El bautizo de Lily Phillips, la polémica estrella de OnlyFans: “Quiero reencontrarme con Dios”

La creadora de contenido, famosa por su reto de haberse acostado con 100 hombres en 24 horas, decidió reencontrarse con la fe cristiana.

El reciente bautizo de Lily Phillips, creadora de contenido para adultos y una de las figuras más polémicas de OnlyFans, desató un intenso debate en redes sociales.

La joven británica de 24 años compartió en Instagram un video del momento en que fue rebautizada el pasado 28 de diciembre de 2025, un gesto que, según explicó después, marca el inicio de una nueva etapa personal y espiritual.

“Un día para recordar por siempre”, escribió en la descripción del clip que rápidamente se volvió viral con más de 5 millones de reproducciones.

Sin embargo, debido a sus antecedentes controversiales como estrella de la industria pornográfica, la decisión que publicó fue recibida con reacciones divididas entre el apoyo y la incredulidad.

El video del rebautismo fue descrito por la propia Phillips como “un día para recordar por siempre” en su cuenta de Instagram. (Captura de videos/Lily Phillips)

La influencer Ryann McEnany escribió que rezaba para que Phillips “descubra su verdadera identidad en Cristo”. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos y cuestionaron sus intenciones. “Si es en serio, entonces bien por ella, pero si esto es solo un truco mediático, qué vergüenza”, comentó un usuario al compartir el video.

Por otro lado, un internauta la llamó “fraude” y remarcó que la cuenta de OnlyFans de Phillips continuaba activa con sus imágenes explícitas.

El escepticismo está ligado al trabajo de Phillips y al evento que la hizo famosa a nivel mundial. En 2024, la joven se volvió viral tras revelar que había tenido relaciones sexuales con 101 hombres en 14 horas como parte de un reto personal, experiencia documentada por el youtuber Josh Pieters en el documental I Slept With 100 Men in One Day.

Las imágenes de Phillips llorando después del desafío generaron indignación y reavivaron el debate sobre los límites de la industria del contenido para adultos.

En 2024, Lily Phillips fue protagonista de un documental tras un reto sexual extremo que la volvió viral y marcó su imagen pública. (Créditos: Instagram/Lily Phillips)

Lily Phillips defiende su perspectiva de fe

Tras la viralización del video, Phillips decidió hablar públicamente sobre su fe y el significado del bautizo. “Estoy realmente deseando fortalecer y hacer crecer mi relación con Dios y abrir conversaciones sobre cómo las chicas de OnlyFans somos multifacéticas”, afirmó en comunicación con Newsweek. “Odio que se nos encasille como muñecas sexuales en dos dimensiones, puede ser realmente deshumanizante”.

La joven explicó que siempre se había considerdo cristiana, pues su familia asistía con frecuencia a la iglesia, y que fue bautizada cuando era bebé.

Tras su “rebautismo” del domingo, dijo a Daily Star: “Fue realmente bueno. Fue muy agradable poder reinstaurar mi relación con Dios, porque se había desviado durante bastante tiempo”.

También aclaró que, aunque no asiste regularmente a la iglesia debido a su estilo de vida y viajes constantes, mantiene prácticas espirituales personales. “Rezo. Depende mucho de lo que esté pasando en mi vida, pero puede ir de cinco a diez minutos. No necesito estar en una iglesia para rezar”, sostuvo.

Phillips afirmó que, aunque viaja constantemente, planea hacer de la religión una prioridad en su vida durante el 2026 (Composición Infobae)

En otra entrevista con Us Weekly, reiteró su derecho a indentificarse como cristiana. “Hubo una pequeña adversidad en mi vida personal que me hizo mirar a Dios en busca de ayuda y me dio más fuerza. Quería bautzarme otra vez, como para reinstalar mi relación con Dios”.

“Puedo entender que la gente no piense que soy una ‘buena cristiana’. Eso está totalmente bien. No estoy afirmando ser una cristiana tradicional en absoluto”, dijo y resaltó que apoya el matrimonio igualitario y está a favor del aborto. “Eso no significa que no pueda ser cristiana. Espero que la comunidad cristiana me reciba, porque la relación de cada uno con Dios es particular”, argumentó.

De cara a 2026, la creadora aseguró que su carrera en la industria para adultos “ha pasado a un segundo plano” y que quiere priorizar otros aspectos de su vida. “Estoy intentando darle más prioridad a la religión. Definitivamente quiero tomar un poco de distancia del trabajo para centrarme en esto”, reveló a Us Weekly.

Además, expresó su intención de diversificar su carrera, explorar oportunidades en televisión, presentación y YouTube, y fortalecer sus vínculos familiares. “Quiero asegurarme de cuidar mi bienestar general y ser feliz”, concluyó.