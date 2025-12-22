Murió Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”

Chris Rea, famoso cantante británico, murió a los 74 años. (Youtube/Chris Rea)

El cantante y compositor británico Chris Rea, reconocido por su icónica canción navideña Driving Home for Christmas, falleció a los 74 años tras una breve enfermedad, según informó su familia en un comunicado recogido por BBC News. El artista, célebre por su voz grave y su destreza con la guitarra slide, murió en un hospital acompañado de sus seres queridos.

La noticia fue confirmada por su esposa y sus dos hijos, quienes expresaron que Rea “falleció pacíficamente en el hospital tras una corta enfermedad, rodeado de su familia”. El anuncio generó numerosas reacciones entre figuras públicas, autoridades y admiradores, que recordaron su legado musical y la huella que dejó en la cultura popular.

Según un comunicado de su familia, Rea falleció tras una breve enfermedad rodeado de su familia EFE/EPA/GEORGIOS KEFALAS EDITORIAL USE ONLY

Chris Rea, nacido en Middlesbrough en 1951, inició su carrera musical en la década de los setenta y alcanzó gran éxito en los ochenta. Entre sus temas más recordados figuran “Fool (If You Think It’s Over)”, nominado a un premio Grammy, “Let’s Dance” y “The Road to Hell”, este último su primer álbum en alcanzar el número uno en las listas británicas en 1989. A lo largo de su trayectoria, Rea publicó 25 álbumes en solitario, dos de los cuales encabezaron las listas del Reino Unido, consolidando su reputación como compositor y guitarrista de referencia.

El impacto cultural de Driving Home for Christmas trasciende generaciones y fronteras. La canción, lanzada en 1986 por decisión de su discográfica pese a la reticencia inicial del propio Rea, se ha convertido en un clásico recurrente en la radio y la televisión cada diciembre. El músico relató en entrevistas recogidas por BBC News que compuso el tema durante un viaje en coche desde Londres a Middlesbrough, mientras cumplía una sanción que le impedía conducir. Su esposa tuvo que recogerlo y, en medio de un tráfico denso y nevadas, Rea comenzó a escribir la letra inspirado por la escena de otros conductores “con aspecto miserable”. El tema, que surgió en apenas unos minutos, no solo le brindó reconocimiento internacional, sino que también se transformó en un símbolo de la temporada navideña.

Con el éxito de "Driving Home for Christmas", Chris Rea se convirtió en un referente atemporal de la cultura popular (Michael Stephens/PA via AP, File)

La vida personal y profesional de Rea estuvo marcada por una lucha constante contra la enfermedad. Diagnosticado con cáncer de páncreas a los 33 años, el músico se sometió a varias intervenciones quirúrgicas, incluida la extirpación de parte del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar y parte del hígado. Además, padecía diabetes tipo 1 y problemas renales, y en 2016 sufrió un derrame cerebral. A pesar de estos desafíos, Rea continuó grabando y actuando, llegando a publicar su vigésimo cuarto álbum, “Road Songs for Lovers”, tras recuperarse del ictus. En declaraciones recogidas por BBC News, el artista reconoció que su salud influyó en su música y que su motivación para seguir componiendo residía en dejar un legado para sus hijas, especialmente en el género del blues, que consideraba su verdadera pasión.

Las reacciones a su fallecimiento no se hicieron esperar. El alcalde de Middlesbrough, Chris Cooke, destacó que Rea “ayudó a poner a Middlesbrough en el mapa” y subrayó el orgullo que sentía el músico por sus raíces. Andy McDonald, diputado laborista por Middlesbrough y Thornaby East, expresó su pesar y envió condolencias a la familia, mientras que personalidades como Lizzie Cundy, Tony Parsons y Piers Morgan recordaron su influencia y su carácter inspirador. El Middlesbrough Football Club también rindió homenaje al artista, calificándolo como un “icono de Teesside”.

Chris Rea sufrió de varios problemas de salud a lo largo de su vida, como diabetes y cáncer pancreático EFE/EPA/Paul Bergen

En el plano personal, Christopher Anton Rea nació en una familia de ascendencia italiana e irlandesa, siendo uno de siete hermanos. Su padre, Camillo Rea, era propietario de una fábrica y varias cafeterías de helados en Middlesbrough, donde Chris trabajó durante su juventud. El músico relató anécdotas de esa época, como el día en que realizó su examen de conducir en una furgoneta de helados familiar. Aunque inicialmente se esperaba que continuara el negocio familiar, Rea optó por dedicarse a la música, comprando su primera guitarra en la veintena y desarrollando una técnica distintiva con la guitarra slide.