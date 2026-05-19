La reflexión de Chace Crawford sobre la serie que lo lanzó a la fama: “Gossip Girl se adelantó a su tiempo”

Chace Crawford reflexiona sobre los desafíos de la fama y su crecimiento personal tras Gossip Girl y The Boys (REUTERS/Brenna Weeks)

El actor Chace Crawford compartió sus reflexiones sobre los riesgos de la fama y el camino que lo llevó a redescubrirse en la industria del entretenimiento. Conocido internacionalmente por interpretar a Nate Archibald en la serie de drama adolescente Gossip Girl y por su papel en la serie de superhéroes The Boys, abordó en el pódcast Armchair Expert with Dax Shepard la presión de depender de la validación ajena y el impacto emocional de la exposición pública.

Crawford explicó que alcanzar la popularidad fue una experiencia abrumadora y que solo logró reenfocarse profesionalmente cuando eligió priorizar su bienestar emocional, enfrentando los desafíos que impone la industria del entretenimiento.

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El precio de la fama en Gossip Girl

Durante la conversación en Armchair Expert with Dax Shepard, Chace Crawford abordó el efecto que generó la repentina popularidad de la serie. “Me siento realmente afortunado. De alguna manera extraña, Gossip Girl se adelantó a su tiempo porque trataba sobre una bloguera y mostraba las redes sociales desde una perspectiva diferente”, comentó en el pódcast, según el medio estadounidense.

Crawford reconoce que Gossip Girl se adelantó a su tiempo al retratar el fenómeno de las redes sociales antes de Instagram y TikTok (Prime Video)

Crawford resaltó que la serie se emitió antes de la explosión de la red social Instagram o la plataforma de videos TikTok, y subrayó cómo eso lo protegió de una exposición aún mayor.

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“Estoy muy agradecido de que eso no existiera cuando estuvimos allí. ¿Cuántos atletas y actores...? Sabes que tuiteas algo cuando tienes 18 o 20 años, haces algo y el video va a durar para siempre. Probablemente lo habría perdido todo si lo del video hubiera sido real en ese momento”, detalló.

El actor lamentó no haber aprovechado esa etapa para abrir una cuenta de Instagram junto a figuras como Ashton Kutcher: “Ojalá hubiera abierto una cuenta de Instagram cuando Ashton Kutcher lo hizo al principio; tendría como un millón de seguidores. Sí, me perdí una generación. No me gusta estar siempre expuesto”, confesó en el mismo pódcast.

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Caída emocional y encasillamiento

Tras el final de Gossip Girl, Crawford experimentó una etapa de depresión y cuestionó su futuro profesional y personal en Hollywood (Giovanni Rufino/The CW)

Tras el final de Gossip Girl en 2012, Chace Crawford se enfrentó a un período de desaliento: “Cuando terminó Gossip Girl me deprimí muchísimo y fue algo totalmente inesperado porque sentí que tenía que volver a Los Ángeles... Recuerdo haber pensado por qué no compré una propiedad, invertí y me quedé en Nueva York”, recordó en el pódcast.

El círculo de trabajo durante la serie se había vuelto parte de su identidad: “Esas personas con las que trabajas se convierten en parte de tu identidad, son como tu familia, y me di cuenta de que eso se volvió muy importante para mí”, describió. Destacó el peso de las rutinas diarias, como las charlas con el equipo de maquillaje o los trayectos con el conductor del set.

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En lo profesional, Crawford habló del encasillamiento tras haber alcanzado la fama juvenil. “La gente piensa que vas a tener muchas opciones y muchas ofertas y demás, pero finalmente te ofrecen lo mismo. La gente no tiene mucha imaginación a la hora de hacer castings, así que tienes que demostrar tu valía, lo cual está muy bien”, indicó en la entrevista con Armchair Expert with Dax Shepard.

El impacto de la exposición mediática llevó a Chace Crawford a valorar la importancia de proteger la vida privada y la salud mental (@erinelairmoriarty)

Recordó la frustración ante propuestas repetitivas tras la popularidad, lo que incrementó su sensación de estancamiento. Aclaró que la depresión no fue clínica, pero afirmó: “Me levantaba de la cama, pero definitivamente no estaba bien”.

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El renacer con The Boys

La llegada de The Boys marcó un punto de inflexión en la carrera de Chace Crawford. En el pódcast, el actor compartió que este papel lo llevó a reinventarse y a replantear su oficio en un nuevo contexto.

Aprendió la importancia de “entrar en esa sala, actuar con seguridad y conseguir el trabajo”, lo que fue fundamental para audicionar para nuevos papeles y cortar con el círculo de expectativas anteriores.

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El proceso lo llevó además a reevaluar el rechazo y a considerar cada audición fallida como una oportunidad de mejora. La serie funcionó como plataforma para “dejar atrás la imagen de galán adolescente”.