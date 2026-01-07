“Actuar es un deporte de equipo, no me interesa estar solo en el escenario”, confiesa Jason Mantzoukas

Jason Mantzoukas y Ted Danson rememoraron su experiencia compartida en la serie 'A Man on the Inside', resaltando la química y admiración mutua (Netflix)

Reconocidos en la industria del entretenimiento, el comediante y actor Jason Mantzoukas junto a su colega Ted Danson, protagonizaron una conversación destacada sobre la importancia del trabajo en equipo entre artistas y la improvisación en la comedia, durante un episodio reciente del pódcast Where Everybody Knows Your Name.

Ambos repasaron sus experiencias actuando juntos en series como The Good Place y A Man on the Inside (Un hombre infiltrado), y resaltaron la alegría de compartir escena y la admiración mutua. “Nada me hace más feliz que estar en escenas contigo”, expresó Mantzoukas al inicio, dejando clara la química entre bastidores y su pasión por el género.

Colaboración en “The Good Place” y “A Man on the Inside”

Mantzoukas recordó su coincidencia fortuita con Danson en el Festival de Sundance y la emoción de trabajar juntos en proyectos que describió como “los lugares más maravillosos para estar”. El presentador Danson devolvió el halago, y afirmó: “Reaccionar ante ti es un festival de oportunidades”.

La conversación entre Jason Mantzoukas y Ted Danson en el pódcast exploró la autenticidad y la comunidad en el escenario (Where Everybody Knows Your Name)

Los artistas coincidieron en que la calidad de sus intercambios creativos surge de la libertad y el entorno constructivo de los proyectos donde han compartido elenco, impulsados especialmente por la visión de Mike Schur, el creador detrás de estas comedias.

Según Mantzoukas, el ambiente en el set era “cómodo y sosegado, incluso en medio del caos”. Esta atmósfera favorecía la espontaneidad y el descubrimiento constante durante el rodaje. Además, la relación previa con compañeros como D’Arcy Carden, con quien había improvisado durante más de 10 años, resultó determinante. “Tener esa historia y facilidad con otros es enormemente útil para poder improvisar y afinar cada toma”, valoró.

Improvisación y clima creativo en el set

Ambos actores destacaron la singularidad de trabajar bajo la tutela de Mike Schur y el productor ejecutivo Morgan Sackett. Mantzoukas afirmó que Schur “les da el espacio para hacer cualquier cosa”, mientras Sackett y el equipo de guionistas sobresalen en crear universos y personajes capaces de sorprender incluso a los propios intérpretes.

Danson reconoció la destreza de su compañero y entrevistado en la improvisación, resaltando cómo su presencia “invita al asombro y el deleite”. Mantzoukas definió la improvisación como “un proceso abierto, donde cualquier cosa puede suceder”. La necesidad de confianza y reciprocidad en escena es clave y subrayó: “Uno de los principios del improvisador es: yo te hago quedar bien, tú me haces quedar bien”.

El ambiente creativo propiciado por sus colegas, le permitió a Jason Mantzoukas improvisar y aportar espontaneidad a cada toma de 'A Man on the Inside' (Netflix)

Trayectoria con formación de Mantzoukas en la comedia

El recorrido de Mantzoukas comenzó en el teatro universitario de Middlebury College, donde el formato corto de juegos dio paso a una inmersión en el “long form improv” (improvisación de formato largo) inspirado por el libro Truth in Comedy.

Más adelante, en Nueva York, se convirtió en uno de los primeros alumnos de Amy Poehler en la Upright Citizens Brigade, donde el énfasis estaba puesto en construir personajes desde el punto de vista y las relaciones, más que en acentos o tics externos.

“Fue revelador entender que un personaje podía sonar como yo y diferenciarse solo por su perspectiva”, confesó Mantzoukas. Esta enseñanza se convirtió en fundamento de su método y le permitió hallar autenticidad y libertad creativa en su actuación.

Valor del equipo en la dinámica grupal

Mantzoukas rechazó el protagonismo individual frente al desempeño conjunto, y manifestó: “Mi lugar feliz es el grupo. No me interesa estar solo en el escenario”. Danson se identificó con esta visión y comparó la comedia con un deporte colectivo: “Actuar es un deporte de equipo. Ensembles como en A Man on the Inside, The Good Place o Cheers permiten que los personajes y actores se retroalimenten”.

El humorista considera la comedia como un deporte de equipo y atribuye su crecimiento profesional a la comunidad artística y el talento colectivo (Where Everybody Knows Your Name)

La experiencia del humorista estadounidense con Upright Citizens Brigade también moldeó su percepción sobre la colaboración. “Muchas de mis primeras oportunidades provinieron de amigos que apostaban por el talento de grupo. Esa comunidad elevó a todos”, comentó.

Anécdotas personales y desafíos

Durante el pódcast de Danson, Where Everybody Knows Your Name, su colega compartió cómo su grave alergia al huevo marcó su infancia y vida adulta. “Tenía que ser el niño que preguntaba a cada adulto si el alimento me haría daño, porque de lo contrario terminaba en el hospital”, confesó.

Esta experiencia forjó en él un sentido de autocontrol y confianza precoz que luego trasladó a otros aspectos de su vida, incluidas relaciones personales y laborales. El comediante reconoció además que el escenario se convirtió en su espacio para procesar emociones, especialmente durante situaciones difíciles como la pandemia: “El no poder actuar me dejó a merced de mis pensamientos, que siempre tienden al peor escenario. El escenario es donde canalizo ansiedad y trauma”.

Reflexiones sobre identidad, familia y raíces

La conversación abordó cuestiones de identidad y origen. Mantzoukas se definió como “muy griego, aunque no crecí yendo cada año a Grecia como otras familias”. Explicó que su padre emigró a Estados Unidos desde Macedonia y que la familia materna desciende del Peloponeso.

La fuerte identidad griega y el apoyo familiar incondicional fueron fundamentales en la trayectoria y autoestima del actor estadounidense (ABC)

“Me hubiese gustado aprender el idioma para profundizar mi relación con mis abuelos”, expresó con cierta nostalgia. Recordó también con humor las opiniones particulares de su abuela sobre la cultura ítalo-griega y diversas situaciones familiares.

Sus padres, siempre presentes y orgullosos, fueron un apoyo incondicional: “Nunca tuve que demostrarles nada. Su reacción siempre fue de admiración, incluso en los pequeños teatros”. Para la familia, el reconocimiento de figuras como Danson y la participación en películas con actores como Robert De Niro simbolizaron el éxito artístico alcanzado.

Admiración mutua con perspectivas futuras

Danson sorprendió a Mantzoukas al definirlo como un actor capaz de encabezar historias y no solo ocupar roles secundarios. “Te veo como un actor completo, capaz de protagonizar y aportar profundidad a cualquier producción”, afirmó el conductor, expresando también su deseo de seguir colaborando juntos.

Mientras que Mantzoukas, agradecido, subrayó su disposición ante nuevos desafíos: “Nada me gustaría más que ser el protagonista romántico en una comedia; solo busco esa oportunidad”.