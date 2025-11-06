Ted Danson y Mary Steenburgen compartieron detalles sobre su historia de amor fuera de cámaras: “Realmente no somos perfectos”

Danson y Steenburgen protagonizan juntos la serie de Netflix 'A Man on the Inside', que explora el amor y la soledad en la vejez (Netflix)

Ted Danson y Mary Steenburgen forman una de las parejas más consolidadas y admiradas de Hollywood, con más de tres décadas de matrimonio y una historia de amor que trascendió la pantalla. El vínculo forjado en la vida personal y profesional, se convirtió en un ejemplo constante de autenticidad.

Durante una reciente entrevista con Parade Magazine, ambos actores relataron aspectos desconocidos de sus dinámicas. “Realmente no somos perfectos”, reconoció Steenburgen, subrayando la honestidad que caracteriza la relación.

A lo largo de los años, compartieron proyectos, familia y una pasión común por ayudar a los demás, manteniendo siempre una visión realista y esperanzadora sobre el amor duradero.

Ted Danson y Mary Steenburgen celebran más de 30 años de matrimonio con una historia de amor auténtica y compromiso dentro de Hollywood (Parade Magazine)

Historia de amor y matrimonio

El primer encuentro entre Ted Danson y Mary Steenburgen se remonta a 1983, cuando él audicionó para interpretar al esposo de Steenburgen en el drama romántico “Cross Creek”. Aunque en esa ocasión no obtuvo el papel, el destino los reunió una década después en la comedia “Pontiac Moon”, donde ambos fueron seleccionados para el elenco. Fue entonces cuando su relación tomó un rumbo definitivo, y en 1995 sellaron su unión en matrimonio.

Desde aquel momento, compartieron sus días fuera y dentro de los sets de grabación, interpretando a parejas en producciones como la miniserie Gulliver’s Travels y la comedia Ink.

A pesar de la imagen de armonía que proyectan, ambos insisten en que su relación está lejos de ser idealizada. “Discutimos, realmente no somos perfectos”, remarcaron en la exclusiva con Parade Magazine.

Danson, con su característico humor, añadió: “Normalmente discutimos cuando yo estoy equivocado”, a lo que Steenburgen respondió entre risas: “Estoy de acuerdo con eso”. La complicidad y el sentido del humor se convirtieron en pilares fundamentales de su convivencia, permitiéndoles afrontar juntos los desafíos cotidianos.

La pareja comparte su secreto para mantener la complicidad y el humor como pilares de una relación duradera en la industria del cine (REUTERS)

Colaboraciones profesionales y trabajo conjunto

La colaboración artística fue una constante en la carrera del célebre matrimonio. Han compartido pantalla en numerosas ocasiones, incluyendo la serie A Man on the Inside, cuya segunda temporada se estrena el 20 de noviembre de 2025 en Netflix.

En esta comedia, Danson interpreta a Charles, un viudo que se infiltra en una residencia de ancianos para investigar un robo de joyas, mientras que Steenburgen da vida a Mona, una mujer de espíritu libre que inspira a Charles a abrirse a nuevas experiencias.

La serie, producida por Mike Schull, aborda temas poco explorados en la televisión, como la soledad y el amor en la vejez, con un enfoque que combina humor y sensibilidad. “Es una escritura con propósito sobre algo de lo que no se habla mucho en este país: el envejecimiento, la pérdida de memoria, el paso del tiempo, y lo hace con un toque genuino y ligero”, explicó el intérprete de 77 años.

Mientras que su esposa destacó la singularidad de la trama: “Es lo que ocurre cuando has tenido lo que creías que era el amor de tu vida y esa persona se va antes que tú. Te preguntas si podrías volver a amar”.

La nueva temporada de la comedia de Netflix aborda temas como el envejecimiento, la pérdida de memoria y las segundas oportunidades en el amor (Netflix)

Para dar credibilidad a sus personajes como nuevos enamorados, la pareja ideó una técnica especial. Con respecto a esto, la actriz reveló: “Tenemos una palabra secreta que nos susurramos antes de cada toma”. De este modo, pueden concentrarse y recrear la emoción de un primer encuentro.

Danson añadió que la reciente experiencia en pantalla les recordó sus inicios como actores: “Fue como volver a los años 70, cuando estudiábamos nuestro oficio. Fue realmente divertido”.

A pesar de su pasión por la actuación, ambos aseguran que mantienen una clara separación entre la vida profesional y la personal. “Podemos ser muy nerds con la actuación, pero nuestros hijos y nietos no tolerarían que lleváramos los personajes a casa”, comentó Steenburgen.

Vida familiar y dinámica personal

La familia ocupa un lugar central en la vida de los actores. Juntos criaron a cuatro hijos en una familia ensamblada y actualmente disfrutan de la compañía de cinco nietos. La pareja procura equilibrar sus carreras con la vida privada, priorizando el bienestar y la felicidad de sus seres queridos.

Asimismo, la convivencia entre los seres queridos se caracteriza por la cercanía y el apoyo mutuo, tanto en los momentos de celebración como en los desafíos. Danson y Steenburgen construyeron un entorno en el que la autenticidad y la empatía son valores fundamentales, transmitiéndolos a las nuevas generaciones.

Ted Danson y Mary Steenburgen equilibran sus exitosas carreras actorales con una vida familiar centrada en sus hijos y nietos (REUTERS)

Reflexiones sobre el amor en la adultez

Ambas figuras valoran especialmente la oportunidad de explorar el amor en la madurez, tanto en la ficción como en la vida real. “A nuestra edad, interpretar una escena de amor es un regalo”, afirmó Danson. Mientras que Steenburgen subrayó la importancia de las segundas oportunidades y el crecimiento personal, destacando que el amor puede renovarse y transformarse con el paso del tiempo.

La pareja considera que la clave de su relación radica en la genuinidad, la compasión y el respeto mutuo. Su historia demuestra que el amor puede fortalecerse con los años, siempre que exista un compromiso real y la voluntad de crecer juntos.

Danson y Steenburgen recibieron el "Bob Hope Humanitarian Award" por su destacada labor filantrópica y su impacto en la comunidad (REUTERS)

La admiración y el respeto que Mary Steenburgen siente por Ted Danson se reflejan en la forma en que describe su generosidad y sensibilidad, tanto con la familia como con quienes los rodean. Para ella, la esencia de su compañero reside en su capacidad de conectar con los demás desde la bondad y la profundidad de su carácter, un rasgo que sigue inspirando a su entorno.