Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, regresa a redes sociales tras rumores de enfermedad degenerativa

La inesperada publicación navideña en Instagram renovó la intriga sobre su salud y despertó una ola de reacciones entre sus seguidores

Pilar Montenegro reaparece en redes sociales tras meses de ausencia, generando sorpresa y reacciones positivas entre sus seguidores. (Foto: Instagram/@pilarmontenegro_actriz)

Pilar Montenegro, ex integrante de Garibaldi, reapareció en redes sociales durante la Nochebuena para compartir una imagen en su cuenta personal de Instagram.

Después de meses de silencio y constantes rumores sobre una posible enfermedad degenerativa, la fotografía generó sorpresa y reacciones positivas entre sus seguidores ante un periodo prolongado de ausencia.

Los rumores sobre la salud de Pilar Montenegro aumentan tras publicaciones en redes sociales y su prolongado distanciamiento de la vida pública. (Instagram/@pilarmontenegromx)

La publicación de Pilar Montenegro en redes sociales que generó sorpresa

La publicación realizada el 24 de diciembre mostró a la cantante y actriz sonriente y acompañada de su familia durante la cena navideña.

“Feliz navidad. Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”, escribió junto a un par de imágenes.

El mensaje breve fue recibido por sus seguidores como una señal de bienestar, por lo que la noticia se propagó rápidamente tras su distanciamiento de la vida pública y los diversos rumores acerca de su estado de salud.

La publicación navideña de Pilar Montenegro recibió mensajes de apoyo de seguidores que expresan alivio y buenos deseos por su aparente bienestar. (Instagram)

Rumores sobre la salud de Pilar Montenegro señalan una enfermedad degenerativa

El estado de salud la ex integrante del grupo Garibaldi ha generado gran preocupación y especulaciones en los medios y entre sus seguidores, especialmente tras los reportes del periodista Javier Ceriani, quien afirmó que la cantante estaría en estado grave y posiblemente al borde de la muerte.

De igual forma, el comunicador argentino mencionó que personas cercanas a la artista ya se habrían despedido de ella y que Montenegro habría perdido la consciencia, afirmando que enfrentaba un deterioro significativo de salud.

Sin embargo, hasta la fecha, no existe un comunicado oficial que confirme el diagnóstico, aunque los rumores más constantes señalan que podría padecer una enfermedad degenerativa, como:

  • Ataxia: es un trastorno que afecta la coordinación, el equilibrio y el habla.
  • Esclerosis múltiple: una enfermedad autoinmune que deteriora el sistema nervioso central y causa pérdida de movilidad, debilidad muscular y fatiga.
A pesar de la especulación, no existe un comunicado oficial que confirme el diagnóstico sobre una posible enfermedad degenerativa de Pilar Montenegro. (IG pilarmontenegromx)

El retiro de Pilar Montenegro de la vida pública

Desde su retiro en 2013, Pilar Montenegro ha mantenido su vida privada con mucho hermetismo y evitado los medios, lo que ha alimentado los rumores.

En 2016, Jerónimo García, diseñador de vestuario y amigo cercano a la famosa, confirmó que utilizaba una silla de ruedas y describió ese periodo como “su peor momento”, aunque nunca especificó la enfermedad.

Más de 5 años después, en junio de 2022, Sergio Mayer, su ex compañero de agrupación, contradijo versiones alarmistas al asegurar que “estaba estupendamente bien” e incluso tenía interés en participar en la bioserie del grupo.

La ex Garibaldi ha evitado los medios y mantuvo su vida privada en total hermetismo desde su retiro en 2013, intensificando el misterio sobre su salud. Foto: Instagram@patriciamanterola

Aunque persisten rumores sobre enfermedades degenerativas como causa de su alejamiento y presunto deterioro, no existe información oficial sobre el padecimiento de Pilar Montenegro. Además, su reciente publicación deja entrever que se encuentra bien de salud.

“Lo único que deseo es que esté bien”, “Eres hermosa, Dios te bendiga” y “Años de no saber de ti. Qué felicidad que estés bien”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

