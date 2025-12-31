Las canciones de Sabrina Carpenter encabezan la lista de las más molestas de 2025

Las canciones de Sabrina Carpenter lideraron el ranking de los temas más molestos de 2025 según el índice de molestia de Seat Pick (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

A pesar del éxito comercial y la popularidad en redes sociales, las canciones de Sabrina Carpenter encabezaron la lista de las más molestas de 2025, según un estudio de Seat Pick.

La organización analizó las canciones más escuchadas del año, tanto en listas oficiales como en tendencias de TikTok, utilizando un “índice de molestia” para determinar cuáles irritaron más a los oyentes.

Para construir este índice, Seat Pick evaluó cuatro factores principales: repetición, agudeza sonora, monotonía armónica y densidad de palabras de relleno (como “yeah”, “la”, “uh” repetidas en las letras).

"Sugar Talking" y "Tears" de la cantante alcanzaron una puntuación de 4,6 sobre 10, lo que refleja irritación en el 46% de los oyentes (Island Records via AP)

Cada componente recibió una calificación de cero a uno, y el equipo ponderó los resultados para obtener una puntuación final de cero a diez, con la repetición como factor más relevante (30%).

El análisis determinó que “Sugar Talking” y “Tears” de Sabrina Carpenter ocuparon los primeros puestos, logrando ambas un puntaje de 4,6 sobre 10, lo que equivale a que un 46% de los oyentes consideró estos temas molestos, según los datos recogidos.

Otros títulos generaron reacciones similares, como “Azizam” de Ed Sheeran, “Who” de Jimin de BTS y “The Dead Dance” de Lady Gaga, con puntuaciones apenas inferiores.

El tema “Azizam” de Ed Sheeran figuró en el listado de canciones que generaron mayor molestia, según la evaluación (REUTERS/Kylie Cooper)

Por ejemplo, “The Dead Dance” de Lady Gaga obtuvo 4,58 puntos, mientras que “Who” de Jimin llegó a 4,55 y “Beautiful People” de David Guetta y Sia quedó en 4,52.

En el extremo opuesto, las canciones consideradas menos molestas fueron las de Rosalía, cuyo tema “Memoria” registró tan solo 3,07 puntos, seguido por “La Perla” (3,19), “Depressed” de Anne-Marie (3,26) y “Gimme a Hug” de Drake (3,35), según el análisis.

Cabe destacar que las tendencias de TikTok también influyeron en los resultados. Entre las canciones que más irritaron a los usuarios en esta plataforma se encontró “Dame Un Gurr” de Fantomel/Kate Linn, con 4,57 puntos, junto con otros éxitos virales como “She Twerkin” de Ca$h Out (4,41), “Ace Up” de BubaJuice (4,40) y “Illegal” de PinkPantheress (4,40).

Un caso particular fue el de “Hold My Hand” de Jess Glynne, que, a pesar de su lanzamiento en 2015, volvió a ganar notoriedad tras su inclusión en el anuncio de Jet2Holiday en 2025.

Lady Gaga fue mencionada en el informe con “The Dead Dance”, posicionándose entre los temas que más incomodaron a los oyentes durante el año (Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Seat Pick explicó que el tema “figuró entre los más irritantes de las tendencias de TikTok de 2025, con un 42,1% de probabilidades de resultar molesto para los oyentes”.

El estribillo repetitivo y las voces elevadas, cuya intención era motivar, provocaron fatiga en el público por la sobreexposición en la red social.

La canción apareció en más de 3,4 millones de videos en TikTok y otras plataformas, lo que garantizó su permanencia durante el año. La molestia es subjetiva para cada oyente, matizó el propio informe.

La organización añadió que escuchar música melancólica puede favorecer el bienestar emocional en situaciones de soledad o angustia, ya que las canciones tristes despiertan emociones complejas y en parte positivas, como nostalgia, tranquilidad, ternura, trascendencia y asombro.

El estudio incluyó a “Who” de Jimin de BTS entre las canciones más irritantes de 2025 según el índice de molestia de Seat Pick (REUTERS/Yiming Woo)

En contraste, los temas alegres a los que el oyente no presta atención consciente suelen no influir significativamente en el estado de ánimo, mientras que buscar la felicidad a través de la música sí podría mejorar la salud y la satisfacción en las relaciones personales.

Además, la música de ritmo rápido y enérgico puede incrementar la percepción de picante en los alimentos hasta en un 10%.

A pesar de la posición de sus canciones en este ranking, Sabrina Carpenter disfrutó de un año exitoso, con “cifras significativas de streaming y una fuerte presencia en redes sociales”, de acuerdo con el reporte, además de obtener reconocimientos como el Grammy a Mejor Interpretación Pop Solista y el Premio a Artista Pop del Año en los iHeartRadio Music Awards.