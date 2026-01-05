Entretenimiento

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

El actor reveló que Live Through This, de Hole, se convirtió en su compañía inseparable desde sus años de gira, una obra que además lo llevó a vivir encuentros inesperados y que sigue marcando a nuevas generaciones

Guardar
Adam Sandler revela que el álbum Live Through This de Hole es su favorito desde los años 90

El actor y comediante Adam Sandler reveló cuál es su álbum musical favorito. Durante una entrevista reciente en Londres, el actor indicó que Live Through This, de Hole es una de sus obras predilectas. La confesión ocurrió en el marco de la gira promocional de la película Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach para una popular plataforma de streaming.

El álbum, lanzado en 1994, contiene canciones icónicas como “Violet” y “Doll Parts”. El intérprete narró que lo escuchó completo por primera vez mientras viajaba en coche durante una gira profesional. Cada canción le generó una sorpresa positiva. “Pensé: ‘Supongo que todo este álbum va a ser genial’”, relató.

De acuerdo con lo publicado por NME, Sandler profundizó en la impresión que tuvo. “Recuerdo que estaba de gira haciendo monólogos y ese álbum había salido. Estaba mucho tiempo en el auto y escuché la primera canción. Con la segunda pensé que el álbum entero sería excelente”, expresó. Para Sandler, descubrir esta obra de la banda liderada por Courtney Love representó una experiencia significativa en su rutina itinerante.

El actor escuchó por primera
El actor escuchó por primera vez el disco de Hole durante una gira profesional y quedó impactado por cada canción REUTERS/Remo Casilli

Una experiencia en vivo con Hole

Según Indie Hoy, Sandler contó que pudo ver a Hole en un concierto en Missouri tras uno de sus shows humorísticos. Al finalizar el espectáculo, un amigo le propuso ir a un teatro donde tocaba la banda. “Le dije: ‘¿Hole está aquí? ¡Vamos!’”, recordó Sandler.

Agregó que esa noche también estuvo presente la actriz Drew Barrymore, quien mantenía una relación con el guitarrista de la agrupación en aquel momento. “Recuerdo que estaba sentado al fondo, el concierto era increíble y luego salió Drew. La presentaron y ella apareció. Pensé: ‘Conozco a esa chica’, y fue una noche genial”, añadió el actor sobre esa experiencia.

Live Through This, lanzado en
Live Through This, lanzado en 1994, incluye temas icónicos como “Violet” y “Doll Parts” que marcaron a Sandler REUTERS/Yara Nardi

La admiración de Sandler hacia Hole conecta con el impacto que Live Through This tuvo en otros artistas prominentes. De acuerdo con declaraciones citadas por Indie Hoy, Bono, líder de U2, elogió ese álbum y valoró el estilo distintivo de Courtney Love.

Asimismo, sostuvo que la banda logró un sonido de guitarra avanzado y comparó el disco con referentes del género, como Nevermind de Nirvana. “Tenía sonidos de guitarra avanzados, un sentido del pop que igualaba al de su hombre, pero un mejor álbum que In Utero, al mismo nivel que Nevermind”, manifestó Bono sobre la líder de Hole.

Sandler asistió a un concierto
Sandler asistió a un concierto de Hole en Missouri, donde también estuvo presente la actriz Drew Barrymore REUTERS/Kent J. Edwards

Sandler no dudó en mencionar que siempre regresa a Live Through This por el vínculo emocional y musical que generó desde su primer contacto. Los relatos del actor muestran cómo los discos influyen en la vida de las personas y se convierten en una compañía constante.

La elección de Sandler no sorprendió a quienes conocen su historia personal y sus gustos musicales, aunque sí sirvió para revalorizar la obra de Hole entre las nuevas generaciones. Además, la anécdota sobre Drew Barrymore y la descripción emotiva del concierto ofrecieron un contexto único que sumó a la narrativa pública del artista.

El testimonio de Sandler inspiró debates en redes sociales respecto al valor de los álbumes clásicos y el modo en que la música acompaña momentos clavesLa simpleza de su elección, sumada al relato de una experiencia personal, provocó reacciones en fanáticos de distintas edades.

La admiración de Sandler por
La admiración de Sandler por Hole revalorizó el álbum entre nuevas generaciones y fanáticos del rock alternativo (Netflix)

Sandler, reconocido por múltiples películas y shows de comedia, volvió a captar la atención de los seguidores de la música y el cine. Al compartir su admiración por Live Through This, reavivó el interés sobre las obras más representativas del rock alternativo de los años 90.

El vínculo entre figuras de la industria y la música que marcan sus recorridos personales trasciende fronteras artísticas. Los testimonios como el de Sandler demuestran que un álbum puede convertirse en un compañero de ruta y permanecer vigente a lo largo del tiempo.

Las entrevistas recientes del actor consolidan la idea de que la pasión musical no solo influye en su vida privada, sino que también contribuye a la construcción de su imagen pública. Este tipo de relatos permiten a los admiradores descubrir facetas menos conocidas de figuras populares y conectan distintas generaciones en torno a la música.

Temas Relacionados

Adam SandlerLive Through ThisRock alternativoMúsicaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Tras la muerte de Victoria Jones a los 34 años, salieron a la luz varios episodios marcados por el consumo de sustancias

La hija de Tommy Lee

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones de Año Nuevo, pero hicimos una: yo iba a sacar por primera vez mi licencia”

Aunque aún no cuenta con una, la confesión sobre la inesperada meta personal pactada junto a Brenda Song expone una faceta poco conocida del protagonista de Home Alone, cuya vida familiar y anécdotas aún despiertan el interés de fanáticos de todas las edades

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones

Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista

La famosa fue encontrada por las autoridades en su casa de California sin signos vitales

Murió Jayne Trcka, actriz de

El día que Miley Cyrus realizó una doble confesión: de su historia con Maxx Morando a una aversión inesperada

La cantante sorprendió en televisión al revelar aspectos íntimos de su vida privada, desde el significado especial de su compromiso hasta una dificultad poco habitual que desafía su rutina diaria, pero fortalece su relación sentimental

El día que Miley Cyrus

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

El compositor alemán sorprende al destacar una obra emblemática dentro del repertorio internacional, admirada por figuras legendarias y considerada referente por su sensibilidad y riqueza musical a través de distintas generaciones

Hans Zimmer revela cuál es
DEPORTES
“Está vivo”: el video con

“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

Un rancho, 4 hermanas y

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

Las canciones prohibidas que salvaron a las prisioneras españolas de un campo nazi