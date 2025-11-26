Entrevistamos a Mila Kunis, Cailee Spaeny y Kerry Washington, de Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. (L-R) Mila Kunis, Daniel Craig and Josh O’Connor in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Cr. Courtesy of Netflix © 2025

La película Wake Up Dead Man (conocida en Argentina como Wake Up Dead Man: Un misterio de Knives Out) es la tercera entrega de la saga Knives Out y trae de vuelta al detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. Esta vez investiga una muerte en una parroquia aislada dirigida por el carismático Monseñor Jefferson Wicks (Josh Brolin). El caso lo pone frente a una comunidad llena de tensiones, secretos y figuras influyentes como una jefa de policía, un joven sacerdote y varios personajes con motivos propios. La historia mezcla misterio, humor negro y un ambiente marcado por la fe y la desconfianza.

El elenco cambió algunas figuras y se hizo más amplio, con nombres como Josh Brolin, Glenn Close, Josh O’Connor, Kerry Washington, Andrew Scott y Mila Kunis. Rian Johnson vuelve a escribir y dirigir, tras el éxito de las dos entregas anteriores. La película, que terminó de rodarse en 2024, llegará a Netflix en diciembre de 2025 y promete un caso más personal y complejo para Blanc, nuestro protagonista. Con una producción celebrada por sus actores y una trama centrada en creencias, culpa y verdades ocultas, la cinta se presenta como un nuevo punto alto dentro de la franquicia.

En esta oportunidad, pudimos entrevistar a tres de sus actrices: Kerry Washington, Mila Kunis y Cailee Spaeny. Para ver todo lo que conversamos, podés ver a continuación la entrevista en video o, debajo, leer su transcripción.

—Bueno, antes que nada, me encantó la película, felicitaciones.

Kerry Washington: —¡Sí!

Cailee Spaeny: —¡Gracias!

—Sí, sí, me encantó. Y era como una de esas que… Te mantienen en vilo, así que… Está muy bien lograda. Uhm, así que tenía muchas ganas de saber, ya saben, cuál fue la reacción al leer el guion por primera vez, porque ya saben, tiene muchos giros y vueltas. Y sé que tenía dibujos… ¿En algún momento? No sé si eso es cierto.

Mila Kunis: —Es verdad. Sí.

Kerry Washington: —Hablas de recibir el guion y de lo genial que fue esa experiencia...

Mila Kunis: —Primero, fue una llamada del tipo: “Oye, Ryan está haciendo una tercera parte de “Knives Out”, ¿quieres que nos veamos?”. Y yo dije: “Claro que sí”. Así que fui a desayunar con Ryan y le dije: “Estoy adentro”. Él me dijo: “Probablemente deberías leer el guion. Además, aún no tienes la oferta.” Pero yo le dije: “No, pero no pasa nada, estoy adentro, sea cual sea el papel”. Y yo dije: “¿Quién lo hizo? ¿Quién es el asesino? ¿Cuál es la historia?” Y él me dijo: “Lee el guion”. Y yo le dije: “Okey genial”. Y pensé que el guion te lo enviarían por mail, como cualquier otro guion. Pero no es así. Tienes que ir a la oficina. Tienes que firmar para conseguir un iPad. El iPad tiene una contraseña que solo sirve para tí… Vas a casa y lo abres con esta contraseña. ¡Pero eso no es todo! Luego tienes que abrir una aplicación… que tiene otra contraseña independiente. Y en esta aplicación se abre el guion… Pero la aplicación es muy complicada de usar, porque si la pausas, vuelve directamente al principio. Y te quedas como, “¡Oh, Dios mío!” Y así estás constantemente tratando de llegar...

Kerry Washington: —Tienes que terminarlo.

Mila Kunis: —Sí, es como “Misión Imposible”. En algún momento va a explotar. Y te preguntas: “¿Qué va a pasar?”. Y luego lo leí, y tenía pequeños dibujos de… Ciertas partes.

Kerry Washington: —Los detalles del crimen.

Mila Kunis: —Sí. No me ayudó a entenderlo. Es evidente que no entendía cómo… Yo pensaba: “No entiendo cómo ocurrió este crimen. Tengo que volver a leerlo.” Y tuve que leerlo dos veces, lo que me llevó muchísimo tiempo debido al iPad. Así que… Todo esto es cierto. Y me encantó. Así que hice una videollamada con Ryan y le dije: “Sí, genial, estoy adentro.” Y eso fue todo.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. (L-R) Andrew Scott, Mila Kunis, Daryl McCormack, Glenn Close, Kerry Washington and Cailee Spaeny in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Cr. John Wilson/Netflix © 2025

—Bien. Genial. ¿Fue similar para ustedes, chicas? ¿Cómo fue para ustedes, Cailee y Kerry?

Kerry Washington: —Sí, muy alta tecnología. Fue muy inspirador, ser parte de este proyecto que tiene tanto secretismo a su alrededor, porque entiendes lo en serio que Ryan se toma los giros y vueltas, y lo… Mucho que los productores quieren proteger el misterio. Así que es divertido lanzarse a algo en lo que todo el mundo está tan apasionado por crear algo que le encantará al público y que seguirá sorprendiendo y deleitando a todos.

—Exacto. Bueno, y sé que aquí, en estas películas, es necesario tener una química muy fuerte, y… Sé que quizá no pasan mucho tiempo en los camarines, Ryan tiene una sala verde o algo así por el estilo… Quiero decir, ¿ustedes disfrutaron o solo pasaron el rato ahí? Quiero decir, ¿cómo fue? ¿Tuvieron una charla sincera o algo así con el resto de los actores?

Mila Kunis: —¿Y si nos sentáramos ahí y dijéramos: “Okey, es hora de hacer terapia”? Nos serviría eso… No, sí. Sí y no. Teníamos una habitación. Y era como un contenedor transporte… O, en una etapa diferente, era una carpa, y todo el mundo pasaba el rato ahí.

Cailee Spaeny: —Sin embargo, nunca se discutió. Nunca formó parte de ningún plan.

Kerry Washington: —Era simplemente la cultura del set. Teníamos camarines, pero solo íbamos a ellos para cambiarnos de ropa, porque, sino, estábamos pasando el rato y jugando juegos, ya sabes, pasando el rato con nuestros perros y con los niños, y leyendo, y ayudándonos unos a otros a escribir discursos de padrino de bodas, y estábamos realmente… Conectados. Siempre le digo a la gente que… Sé que “Knives Out” es una franquicia, pero en realidad se siente mucho más como una familia.

—Sí, lo sé. ¿Quién fue el padrino? Tengo curiosidad.

Kerry Washington: —Josh O’Connor.

—Okey, espero que lo haya hecho bien.

Kerry Washington: —Bueno, ¿cómo no iba a hacerlo, con nosotras a su lado? Lo coucheamos.

Mila Kunis: —Tenía muchas notas. Le dimos muchas notas para su discurso de padrino. Era, ya sabes...

Kerry Washington: —Pero lo ayudamos a lograrlo.

Mila Kunis: —Creo que sí. Le dimos buenas líneas, algunas bromas. Sacamos algunas cosas.

—Okey. ¿Glenn Close también colaboró?

Kerry Washington: —¡Oh, sí! Oh, por dios, no puedes tener a la leyenda en la habitación y no recurrir a su talento y experiencia. Daniel contribuyó, todo el mundo.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. (L-R) Cailee Spaeny, Kerry Washington, Thomas Haden Church, Glenn Close, and Daryl McCormack in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Cr. John Wilson/Netflix © 2025

—Está bien, está bien. Entonces, ya saben, ¿por qué creen que nos gustan tanto las películas de misterio y asesinatos? Es que, cuando empezamos a verlas, no podemos parar. Es simplemente... Agatha Christie, ¿saben? Nos encanta. ¿Por qué creen que es así?

Cailee Spaeny: —Sí, creo que es una experiencia interactiva. Es como si invitara al público a… Participar. Y, a… Ya sabes, es que también es… Una experiencia familiar. Estoy muy emocionada por el estreno durante las fiestas, porque encaja perfectamente con la familia que viene y todos se unen a la diversión.

Kerry Washington: —Sí, como cuando todos juegan al “Clue”. ¿Sabes a lo que me refiero? Nos encanta un buen misterio, nos encanta, como… Estar en medio del caos de lo desconocido, pero también aterrizar ese avión, como sentir que, “Okey... ahora lo sabemos y hemos pasado por ese viaje juntos.”

—Genial, eso es estupendo. Y, por último, para terminar, ¿son buenas resolviendo misterios antes de que...? Ya saben, “Okey, sí, yo sabía quién el chico o la chica o quienquiera que fuera. Es decir, era tan obvio.” ¿Son ese tipo de detectives o no tanto? Como, “Oh, ¡no tenía ni idea!”.

Mila Kunis: —Me gusta culpar a todo el mundo al principio. Como si… Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo pienso al revés de como es… Así que diría que lo clavé el cien porciento de las veces.

Kerry Washington: —Porque siempre sabes quién es porque piensas que son todos.

Mila Kunis: —Sí. Exactamente.

—Sí, bueno, estoy de acuerdo. Y en tu caso, tienes tres personajes. Quiero decir, todos los personajes son tan diferentes y tan especiales, y todos tienen, como… Razones para hacerlo. Así que fácilmente podrían ser los culpables. Me encanta, está muy, muy bien hecho. Por último, para terminar, ¿dónde creen que debería tener lugar la próxima película de “Knives Out” si pudiéramos elegir, como, una ubicación? Como, jugando con eso.

Mila Kunis: —Quiero decir, mi visión de ayer, porque sigo viéndome a mí misma en todos los escenarios. Digo, y también a Cailee y a Kerry. Así que...

Kerry Washington: —Todas queremos volver.

Mila Kunis: —Uhm, mi visión de ayer fue en un ascensor.

Cailee Spaeny: —Sí. Ahí es donde estábamos ayer.

Mila Kunis: —Sí, estábamos en un ascensor. Y yo pensé: «Aquí vamos». Ahora alguien muere. ¿Quién lo hizo? Pero estamos todas atrapadas juntas en un ascensor.

Cailee Spaeny: —Es muy bueno.

Kerry Washington: —Estaba hablando con Ed Norton sobre la idea de que, que deberíamos, porque a todas nos ha encantado ser parte de estas películas… Netflix debería hacer algo como un programa de variedades de “Knives Out”, como un especial de fiestas en el que todas...

Mila Kunis: —Como “Los Vengadores”, todos vuelven.

—Sí, me encanta eso. Estoy dispuesta a todo eso.

Kerry Washington: —Bueno, bien.

Mila Kunis: —Como una cena con espectáculo.

—Muchas gracias por su tiempo. Me encantó la película y están fantásticas en ella. Así que, felicitaciones.

Cailee Spaeny: —¡Muchas gracias! ¡Adiós!