Los padres de Lily Phillips le rogaron entre lágrimas que deje OnlyFans: “Es degradante y nos preocupa su seguridad”

La joven de 24 años se volvió viral tras afirmar que tuvo sexo con 100 hombres en un solo día

Ester Palomino

Por Ester Palomino

Lily Phillips lloró al escuchar
Lily Phillips lloró al escuchar a sus padres en una entrevista (Captura: BBC/U)

La estrella de OnlyFans, Lily Phillips (24), se enfrentó a la desgarradora reacción de sus padres a su trabajo como creadora de contenido adulto. El duro momento familiar se expuso en el documental Stacey Dooley Sleeps Over, emitido por la BBC, donde la periodista repasó el ascenso a la fama de Phillips por sus controvertidas maratones sexuales.

Durante el episodio, los padres de Lily, Emma y Lindsay, no pudieron evitar las lágrimas al expresar lo que significa para ellos el camino elegido por su hija.

Su padre, de 59 años, explicó que inicialmente pensaban que su actividad en OnlyFans era limitada a posar en lencería o trajes de baño. Pero al descubrir el alcance de su trabajo, su postura cambió radicalmente.

Si hay algo que pudiéramos hacer para cambiar su profesión, lo haríamos de la noche a la mañana... Es la degradación y asegurarnos de que esté segura”, admitió Lindsay en una videollamada con la periodista y su hija.

Los padres de Lily contaron
Los padres de Lily contaron que han recibido insultos y amenazas por la carrera de su hija (Captura: BBC/U)

El hombre también reconoció sentirse culpable por momentos.

“A veces pensamos: ¿hemos hecho algo mal en su educación? En lo que a mí respecta, solo hemos tenido buenos momentos y mucho amor... ¿Es por dinero? Porque si fuera por dinero, venderíamos nuestra casa. Podrías tener todo lo que quieras, Lily, si lo dejaras ahora mismo”.

Emma, la madre de Lily Phillips, añadió: “Cuando ella dijo que hacía OnlyFans, nos mantuvimos al margen porque queríamos seguir teniendo relación con nuestra hija. Estábamos bastante abiertos, pero cuando dio el siguiente paso dijimos: ‘no, no’”.

Las palabras de sus padres visiblemente afectaron a Phillips, quien en medio del rodaje no pudo contener el llanto y abandonó la habitación. “No quiero estar frente a la cámara, necesito un momento”, dijo a los productores, según el mismo medio británico.

Pese al dolor que experimentó al escuchar a sus padres, la joven aclaró que no tiene planes de abandonar su carrera en la plataforma de contenido para adultos. “Entiendo y respeto cómo se sienten, y eso es todo”, afirmó.

Lily Phillips participó en un
Lily Phillips participó en un episodio del programa documental Stacey Dooley Sleeps Over (Captura: BBC/U)

Lily se hizo conocida a nivel internacional por polémicos retos sexuales. En diciembre de 2024, la joven aseguró haber tenido sexo con 100 hombres en un solo día, lo que quedó registrado en un documental de YouTube titulado I Slept With 100 Men in One Day.

Lejos de detenerse allí, Phillips planificó un próximo evento para batir el récord mundial al acostarse con 1.000 hombres en 24 horas, algo que, según sus propias palabras, le daría aún más notoriedad y ganancias millonarias.

Stacey Dooley, durante la grabación de Sleeps Over, reveló que la modelo obtiene alrededor de £330.000 al mes gracias a sus más de 33.000 suscriptores en OnlyFans. Phillips, incómoda al hablar de dinero, reconoció que ya había muchos millones en sus cuentas.

Lo que más sorprende a quienes conocen a Lily es el contraste entre su vida actual y la infancia privilegiada que tuvo en Derbyshire. Criada en un hogar acomodado, disfrutó de vacaciones de esquí en invierno y viajes lujosos en verano, además de coches deportivos en la entrada de su casa familiar.

La joven aseguró que no
La joven aseguró que no entró a OnlyFans por necesidad económica, sino por decisión personal. (Captura: BBC/U)

Su padre, que comenzó trabajando en limpieza, logró fundar su propia empresa en ese rubro cuando Lily tenía 10 años, lo que permitió a la familia alcanzar un estilo de vida confortable. “

“Tuve una infancia perfecta, con unos padres increíbles. No entré a OnlyFans porque necesitara dinero”, contó Phillips previamente a MailOnline.

A pesar de esa estabilidad, su vida tomó un giro radical cuando, tras iniciar estudios de Nutrición en la Universidad de Sheffield, comenzó a experimentar con la sexualidad en sus años universitarios. En 2020, durante la pandemia, abrió su cuenta en OnlyFans y en su primer mes ya había ganado £2.000.

Ya estaba teniendo sexo con chicos en las fiestas sin recibir nada a cambio, así que pensé: mejor cobrar por ello”, relató.

Aunque Lily asegura sentirse “empoderada” y “feliz” con la vida que lleva, sus padres enfrentan no solo el dolor personal de verla expuesta de esa manera, sino también la presión social.

El padre de la estrella porno reconoció que ha recibido llamadas de desconocidos deseándole la muerte a su hija, lo que ha añadido más tensión al núcleo familiar.

La serie más exitosa de

Karla Sofía Gascón será premiada

La esposa de Bruce Willis

Robbie Williams enfrentará una demanda

Festival de Venecia: Julia Roberts
Discutió con su vecina por

Investigadores desarrollan modelos de IA

Valentino López y Carola Sánchez

