Entretenimiento

George Clooney recuerda la cinta que salvó su carrera después del desastre de ‘Batman & Robin’: “Me protegió el talento”

El actor recordó cómo pasó de interpretar a Batman a consolidarse como una figura clave del cine

Guardar
George Clooney pensó que "Batman
George Clooney pensó que "Batman & Robin" había arruinado su carrera para siempre. (Créditos: Reuters. Captyra de video)

Después del golpe más duro de su carrera, George Clooney encontró en Out of Sight (Un romance peligroso, 1998) no solo una reivindicación artística, sino también el punto de partida de la estrategia que definiría su trayectoria futura en Hollywood.

Así lo recordó el actor en recientes declaraciones a Variety, donde repasó cómo pasó de protagonizar uno de los mayores fracasos del cine de superhéroes a consolidarse como una de las figuras más respetadas del cine estadounidense.

Cuando Val Kilmer dejó el papel de Batman, Clooney fue elegido para ponerse el traje en Batman & Robin (1997). En ese momento, el artista asumió que la superproducción demostraría su potencial como estrella rentable.

Sin embargo, el resultado fue exactamente el contrario. La película, dirigida por Joel Schumacher, fue un fracaso crítico rotundo y estuvo a punto de hundir tanto la franquicia como la carrera cinematográfica de su protagonista.

"Batman y Robin" fue
"Batman y Robin" fue un fracaso en taquilla. (Crédito: Grosby)

George Clooney recuerda el rodaje como una experiencia incómoda y casi absurda. “Era un traje muy doloroso, y no te podías mover”, explicó.

Según su relato, pasaba gran parte del tiempo inmovilizado sobre una tabla mientras el director le daba indicaciones a través de un megáfono, exagerando el dramatismo de la escena.

“Decía: ‘Bien, George, aquí vamos. ¿Listos? Tus padres han muerto. No tienes nada por lo que vivir. ¡Acción! Me levantaban y yo decía: ‘Soy Batman’, y enseguida gritaban ‘¡corten!’. Y otra vez de vuelta a la tabla”, contó.

Años después, el famoso no intenta suavizar el golpe, pues admitió sin rodeos que fue su trabajo en aquella cinta fue deficiente. “Me destrozaron por ‘Batman & Robin’, y es justo: soy pésimo y es una mala película”, señaló.

George Clooney admitió que
George Clooney admitió que la cinta fue muy mala. (Crédito: Grosby)

La recuperación llegó apenas un año después con Out of Sight, un thriller romántico dirigido por Steven Soderbergh y coprotagonizado por Jennifer Lopez.

En la película, Clooney interpretó a un carismático ladrón que inicia un peligroso juego de seducción con una agente federal. El filme destacó por su tono adulto, su sofisticación visual y una química evidente entre sus protagonistas, elementos que la crítica celebró.

“Es una de las mejores películas en las que he participado. Me fue bien porque está bien escrita y tiene un director y un reparto excelentes. No aprendí a actuar mejor en esos seis meses entre proyectos. Me protegió el talento que me rodeaba”, declaró.

George Clonney aseguró que "Out
George Clonney aseguró que "Out of Sight" estaba bien hecha. (Captura de video)

Ese aprendizaje marcó un antes y un después. A partir de entonces, el actor tomó una decisión consciente: rodearse de cineastas con una mirada clara y apostar por historias que escaparan a los moldes más previsibles del cine comercial.

Así comenzó una relación duradera con Steven Soderbergh y colaboraciones clave con directores como Alexander Payne (Los descendientes) y los hermanos Coen (¿Dónde estás, hermano?), con quienes construyó una filmografía variada y dirigida, en gran medida, al público adulto.

Paradójicamente, la estrella de Hollywood considera que muchos de sus éxitos fueron “mediocres” en términos comerciales, y lo dice como un elogio.

Esa falta de encasillamiento le permitió alternar papeles serios como Michael Clayton con comedias excéntricas como Quemar después de leer. “Podía hacer de todo”, señaló.

George Clooney logró tener papeles
George Clooney logró tener papeles interesantes después de "Out of Sight". (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hoy, Clooney mira hacia proyectos más personales. Su próxima película, In Love, es un drama de bajo presupuesto en el que interpretará a un hombre con Alzheimer junto a Annette Bening.

Según explica, ya no le interesa acumular grandes producciones de estudio. “Si voy a hacer algo lejos de mis hijos, tiene que haber una verdadera razón creativa”, afirmó. El dinero, asegura, ya no es el motor de sus decisiones.

Temas Relacionados

George ClooneyOut of SightBatman & Robinestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

La historia de la relación de Mel Gibson y Rosalind Ross

Mel Gibson y Rosalin Ross dieron fin a su relación de más de una década con un comunicado conjunto

La historia de la relación

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona sobre estar atado a su personaje de Dudley Dursley

El actor se sinceró sobre el impacto de crecer frente a las cámaras y su decisión de no quedar definido por su debut

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

La producción protagonizada por Tom Hardy se estrena en Netflix con una trama ambientada en el siglo XIX que explora conflictos históricos y rivalidades políticas en Inglaterra, según destaca Fotogramas

Poder, traición y violencia colonial:

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel

La actriz francesa, considerada un ícono del cine francés, murió a los 91 años

Tras la muerte de Brigitte

Sufrió varios retrasos por la pandemia de COVID-19 y cuatro años después arrasa en Netflix: Todo sobre ‘Justicia Implacable’

El explosivo thriller protagonizado por Jason Statham se adueñó rápidamente del primer lugar en Estados Unidos

Sufrió varios retrasos por la
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
La intimidad del regreso de

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

David Kavlin habló desde su internación tras sobrevivir a tres infartos: “Estoy con muchas ganas de vivir”

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué desaparecieron los “hobbits”

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén