George Clooney recuerda la cinta que salvó su carrera después del desastre de ‘Batman & Robin’: “Me protegió el talento”

George Clooney pensó que "Batman & Robin" había arruinado su carrera para siempre. (Créditos: Reuters. Captyra de video)

Después del golpe más duro de su carrera, George Clooney encontró en Out of Sight (Un romance peligroso, 1998) no solo una reivindicación artística, sino también el punto de partida de la estrategia que definiría su trayectoria futura en Hollywood.

Así lo recordó el actor en recientes declaraciones a Variety, donde repasó cómo pasó de protagonizar uno de los mayores fracasos del cine de superhéroes a consolidarse como una de las figuras más respetadas del cine estadounidense.

Cuando Val Kilmer dejó el papel de Batman, Clooney fue elegido para ponerse el traje en Batman & Robin (1997). En ese momento, el artista asumió que la superproducción demostraría su potencial como estrella rentable.

Sin embargo, el resultado fue exactamente el contrario. La película, dirigida por Joel Schumacher, fue un fracaso crítico rotundo y estuvo a punto de hundir tanto la franquicia como la carrera cinematográfica de su protagonista.

"Batman y Robin" fue un fracaso en taquilla. (Crédito: Grosby)

George Clooney recuerda el rodaje como una experiencia incómoda y casi absurda. “Era un traje muy doloroso, y no te podías mover”, explicó.

Según su relato, pasaba gran parte del tiempo inmovilizado sobre una tabla mientras el director le daba indicaciones a través de un megáfono, exagerando el dramatismo de la escena.

“Decía: ‘Bien, George, aquí vamos. ¿Listos? Tus padres han muerto. No tienes nada por lo que vivir. ¡Acción! Me levantaban y yo decía: ‘Soy Batman’, y enseguida gritaban ‘¡corten!’. Y otra vez de vuelta a la tabla”, contó.

Años después, el famoso no intenta suavizar el golpe, pues admitió sin rodeos que fue su trabajo en aquella cinta fue deficiente. “Me destrozaron por ‘Batman & Robin’, y es justo: soy pésimo y es una mala película”, señaló.

George Clooney admitió que la cinta fue muy mala. (Crédito: Grosby)

La recuperación llegó apenas un año después con Out of Sight, un thriller romántico dirigido por Steven Soderbergh y coprotagonizado por Jennifer Lopez.

En la película, Clooney interpretó a un carismático ladrón que inicia un peligroso juego de seducción con una agente federal. El filme destacó por su tono adulto, su sofisticación visual y una química evidente entre sus protagonistas, elementos que la crítica celebró.

“Es una de las mejores películas en las que he participado. Me fue bien porque está bien escrita y tiene un director y un reparto excelentes. No aprendí a actuar mejor en esos seis meses entre proyectos. Me protegió el talento que me rodeaba”, declaró.

George Clonney aseguró que "Out of Sight" estaba bien hecha. (Captura de video)

Ese aprendizaje marcó un antes y un después. A partir de entonces, el actor tomó una decisión consciente: rodearse de cineastas con una mirada clara y apostar por historias que escaparan a los moldes más previsibles del cine comercial.

Así comenzó una relación duradera con Steven Soderbergh y colaboraciones clave con directores como Alexander Payne (Los descendientes) y los hermanos Coen (¿Dónde estás, hermano?), con quienes construyó una filmografía variada y dirigida, en gran medida, al público adulto.

Paradójicamente, la estrella de Hollywood considera que muchos de sus éxitos fueron “mediocres” en términos comerciales, y lo dice como un elogio.

Esa falta de encasillamiento le permitió alternar papeles serios como Michael Clayton con comedias excéntricas como Quemar después de leer. “Podía hacer de todo”, señaló.

George Clooney logró tener papeles interesantes después de "Out of Sight". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hoy, Clooney mira hacia proyectos más personales. Su próxima película, In Love, es un drama de bajo presupuesto en el que interpretará a un hombre con Alzheimer junto a Annette Bening.

Según explica, ya no le interesa acumular grandes producciones de estudio. “Si voy a hacer algo lejos de mis hijos, tiene que haber una verdadera razón creativa”, afirmó. El dinero, asegura, ya no es el motor de sus decisiones.