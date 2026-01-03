Entretenimiento

El bautizo de Lily Phillips, la polémica estrella de OnlyFans: “Quiero reencontrarme con Dios”

La creadora de contenido para adultos defendió su decisión de acercarse al cristianismo en 2026

Guardar
La creadora de contenido, famosa por su reto de haberse acostado con 100 hombres en 24 horas, decidió reencontrarse con la fe cristiana.

El reciente bautizo de Lily Phillips, creadora de contenido para adultos y una de las figuras más polémicas de OnlyFans, desató un intenso debate en redes sociales.

La joven británica de 24 años compartió en Instagram un video del momento en que fue rebautizada el pasado 28 de diciembre de 2025, un gesto que, según explicó después, marca el inicio de una nueva etapa personal y espiritual.

“Un día para recordar por siempre”, escribió en la descripción del clip que rápidamente se volvió viral con más de 5 millones de reproducciones.

Sin embargo, debido a sus antecedentes controversiales como estrella de la industria pornográfica, la decisión que publicó fue recibida con reacciones divididas entre el apoyo y la incredulidad.

El video del rebautismo fue
El video del rebautismo fue descrito por la propia Phillips como “un día para recordar por siempre” en su cuenta de Instagram. (Captura de videos/Lily Phillips)

La influencer Ryann McEnany escribió que rezaba para que Phillips “descubra su verdadera identidad en Cristo”. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos y cuestionaron sus intenciones. “Si es en serio, entonces bien por ella, pero si esto es solo un truco mediático, qué vergüenza”, comentó un usuario al compartir el video.

Por otro lado, un internauta la llamó “fraude” y remarcó que la cuenta de OnlyFans de Phillips continuaba activa con sus imágenes explícitas.

El escepticismo está ligado al trabajo de Phillips y al evento que la hizo famosa a nivel mundial. En 2024, la joven se volvió viral tras revelar que había tenido relaciones sexuales con 101 hombres en 14 horas como parte de un reto personal, experiencia documentada por el youtuber Josh Pieters en el documental I Slept With 100 Men in One Day.

Las imágenes de Phillips llorando después del desafío generaron indignación y reavivaron el debate sobre los límites de la industria del contenido para adultos.

En 2024, Lily Phillips fue
En 2024, Lily Phillips fue protagonista de un documental tras un reto sexual extremo que la volvió viral y marcó su imagen pública. (Créditos: Instagram/Lily Phillips)

Lily Phillips defiende su perspectiva de fe

Tras la viralización del video, Phillips decidió hablar públicamente sobre su fe y el significado del bautizo. “Estoy realmente deseando fortalecer y hacer crecer mi relación con Dios y abrir conversaciones sobre cómo las chicas de OnlyFans somos multifacéticas”, afirmó en comunicación con Newsweek. “Odio que se nos encasille como muñecas sexuales en dos dimensiones, puede ser realmente deshumanizante”.

La joven explicó que siempre se había considerdo cristiana, pues su familia asistía con frecuencia a la iglesia, y que fue bautizada cuando era bebé.

Tras su “rebautismo” del domingo, dijo a Daily Star: “Fue realmente bueno. Fue muy agradable poder reinstaurar mi relación con Dios, porque se había desviado durante bastante tiempo”.

También aclaró que, aunque no asiste regularmente a la iglesia debido a su estilo de vida y viajes constantes, mantiene prácticas espirituales personales. “Rezo. Depende mucho de lo que esté pasando en mi vida, pero puede ir de cinco a diez minutos. No necesito estar en una iglesia para rezar”, sostuvo.

Phillips afirmó que, aunque viaja
Phillips afirmó que, aunque viaja constantemente, planea hacer de la religión una prioridad en su vida durante el 2026 (Composición Infobae)

En otra entrevista con Us Weekly, reiteró su derecho a indentificarse como cristiana. “Hubo una pequeña adversidad en mi vida personal que me hizo mirar a Dios en busca de ayuda y me dio más fuerza. Quería bautzarme otra vez, como para reinstalar mi relación con Dios”.

Puedo entender que la gente no piense que soy una ‘buena cristiana’. Eso está totalmente bien. No estoy afirmando ser una cristiana tradicional en absoluto”, dijo y resaltó que apoya el matrimonio igualitario y está a favor del aborto. “Eso no significa que no pueda ser cristiana. Espero que la comunidad cristiana me reciba, porque la relación de cada uno con Dios es particular”, argumentó.

De cara a 2026, la creadora aseguró que su carrera en la industria para adultos “ha pasado a un segundo plano” y que quiere priorizar otros aspectos de su vida. “Estoy intentando darle más prioridad a la religión. Definitivamente quiero tomar un poco de distancia del trabajo para centrarme en esto”, reveló a Us Weekly.

Además, expresó su intención de diversificar su carrera, explorar oportunidades en televisión, presentación y YouTube, y fortalecer sus vínculos familiares. “Quiero asegurarme de cuidar mi bienestar general y ser feliz”, concluyó.

Temas Relacionados

Lily PhillipsOnlyFansbautismoEntretenimiento

Últimas Noticias

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

La secuencia de la tienda de antigüedades reúne detalles que rinden homenaje a la cultura pop, regalos para seguidores atentos y elementos que conectan distintas épocas del universo de la saga

La escena de “Volver al

El emotivo mensaje de Dross Rotzank tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “Hoy se celebra”

Desde redes sociales, el youtuber reaccionó a la caída del régimen chavista con un video dedicado a su madre y a los venezolanos que esperaron durante años una noticia como esta

El emotivo mensaje de Dross

Carolina Sandoval reaccionó a la caída de Nicolás Maduro: “¡Arriba Venezuela libre!”

“La Venenosa” se mostró eufórica y entre lágrimas en Instagram tras anunciarse la captura del líder chavista

Carolina Sandoval reaccionó a la

El regreso discográfico de BTS, Madonna y Olivia Rodrigo marca la agenda pop de 2026

Estrellas del hip hop, referentes latinos y colaboraciones globales suman variedad y experimentación a la temporada musical emergente

El regreso discográfico de BTS,

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

Diversas figuras del espectáculo compartieron mensajes de esperanza en redes sociales tras el anuncio de Donald Trump

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia
DEPORTES
La polémica que se desató

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

El llamado a medianoche de Gustavo Costas para convencer a uno de los refuerzos que quiere Racing: “Quiero hablar con vos”

El Aston Villa de Dibu Martínez volvió a ganar y sueña con dar pelea por el título de la Premier League

Arrancó el Rally Dakar con una buena actuación de los corredores argentinos

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

La tumba de Tutankamón y

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

Una Ferrari y el récord mundial por la multa de tránsito más cara de la historia

Dioses, emperadores y numerales: el origen de los nombres en el calendario

Venezuela, en proceso