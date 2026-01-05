La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Adam Sandler revela que el álbum Live Through This de Hole es su favorito desde los años 90

El actor y comediante Adam Sandler reveló cuál es su álbum musical favorito. Durante una entrevista reciente en Londres, el actor indicó que Live Through This, de Hole es una de sus obras predilectas. La confesión ocurrió en el marco de la gira promocional de la película Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach para una popular plataforma de streaming.

El álbum, lanzado en 1994, contiene canciones icónicas como “Violet” y “Doll Parts”. El intérprete narró que lo escuchó completo por primera vez mientras viajaba en coche durante una gira profesional. Cada canción le generó una sorpresa positiva. “Pensé: ‘Supongo que todo este álbum va a ser genial’”, relató.

De acuerdo con lo publicado por NME, Sandler profundizó en la impresión que tuvo. “Recuerdo que estaba de gira haciendo monólogos y ese álbum había salido. Estaba mucho tiempo en el auto y escuché la primera canción. Con la segunda pensé que el álbum entero sería excelente”, expresó. Para Sandler, descubrir esta obra de la banda liderada por Courtney Love representó una experiencia significativa en su rutina itinerante.

El actor escuchó por primera vez el disco de Hole durante una gira profesional y quedó impactado por cada canción REUTERS/Remo Casilli

Una experiencia en vivo con Hole

Según Indie Hoy, Sandler contó que pudo ver a Hole en un concierto en Missouri tras uno de sus shows humorísticos. Al finalizar el espectáculo, un amigo le propuso ir a un teatro donde tocaba la banda. “Le dije: ‘¿Hole está aquí? ¡Vamos!’”, recordó Sandler.

Agregó que esa noche también estuvo presente la actriz Drew Barrymore, quien mantenía una relación con el guitarrista de la agrupación en aquel momento. “Recuerdo que estaba sentado al fondo, el concierto era increíble y luego salió Drew. La presentaron y ella apareció. Pensé: ‘Conozco a esa chica’, y fue una noche genial”, añadió el actor sobre esa experiencia.

Live Through This, lanzado en 1994, incluye temas icónicos como “Violet” y “Doll Parts” que marcaron a Sandler REUTERS/Yara Nardi

La admiración de Sandler hacia Hole conecta con el impacto que Live Through This tuvo en otros artistas prominentes. De acuerdo con declaraciones citadas por Indie Hoy, Bono, líder de U2, elogió ese álbum y valoró el estilo distintivo de Courtney Love.

Asimismo, sostuvo que la banda logró un sonido de guitarra avanzado y comparó el disco con referentes del género, como Nevermind de Nirvana. “Tenía sonidos de guitarra avanzados, un sentido del pop que igualaba al de su hombre, pero un mejor álbum que In Utero, al mismo nivel que Nevermind”, manifestó Bono sobre la líder de Hole.

Sandler asistió a un concierto de Hole en Missouri, donde también estuvo presente la actriz Drew Barrymore REUTERS/Kent J. Edwards

Sandler no dudó en mencionar que siempre regresa a Live Through This por el vínculo emocional y musical que generó desde su primer contacto. Los relatos del actor muestran cómo los discos influyen en la vida de las personas y se convierten en una compañía constante.

La elección de Sandler no sorprendió a quienes conocen su historia personal y sus gustos musicales, aunque sí sirvió para revalorizar la obra de Hole entre las nuevas generaciones. Además, la anécdota sobre Drew Barrymore y la descripción emotiva del concierto ofrecieron un contexto único que sumó a la narrativa pública del artista.

El testimonio de Sandler inspiró debates en redes sociales respecto al valor de los álbumes clásicos y el modo en que la música acompaña momentos clavesLa simpleza de su elección, sumada al relato de una experiencia personal, provocó reacciones en fanáticos de distintas edades.

La admiración de Sandler por Hole revalorizó el álbum entre nuevas generaciones y fanáticos del rock alternativo (Netflix)

Sandler, reconocido por múltiples películas y shows de comedia, volvió a captar la atención de los seguidores de la música y el cine. Al compartir su admiración por Live Through This, reavivó el interés sobre las obras más representativas del rock alternativo de los años 90.

El vínculo entre figuras de la industria y la música que marcan sus recorridos personales trasciende fronteras artísticas. Los testimonios como el de Sandler demuestran que un álbum puede convertirse en un compañero de ruta y permanecer vigente a lo largo del tiempo.

Las entrevistas recientes del actor consolidan la idea de que la pasión musical no solo influye en su vida privada, sino que también contribuye a la construcción de su imagen pública. Este tipo de relatos permiten a los admiradores descubrir facetas menos conocidas de figuras populares y conectan distintas generaciones en torno a la música.