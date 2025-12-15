Qué puedo ver

“Wake Up Dead Man”: el regreso triunfal de Knives Out y el misterio que todos quieren resolver en Netflix

La nueva entrega de la saga sorprende con una trama oscura y personajes complejos. Un sacerdote asesinado, sospechas y secretos en un pueblo marcado por el pasado

'Wake Up Dead Man' se
'Wake Up Dead Man' se inspira en clásicos del cine de suspense y confirma la vigencia del género 'murder mystery' en Netflix en 2025. (Crédito: John Wilson/Netflix © 2025)

El regreso de Daniel Craig como el detective Benoit Blanc en la nueva entrega de la saga Knives Out (Puñales por la espalda), titulada Wake Up Dead Man, ha consolidado su posición como uno de los grandes éxitos de Netflix. La película, dirigida nuevamente por Rian Johnson, no solo ha alcanzado rápidamente los primeros puestos de visualización en la plataforma, sino que también ha superado las expectativas tras la tibia recepción de la anterior secuela, Glass Onion. Con una duración de 144 minutos, la cinta ofrece una experiencia envolvente que combina misterio, humor y una profunda exploración de la naturaleza humana, elementos que han caracterizado a la franquicia desde su inicio.

En esta ocasión, la trama se desarrolla en un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, aunque la filmación se realizó íntegramente en Inglaterra. El relato gira en torno al asesinato de Monseñor Jefferson Wicks, interpretado por Josh Brolin, un sacerdote de carácter fuerte y convicciones conservadoras. La llegada del joven reverendo Jud Duplenticy, encarnado por Josh O’Connor, exboxeador con un pasado violento, introduce una tensión latente en la comunidad religiosa. La muerte de Wicks durante una misa convierte a Jud en el principal sospechoso, especialmente cuando se descubre que tiene antecedentes y motivos para el crimen. La atmósfera gótica y oscura de la película, sumada a la complejidad de los personajes, refuerza el tono de suspense que distingue a la saga.

Josh O’Connor encarna al reverendo
Josh O’Connor encarna al reverendo Jud Duplenticy, principal sospechoso del crimen, aportando tensión y profundidad al misterio. (Crédito: Courtesy of Netflix © 2025)

Uno de los aspectos más destacados de Wake Up Dead Man es su elenco, que reúne a figuras como Glenn Close, Mila Kunis, Andrew Scott, Jeremy Renner, Kerry Washington, Cailee Spaeny, Daryl McCormack y Thomas Haden Church. La presencia de Glenn Close, en particular, ha sido señalada como merecedora de una nominación al Oscar como actriz de reparto. El guion, escrito por Johnson durante la pandemia de Covid, retoma la esencia de las novelas de Agatha Christie, con un “whodunit” clásico en el que cada feligrés parece tener un motivo para el asesinato. El propio Johnson ha declarado en entrevistas que su inspiración proviene de la tradición británica del misterio, y en esta entrega logra equilibrar el ingenio narrativo con una carga emocional que faltó en la segunda película.

La dinámica entre Benoit Blanc y el sacerdote Jud aporta una dimensión inédita a la franquicia. Blanc, con su característico acento y elegancia, se convierte en una especie de ancla dramática, mientras que Jud representa la lucha interna entre la fe y la culpa. El humor, presente a lo largo de la cinta, surge más de la excentricidad de los personajes y de situaciones absurdas que de los gags tradicionales, lo que recuerda al estilo de los hermanos Coen y añade una capa de profundidad al relato.

Daniel Craig regresa como Benoit
Daniel Craig regresa como Benoit Blanc en 'Wake Up Dead Man', consolidando el éxito de la saga Knives Out en Netflix. (Crédito: John Wilson/Netflix © 2025)

El éxito de la primera entrega, Entre navajas y secretos (2019), llevó a Netflix a adquirir los derechos de dos secuelas por USD 450 millones, una cifra que refleja la confianza de la plataforma en el potencial de la franquicia. Aunque Glass Onion no logró el mismo impacto, Wake Up Dead Man ha sido recibida como una vuelta a la forma original, con giros argumentales que mantienen la atención del espectador hasta el final. La película, cuyo título proviene de una canción del álbum Pop de U2 (1997), se inspira también en clásicos del cine de suspense como Yo confieso (1953) de Alfred Hitchcock, donde la religión y el secreto de confesión juegan un papel central en la trama.

El film logra ser juguetón y serio a la vez, combinando ternura y crueldad sin perder el ritmo ni la capacidad de sorprender. Entre los datos más llamativos, destaca que la película alcanza los 142 minutos (con créditos finales), pero su ritmo ágil hace que la experiencia resulte absorbente para el público.

El elenco de 'Wake Up
El elenco de 'Wake Up Dead Man' incluye a Glenn Close, Mila Kunis y Andrew Scott, destacando la actuación de Close como posible candidata al Oscar. (Crédito: Courtesy of Netflix © 2025)

La saga Puñales por la espalda ha sabido reinventarse con cada entrega, y esta tercera parte confirma que el género del “murder mystery” sigue vigente y capaz de ofrecer propuestas frescas y estimulantes. La colaboración entre Daniel Craig y Josh O’Connor ha sido calificada como memorable, y la película se consolida como una de las producciones más vistas y comentadas de Netflix en 2025.

