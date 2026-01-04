Tony Iommi de Black Sabbath anunció un álbum en solitario para 2026

Tony Iommi confirma el lanzamiento de su próximo álbum en solitario para 2026, su primer material propio desde 2005 (Paul ELLIS/AFP)

El guitarrista Tony Iommi de Black Sabbath confirmó que lanzará un álbum en solitario en 2026, lo que implicará su primer material propio desde 2005.

En un video publicado en su canal oficial de YouTube como saludo de Año Nuevo, Iommi incluyó entre sus proyectos inmediatos la publicación del sucesor de Fused. “En 2026, tendré, definitivamente, definitivamente, mi álbum en solitario fuera”, afirmó.

“Estoy realmente esperando que llegue ese momento. Me está encantando hacerlo. Ha sido muy divertido y realmente espero que lo disfruten, pero los mantendré al tanto sobre lo que pasa con eso y cuándo saldrá”, expresó.

Durante su mensaje, repasó hechos recientes de su carrera, como la colaboración con Robbie Williams en el sencillo “Rocket” y la distinción Freedom of Birmingham award recibida junto a sus compañeros de banda, que describió como “absolutamente increíble”.

El músico recordó con pesar la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida semanas después del concierto final Back To The Beginning (REUTERS/Lucy Nicholson)

También recordó el concierto final Back To The Beginning, y comentó: “La cantidad de bandas que vinieron a apoyar a Sabbath fue simplemente fantástica. Qué gran evento. Y, por supuesto, recaudó mucho dinero para la caridad”.

Iommi mencionó la muerte de Ozzy Osbourne pocas semanas después de aquel espectáculo. “Es simplemente desafortunado y triste que Ozzy haya fallecido un par de semanas después de eso. Que descanse en paz”, sostuvo tras la pérdida de su histórico compañero de banda

En comunicaciones previas, el guitarrista ya había adelantado su intención de grabar un nuevo disco, mencionando la construcción de un estudio propio.

Además, en octubre, realizó una actuación sorpresa en la presentación de prensa de Black Sabbath – The Ballet del Birmingham Royal Ballet en Londres, donde interpretó el solo de guitarra de “Paranoid” ante el público, entre quienes se encontraba Brian May.

May le obsequió una réplica para zurdos de su guitarra Red Special, detalle que Iommi definió como “una Navidad anticipada”.

El último concierto benéfico de Black Sabbath recaudó fondos para caridad y contó con el apoyo de diversas bandas en el evento (ANDY BUCHANAN/AFP)

La publicación de cintas inéditas de Black Sabbath

La viuda de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, expresó su desacuerdo con el plan de Jim Simpson, exmánager de la banda, para lanzar grabaciones inéditas realizadas en 1969, cuando el grupo actuaba bajo el nombre Earth.

Simpson sostiene que tiene derechos legales sobre esas grabaciones y anunció su intención de publicar el material titulado Earth: The Legendary Lost Tapes.

A través de su perfil en Instagram, Sharon compartió capturas de un correo electrónico enviado el 2 de julio, en el que advertía a Simpson sobre posibles consecuencias legales si el lanzamiento se realizaba sin la aprobación del grupo.

“Como sabes, la banda no quiere que estas cintas se publiquen, entre otras cosas porque no las han escuchado, a pesar de que dijiste que proporcionarías copias hace mucho tiempo”, escribió Sharon.

Además, la viuda de Ozzy advirtió tomar acciones legales si los deseos de los miembros de Black Sabbath no son respetados tras la reciente comunicación.

Sharon Osbourne se opone a la publicación de grabaciones inéditas de Black Sabbath, amenazando con medidas legales contra el exmánager Jim Simpson (Richard Shotwell/Invision/AP)

“Sabes que, como banda, Black Sabbath no se queda de brazos cruzados y puedes estar seguro de que si sigues adelante con esto contra los deseos de la banda, tomaremos cualquier medida donde se infrinjan sus derechos, tanto aquí como en Estados Unidos”, indicó.

Las grabaciones corresponden a la formación original de Black Sabbath —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— en la etapa en que usaban el nombre Earth.

Aunque este material genera interés entre coleccionistas, el grupo siempre ejerció un control estricto sobre su archivo.

Por el momento, el proyecto Earth: The Legendary Lost Tapes no tiene fecha confirmada ni resolución legal, y Sharon Osbourne reiteró que la banda no permitirá la publicación sin su consentimiento.

Tras la muerte de Ozzy Osbourne, Sharon quedó a cargo de la administración de su patrimonio y sus vínculos con la agrupación musical.