Bruno Mars reveló la portada de su primer disco en 10 años

Bruno Mars estrenará su nuevo álbum, luego de lanzar "24K Magic" en 2016. (Crédito: Reuters)

Bruno Mars confirmó oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, titulado The Romantic, que estará disponible a partir del 27 de febrero.

El anuncio se produjo pocos días después de que el artista publicara un mensaje breve en redes sociales asegurando que el disco ya estaba terminado, lo que puso fin a una larga espera por nuevo material solista.

El álbum ya puede reservarse a través del sitio web oficial del cantante. Como parte de la preventa, también se ofrece merchandising asociado, entre ellos una camiseta con la portada del disco.

La imagen elegida para la tapa es un dibujo en blanco y negro del rostro de Bruno Mars, en el que aparece con un pañuelo atado a la cabeza, rodeado por un marco compuesto por cadenas y rosas.

Bruno Mars dio a conocer la portada de su próximo disco. (Instagram)

Por el momento, no se han difundido detalles adicionales sobre el concepto visual ni sobre la lista completa de canciones.

Además de confirmar la fecha de lanzamiento, el cantante adelantó que habrá “nueva música este viernes”, según indicó en una publicación en Instagram.

No se ha informado aún si se tratará del primer sencillo oficial del álbum ni cuál será su título, pero el anuncio sugiere que el inicio de la promoción discográfica será inminente.

The Romantic será el cuarto álbum solista de Bruno Mars y el primero en diez años. Su último trabajo individual de estudio, 24K Magic, fue lanzado en noviembre de 2016 y marcó una etapa de gran visibilidad comercial para el artista.

El último álbum de Bruno Mars fue "24K Magic,", lanzado en 2016. (Instagram)

Ese disco incluyó canciones como “24K Magic”, “That’s What I Like”, “Versace on the Floor” y “Finesse”, que tuvieron una amplia difusión en radios y plataformas digitales.

Aunque no había publicado un álbum solista desde entonces, el famoso se mantuvo activo en la industria musical durante la última década.

En 2021 lanzó An Evening with Silk Sonic, un proyecto conjunto con Anderson .Paak bajo el nombre del dúo Silk Sonic. El álbum incluyó temas como “Leave the Door Open” y “Smokin Out the Window” y obtuvo un importante reconocimiento en la temporada de premios, con cuatro premios Grammy en 2022.

En paralelo, el cantante participó en varias colaboraciones que alcanzaron altos puestos en los rankings internacionales. Entre ellas se destacan “Die With a Smile”, junto a Lady Gaga, que llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 y ganó el Grammy a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo en 2025.

Lady Gaga y Bruno Mars colaboraron recientemente en el tema "Die With a Smile" (Instagram/Ladygaga/BrunoMars)

Asimismo, el tema “APT.”, grabada con Rosé, alcanzó el puesto número tres del mismo ranking y cuenta con múltiples nominaciones para la ceremonia de los Grammy 2026.

Más recientemente, Bruno Mars colaboró con la rapera Sexyy Red en “Fat, Juicy & Wet”, una canción que logró posicionarse entre los primeros lugares de la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs en Estados Unidos.

Además de su actividad discográfica, el artista mantuvo una presencia constante en escenarios internacionales, incluyendo una exitosa residencia en Las Vegas.

Bruno Mars tuvo una exitosa residencia en Las Vegas. (Foto: EFE)

En ese contexto, durante 2024 circularon versiones periodísticas que señalaban una supuesta deuda vinculada a juegos de azar, información que fue desmentida por MGM Resorts International.

El propio artista hizo referencia al rumor en tono humorístico en redes sociales tras una aparición junto a Rosé en un concierto de BLACKPINK en Los Ángeles.