Jacob Elordi obtuvo su primer gran premio de actuación por Frankenstein en los Critics Choice Awards

El nombre de Jacob Elordi se convirtió en uno de los más comentados en la industria del cine durante la noche del 4 de enero. El actor australiano de 28 años recibió el Critics Choice Award al Mejor Actor de Reparto por Frankenstein, un reconocimiento que marca un antes y un después en su carrera y que lo posiciona como uno de los intérpretes más destacados de su generación. La ceremonia, celebrada en Santa Mónica, California, fue testigo de un momento inesperado cuando Elordi subió al escenario para recibir lo que representa su primer gran premio en la categoría actoral.

Elordi fue galardonado por su papel como la Criatura en la versión cinematográfica de Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. Esta adaptación, basada en la célebre novela de Mary Shelley, le permitió al actor explotar una faceta interpretativa que hasta ahora no había mostrado de manera tan contundente. Su interpretación del monstruo creado por Victor Frankenstein, un ser que transita entre la inocencia y el desamparo, la fascinación y el rechazo social, ha sido considerada por la crítica como una de las más profundas y humanas en la historia reciente de las adaptaciones del clásico literario.

La competencia en la categoría de Mejor Actor de Reparto fue especialmente reñida este año, lo que añade aún más valor al premio recibido por Elordi. Entre los nominados figuraban nombres reconocidos internacionalmente y con trayectorias consolidadas en la industria cinematográfica.

La interpretación de Jacob Elordi como la Criatura en Frankenstein es considerada una de las más humanas en adaptaciones de Mary Shelley (Reuters. Captura de video)

Benicio del Toro fue uno de los contendientes por su papel en One Battle After Another, acompañado por Paul Mescal, nominado por Hamnet; Sean Penn, también por One Battle After Another; Adam Sandler, por Jay Kelly; y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value. Este grupo de actores no solo destaca por su talento, sino por la diversidad de estilos y géneros en los que se mueven, lo que convierte el triunfo de Elordi en una señal clara de que su trabajo en Frankenstein logró captar la atención del jurado frente a figuras de peso en la actuación.

El momento en que Jacob Elordi subió al escenario para recibir el galardón estuvo cargado de espontaneidad y emoción. “¡Caramba! Realmente no lo planeé”, fueron las primeras palabras que pronunció ante la audiencia, reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. El actor dedicó un agradecimiento especial al director Guillermo del Toro, a quien le expresó admiración y cariño: “Gracias, Guillermo del Toro. Te quiero. Todos te queremos. Cumpliste mis sueños cuando tenía 11 años. Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Elordi, antes de extender sus palabras de reconocimiento a sus padres. La brevedad y honestidad de su discurso conectó con el público y puso en evidencia el impacto personal que este reconocimiento representa para él.

El papel de la Criatura permitió a Elordi explorar aspectos íntimos de su identidad y ofrecer su interpretación más auténtica

El papel de la Criatura en Frankenstein fue una experiencia transformadora para Elordi, tanto a nivel profesional como personal. En declaraciones anteriores, realizadas durante la conferencia de prensa del Festival Internacional de Cine de Venecia 2025, Elordi explicó cómo el personaje le permitió explorar aspectos íntimos de su identidad. “Era un vehículo en el que podía plasmar cada parte de mí. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje”, manifestó el actor. Según sus propias palabras, la criatura que aparece en pantalla es su forma más pura, una representación más auténtica de sí mismo que cualquier otro papel que haya interpretado hasta ahora. La visión de Elordi acerca de la Criatura no se limita al dolor o la monstruosidad, sino que incluye también el proceso de enamorarse del mundo, un mundo que finalmente le niega aceptación y lo empuja a la marginalidad.

La versión dirigida por del Toro retoma la esencia trágica del relato original y la lleva a una nueva dimensión interpretativa, en la que la sensibilidad del monstruo se convierte en el eje central de la historia. Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, es el creador que abandona a su criatura al no encontrar en ella la inteligencia que esperaba, lo que desencadena el viaje emocional de un ser condenado a la soledad y la incomprensión. Esta dinámica entre creador y creación fue uno de los aspectos destacados por la crítica y un factor determinante en la recepción positiva de la película.

Jacob Elordi también está nominado a los Premios Globo de Oro 2026, reforzando su reconocimiento en la industria del cine contemporáneo

El reconocimiento obtenido en los Critics Choice Awards no es el único que espera a Jacob Elordi en la actual temporada de premios. El actor se encuentra nominado también a los Premios Globo de Oro 2026, cuya ceremonia está programada para el domingo 11 de enero. Esta doble nominación consolida la posición de Elordi como uno de los intérpretes más relevantes del momento y anticipa una posible acumulación de galardones en los próximos meses. La expectativa en torno a su desempeño en la gala de los Globo de Oro añade un nuevo capítulo a su ascendente trayectoria y pone el foco sobre un actor que, a pesar de su juventud, ha logrado dejar una huella significativa en el cine contemporáneo.