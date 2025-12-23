El equipo de Blake Lively critica a los abogados de Justin Baldoni por hacerle preguntas sobre su vida sexual

Blake Lively interpuso una nueva queja antes de su próxima audiencia con Justin Baldoni. (AP)

El equipo legal de Blake Lively presentó una queja formal ante el tribunal en la que acusa a los abogados de Justin Baldoni de haber incurrido en conductas inapropiadas durante el proceso de declaraciones dentro del litigio que enfrenta a ambos actores.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por Us Weekly el lunes 22 de diciembre, los representantes legales de la actriz señalaron que los interrogatorios incluyeron preguntas sobre su vida sexual, las cuales consideran irrelevantes para el caso.

En una carta dirigida al juez, los abogados de la artista de 38 años denunciaron lo que describieron como un comportamiento “inapropiado y poco profesional” por parte de ciertos integrantes del equipo legal que representa al actor y a los llamados Wayfarer Defendants.

El escrito se refiere específicamente a lo ocurrido durante varias deposiciones, incluidas aquellas de testigos que se encuentran fuera de la jurisdicción y cuyos testimonios podrían ser utilizados en el juicio.

Los abogados de Blake Lively presentaron una queja en contra del equipo de Justin Baldoni. (REUTERS/Jeenah Moon)

Según el documento, los abogados de Justin Baldoni habrían obstaculizado el desarrollo de las declaraciones mediante objeciones constantes, comentarios calificativos, conversaciones audibles entre ellos y risas durante los interrogatorios.

La defensa de Blake Lively sostuvo que estas acciones se produjeron pese a advertencias previas por parte de su equipo y de otros abogados involucrados en el proceso.

Uno de los puntos centrales de la queja se relaciona con las preguntas formuladas a la actriz sobre su historial sexual y romántico. De acuerdo con sus abogados, ese tipo de interrogatorio no guarda relación con los hechos que se analizan en el caso.

“La historia sexual y/o romántica de la señora Lively no tiene relevancia alguna para las cuestiones en disputa”, señala la carta, en la que se advierte que, de repetirse ese tipo de conductas, se solicitarán órdenes de protección y posibles sanciones.

Los abogados de Blake Lively aseguraron que su vida sexual es irrelevante para el caso contra Justin Baldoni. ( Splash News/The Grosby Group/Captura: Gent's Talk Podcast)

El equipo legal de la actriz también indicó que, si los abogados de la contraparte continúan con ese proceder, están dispuestos a suspender las deposiciones y pedir la intervención directa del tribunal para recibir instrucciones adicionales y evaluar las opciones legales disponibles.

Cabe recordar que el conflicto legal entre Lively y Baldoni se originó en diciembre de 2024, cuando la actriz presentó una demanda contra su coprotagonista y director en la película It Ends With Us.

En su denuncia, Blake alegó acoso sexual y sostuvo que las conductas atribuidas a Justin le provocaron “grave angustia emocional”. El escrito también menciona la existencia de una reunión en la que se habrían abordado preocupaciones relacionadas con un presunto ambiente laboral hostil durante la filmación.

Tras la presentación de la demanda, el abogado de Baldoni respondió públicamente, calificando las acusaciones de “completamente falsas” y asegurando que la actriz buscaba dañar la reputación del actor y reconfigurar la narrativa sobre la producción del filme.

El abogado de Justin Baldoni afirmó que Blake Lively solo quiere arruinar la imagen de Justin Baldoni.(Scott A Garfitt/Invision/AP)

En enero siguiente, el también director, de 41 años, presentó su propia demanda contra Blake Lively y su esposo Ryan Reynolds, aunque ese caso fue desestimado en junio.

El litigio principal iniciado por Lively continúa activo y, de manera preliminar, está programado para llegar a juicio en mayo de 2026. No obstante, recientemente el juez a cargo sugirió a ambas partes considerar un acuerdo extrajudicial.

En un comunicado difundido a finales de diciembre, los abogados de la protagonista de Gossip Girl recordaron que hace un año la actriz presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles de California, señalando que su intención era promover un entorno laboral seguro.

En diciembre del año pasado, Blake Lively presentó otra queja contra los abogados de Justin Baldoni. (AP)

El equipo legal afirmó que, pese a los recursos legales en su contra y a lo que describen como una campaña mediática adversa, las reclamaciones de su clienta siguen en pie.

Por su parte, el abogado de Justin Baldoni emitió una declaración en la que expresó agradecimiento por el respaldo recibido por sus clientes y manifestó su confianza en que el proceso legal permitirá esclarecer los hechos.

Añadió que, en un contexto más amplio, esperan que la atención pública también se dirija a otras problemáticas que requieren apoyo y solidaridad.