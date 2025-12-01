Entretenimiento

Sabrina Carpenter revive su amor platónico por Paul McCartney en una reunión histórica: “Estaba convencida de que era mi futuro esposo”

La cantante de “Espresso” recordó la primera vez que escuchó a McCartney y el profundo impacto de esa experiencia

Sabrina Carpenter y Paul McCartney
Sabrina Carpenter y Paul McCartney compartieron un encuentro tras bastidores durante la gira "GOT BACK" (REUTERS)

Sabrina Carpenter protagonizó un reencuentro entre bastidores con Paul McCartney en uno de los últimos conciertos de la gira GOT BACK del exintegrante de The Beatles.

La reunión se produce casi un año después de que Carpenter manifestara públicamente que el músico británico había sido su amor platónico durante la infancia, declaración realizada en televisión nacional.

En una fotografía difundida en redes sociales, Paul y Sabrina posan juntos de manera relajada, ambos sonrientes y mostrando buena sintonía.

La cantante expresó su entusiasmo con un comentario breve debajo del post: “El mejor show”, acompañado por tres emoticones de corazones blancos.

La admiración de Sabrina Carpenter por Paul McCartney fue reconocida públicamente durante una entrevista en la que relató cómo surgió su admiración hacia el legendario músico.

Una fotografía entre McCartney y Carpenter capturó el momento en que la admiración de la cantante se volvió realidad tras bastidores (Instagram/@paulmccartney)

“Cuando era muy, muy joven, mi papá me puso ‘Rocky Raccoon’ por primera vez y quedé tan fascinada por esa canción y por la composición que me enamoré de Paul McCartney”, declaró Carpenter, según recogió Daily Mail.

Señaló también que, por su corta edad, no comprendía la diferencia generacional que los separaba.

Estaba convencida de que era mi futuro esposo. Yo era tan joven que no entendía que era mucho mayor que yo porque miraba todas esas fotos”, recordó en tono anecdótico.

Y continuó en su declaración: “Pensaba: ‘No, es joven, solo es unos diez años mayor que yo’. No entendía las matemáticas… era una niña”.

El primer encuentro presencial entre ambos tuvo lugar durante un evento musical el año pasado. Carpenter rememoró esa ocasión, indicando que la emoción la invadió de inmediato.

“Pensaba: ‘No, es joven, solo es unos diez años mayor que yo’. No entendía las matemáticas… era una niña”, confesó la artista pop (Richard Mitchell/Shutterstock)

“Se me llenaron los ojos de lágrimas”, señaló, y agregó que McCartney se mostró “muy normal, casual y muy encantador”, transmitiendo cercanía y sencillez.

Definió la sensación de aquel momento como “entrar en un universo alternativo... como vibras de Upside Down, ¿sabes? Como Stranger Things, pero mucho más feliz que Stranger Things”.

La influencia de Paul McCartney permanece en la trayectoria de Carpenter. En sus redes sociales, la cantante ha compartido imágenes con camisetas vintage de Wings, el grupo liderado por McCartney tras la época de The Beatles.

La intérprete de “Espresso” también destacó en reiteradas ocasiones la forma en la que el músico británico hace sentir escuchados y reconocidos a quienes lo rodean, describiéndolo como una de las figuras más inspiradoras con las que ha tenido contacto.

Recientemente celebró la obtención de seis nominaciones a los premios Grammy por su álbum Man’s Best Friend, otro de los grandes hitos en su carrera.

Paul McCartney fue un miembro esencial de las bandas The Beatles y Wings. Actualmente, se presenta como solista en su tour "GOT BACK" (Foto Joel C Ryan/Invision/AP)

El final de la gira “Short n’ Sweet”

El reencuentro entre Sabrina Carpenter y Paul McCartney también coincidió con el fin de la gira Short n’ Sweet, primera serie de espectáculos en estadios que la artista estadounidense logró agotar por completo.

El cierre de la gira tuvo lugar en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 23 de noviembre, luego de un recorrido de 72 presentaciones por América del Norte y Europa.

Durante el concierto final, Carpenter se dirigió a sus seguidores a través de sus canales digitales, compartiendo la trascendencia de la experiencia.

“Este show realmente fue todo lo que soñé hacer desde que era joven. Esto, combinado con un escenario que se volvió un hogar y trabajar con las personas más dulces, talentosas y trabajadoras, toda esa risa y momentos que parecían sacados de una comedia, han hecho que sienta este final mucho”, escribió en sus redes sociales.

La cantante agradeció a sus seguidores por “haber agotado todas y cada una de las funciones en algunos de los recintos que siempre soñó visitar” y expresó que recordaría esta experiencia durante toda su carrera.

Sabrina Carpenter cerró su gira "Short n’ Sweet" hace unos días en el Crypto.com Arena de Los Ángeles (REUTERS/Jeenah Moon)

La última fecha de la gira incluyó guiños de complicidad con el público y la presencia de figuras invitadas, entre las que destacó Miss Piggy durante un segmento particular del show.

