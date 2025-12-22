Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron secretos personales y detalles sobre Wake Up Dead Man

El elenco de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" compartió bromas y desafíos con el filme (Netflix)

En el marco de la promoción de “Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out”, Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny participaron en una entrevista conjunta para ELLE en la que, a través de un juego de “verdad o mentira”, compartieron anécdotas insólitas y reflexionaron sobre los enigmas de la película.

Con una dinámica de cuestionarios similar al desarrollo del filme, los protagonistas pudieron mostrar su complicidad y sentido del humor, generando momentos espontáneos y divertidos.

Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron anécdotas sorprendentes durante la promoción de "Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out" (ELLE)

Misterios en “Wake Up Dead Man”

Durante la conversación, los actores intercambiaron impresiones sobre el enigma central de la película y los retos de interpretar personajes en una trama llena de sorpresas.

“Estoy bajo presión aquí”, reconoció O’Connor entre risas, mientras el grupo debatía sobre las habilidades necesarias para descifrar las incógnitas de la historia. El ambiente relajado favoreció que cada uno aportara su perspectiva sobre el suspenso y la intriga que caracteriza a la saga de películas.

Los protagonistas reflexionan sobre los enigmas y el suspenso que caracterizan la trama de la nueva película de Knives Out (Netflix)

Habilidades personales y juegos de mentiras

La entrevista se transformó en un escenario de confesiones y engaños deliberados, donde los actores pusieron a prueba su capacidad para inventar historias creíbles. Kunis sorprendió al afirmar: “Cuando vivía en la URSS, estaba en camino de unirme al equipo olímpico de gimnasia de EE.UU.”, una declaración que generó escepticismo inmediato entre sus compañeros.

Por su parte, O’Connor aseguró: “Competí con el equipo de patinaje artístico de Gloucestershire y estuve a dos puntos de clasificar a los Juegos Olímpicos Juveniles”, solo para admitir después, entre carcajadas, que se trataba de una invención.

Spaeny también participó en el juego, afirmando: “Dejé la escuela a los 13 años para trabajar en un parque temático ambientado en 1880”. Esto llevó a un interrogatorio minucioso sobre la veracidad de su relato. El tono lúdico y la complicidad entre los tres hicieron de este segmento uno de los más memorables de la charla, según lo publicado en ELLE.

Los intérpretes compartieron anécdotas e historias inventadas, simulando las dinámicas de interrogación de la película (ELLE)

Dinámica y química entre los protagonistas

La complicidad entre los intérpretes quedó patente a lo largo de la entrevista, con bromas constantes y comentarios ingeniosos. “¿Estás borracho?”, le preguntó Kunis a O’Connor en tono de broma, mientras intentaban descubrir cuál de las historias compartidas era falsa.

Las risas se multiplicaron cuando Spaeny cuestionó la postura de O’Connor. “No tienes la gracia de un patinador artístico”, sentenció, provocando la reacción divertida del grupo.

La dinámica de preguntas y respuestas permitió que los actores se desafiaran mutuamente, evidenciando la confianza y el sentido del humor que comparten fuera del set de filmación.

Josh O’Connor confesó su afición por los globos aerostáticos y su participación en una sociedad especializada en el tema (Netflix)

Curiosidades con anécdotas desconocidas

Más allá de los relatos inventados, la entrevista reveló detalles poco conocidos sobre los protagonistas. O’Connor confesó haber sido miembro de la Sociedad de Apreciación de Globos Aerostáticos de Bristol, una afición que despertó la incredulidad de sus compañeras. Mientras sus colegas debatían, el intérprete británico, reveló: “Hay un boletín que se publica… y una vez escribí un artículo en él”.

Mientras que Kunis también compartió un episodio insólito: “Estuve en un accidente de moto acuática y tuve que seguir grabando una escena mientras sangraba, con tiburones cerca”.

La actriz estadounidense añadió que el equipo de producción le sugirió continuar a pesar del peligro. Estas revelaciones, entre la realidad y la ficción, ofrecieron una visión más cercana y espontánea de los actores.

Mila Kunis sorprendió al contar un accidente con tiburones durante una grabación, mostrando el lado desconocido de su carrera (ELLE)

Experiencia de Josh O’Connor como protagonista

En otra reciente entrevista para el BFI, Josh O’Connor había destacado que su incorporación a “Wake Up Dead Man” resultó especialmente significativa, ya que el proyecto llegó en un momento personal marcado por cuestionamientos sobre la fe y el sentido de la existencia.

Resaltó que, desde su primer encuentro con el director Rian Johnson, mantuvieron una conversación profunda sobre religión y espiritualidad, elementos centrales en la trama del filme.

A su vez señaló que el papel respondió inquietudes propias y que el diálogo con el director fue determinante para su participación, describiendo la experiencia como reveladora y alineada con sus propios cuestionamientos personales.

Josh O’Connor destaca la influencia de la espiritualidad y la religión en su papel protagónico en Wake Up Dead Man (Netflix)

Al concluir la entrevista con ELLE, los actores reiteraron su entusiasmo por el estreno de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out” y animaron a la audiencia a descubrir los secretos que esconde la nueva entrega de la saga.

La charla dejó en evidencia la energía y el humor que los actores aportan tanto a la pantalla como fuera de ella, anticipando una película que promete sorprender y entretener a los espectadores.