre las señales de alerta que hoy identifica en ese vínculo, iniciado cuando recién alcanzaba la adultez.

La autora de I’m Glad My Mom Died, hoy de 33 años, explicó que conoció a este hombre a través de su trabajo en televisión.

“[Nos conocimos] por el trabajo. No había otro lugar donde conocer a alguien. Todo lo que hacía era trabajar. Creo que tenía 18. No estoy segura. Es posible que fuera más joven, pero lo más probable es que tuviera 18”, afirmó.

Jennette McCurdy aseguró que conoció
Según relató, la relación comenzó de manera gradual dentro del set, con encuentros que se extendían más allá de la jornada laboral.

Nos quedábamos hasta tarde para que él me mostrara sus películas favoritas y su música. Había estado viviendo lejos de mi mamá quizá dos meses, y pensé: ‘Genial, una relación, eso va a ser bueno’”, explicó.

El vínculo dio un giro cuando el hombre acudió una noche a su departamento en estado de ebriedad. “Red flags por todos lados. Nunca había probado una gota de alcohol, así que no entendía lo borracho que estaba”, dijo.

Criada bajo principios mormones, la artista explicó que durante meses la relación se mantuvo en un plano físico limitado y le dejó claro a este hombre que no deseaba tener relaciones sexuales.

Jennette McCurdy admitió que su
“Nos besábamos, había mucho sexo sin sexo y eso fue así durante meses. Ya no iba a la iglesia, pero seguía ligada a mis raíces mormonas y no quería sexo antes del matrimonio. Y, además, no estaba preparada, sobre todo en términos de madurez”, señaló.

Pese a su juventud, Jennette McCurdy recordó que en ese momento “pensaba que era madura y muy inteligente”, pues él la integraba a su círculo social. Aunque, en aquel entonces, dijo haber interpretado ciertas actitudes de esas personas como hostilidad hacia ella.

“Me llevaba a barbacoas, conocía a sus amigos y a sus esposas. Pensé: ‘¿Están siendo malas conmigo?’. Ahora veo que odiaban a este tipo porque sabían cosas que yo no sabía”, comentó.

Jennette McCurdy aseguró que
McCurdy señaló que a los 18 años no sentía una conexión profunda con personas de su edad, lo que hizo que el interés de un hombre mayor resultara significativo.

“Nunca había sentido una conexión profunda con alguien de mi edad, así que me sentí especial. Solía decirme: ‘Eres tan madura. No puedo hablar así con nadie más. No puedo creer lo inteligente que eres’. Es vergonzoso decirlo, pero me lo creí”, explicó.

Estos elementos se reflejan en Half His Age, novela protagonizada por una joven de 17 años, llamada Waldo, quien se involucra románticamente con su profesor, el Sr. Korgy.

Jennette McCurdy usó su experiencia
Jennette McCurdy detalló que tanto en la ficción como en su vida real existía una sensación de elección y control. “Te da una sensación de poder, de que fue tu decisión, de que tú estabas a cargo. Si te sientes realmente impotente, tomas ese anzuelo. Yo lo hice”, señaló.

Half His Age se publicará el 20 de enero de 2026 y ya se encuentra disponible en preventa.

