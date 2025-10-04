Así crían Mila Kunis y Ashton Kutcher a sus hijos entre culturas y aventuras

Mila Kunis y Ashton Kutcher priorizan la privacidad de sus hijos frente a la exposición mediática en Hollywood (Europa Press/Contacto/Billy Bennight)

Mila Kunis y Ashton Kutcher han construido su vida familiar bajo una premisa clara: proteger la intimidad de sus hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood, lejos de los flashes de Hollywood. La pareja procura mantenerlos alejados de la exposición mediática que suele acompañar a las grandes celebridades.

Por eso sorprendió la aparición pública de la familia en mayo de 2024, durante un partido de la WNBA en Los Ángeles. Allí, Wyatt, de once años, y Dimitri, de ocho, tuvieron la oportunidad de conocer a la estrella Caitlin Clark. El momento reflejó el delicado equilibrio que los actores buscan sostener entre su notoriedad profesional y la privacidad de su hogar.

El evento no fue solo una excepción; fue el reflejo de decisiones consistentes a lo largo de su historia como familia. Desde su matrimonio en 2015, Kunis y Kutcher han compartido en diversas entrevistas cómo enfrentan los retos de la paternidad bajo constante observación pública.

La familia vive en una granja en Los Ángeles para ofrecer a sus hijos un entorno natural y tranquilo (Grosby)

Su residencia, una granja llamada Kuku Farms en Los Ángeles, se ha convertido en el escenario en el que sus hijos crecen rodeados de naturaleza y tranquilidad, lejos de los flashes y el bullicio de la industria del entretenimiento.

Una infancia alejada del foco público

Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood crecen alejados de las redes sociales y los eventos públicos (REUTERS/Aude Guerrucci)

La pareja ha establecido límites claros en torno a la visibilidad de Wyatt y Dimitri. La negativa a mostrar los rostros de sus hijos en redes sociales o eventos públicos es una constante. “No compartimos fotos de nuestros hijos públicamente porque creemos que ser público es una decisión personal”, explicó Kutcher. Este principio es una pieza central en la manera en que gestionan su presencia como figuras conocidas, diferenciando claramente su vida profesional de la personal.

Las decisiones que toman respecto a la privacidad no son arbitrarias, sino el resultado de debates y reflexiones sobre las consecuencias de crecer bajo la mirada atenta de medios y seguidores. El respeto por el derecho de sus hijos a decidir en el futuro sobre su exposición es una convicción inquebrantable para ambos.

Wyatt Isabelle: curiosidad y desarrollo personal

Nacida el 1 de octubre de 2014, Wyatt Isabelle es descrita por sus padres como una niña autónoma, enérgica y fascinada por el universo. Kunis ha contado anécdotas sobre cómo la niña sueña con ser chef y astronauta en la Estación Espacial Internacional, mostrando desde pequeña un profundo interés por el espacio exterior.

Estas historias ilustran la intención de Kunis y Kutcher de fomentar la curiosidad y los sueños de sus hijos, al mismo tiempo que practican la autocrítica y el aprendizaje en la crianza cotidiana, pidiendo disculpas cuando consideran que no han actuado correctamente.

Kunis y Kutcher fomentan la curiosidad y los sueños de sus hijos, respetando su derecho a decidir sobre su imagen pública (Grosby)

En un ejemplo revelador, Kunis relató cómo aconsejó a su hija defenderse ante un problema en el preescolar y, tras pensarlo mejor junto a Kutcher, reconsideró su enfoque. “Diría que eso es un fracaso como madre”, reconoció la actriz con humor, subrayando la importancia de admitir errores para seguir creciendo como padres.

Dimitri Portwood: crecimiento en un entorno protegido

El hermano menor, Dimitri Portwood, nació el 30 de noviembre de 2016 y lleva el segundo nombre en honor al padrastro de Kutcher, Mark Portwood. Al igual que Wyatt, crece en un entorno en el que la intimidad es fundamental. La familia comparte imágenes y momentos solo a través de una red social privada a la que acceden únicamente los abuelos y familiares directos.

Durante la pandemia, la familia fortaleció sus lazos con actividades y viajes por parques nacionales de Estados Unidos (Grosby)

El periodo de pandemia reforzó este enfoque familiar, permitiendo que Kutcher y Kunis pasaran más tiempo junto a sus hijos. Organizaron actividades como una “rave para bebés” y realizaron un viaje por carretera de diez días visitando parques nacionales de Estados Unidos, favoreciendo la unión y la creación de recuerdos valiosos.

En ese sentido, Kutcher confesó que disfrutó tanto ese tiempo, que incluso preferiría que sus hijos no regresaran a la escuela, privilegiando la convivencia familiar sobre la rutina escolar.

Identidad y aprendizaje cultural

Además del entorno físico, la pareja pone especial énfasis en la formación de la identidad de sus hijos. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, Kunis, nacida en ese país, compartió con Wyatt y Dimitri la importancia de conocer sus raíces. “Es fundamental saber de dónde vienes. Es hermoso, es increíble tener múltiples culturas... Les recordamos rápidamente a nuestros hijos que son mitad ucranianos”, expresó la actriz en una entrevista.

Kunis transmite a sus hijos la importancia de conocer y valorar sus raíces ucranianas y la diversidad cultural (REUTERS/Daniel Cole)

La protección de la privacidad también se extiende a las conversaciones sobre los orígenes, transmitiendo a los niños el valor de la diversidad cultural y el respeto por sus historias personales. La historia de la familia se convierte en un lazo que refuerza la confianza y el sentido de pertenencia.

Paternidad responsable y honesta

El compromiso de Kunis y Kutcher con la crianza se manifiesta en su disposición a reconocer errores y aprender de ellos, además de compartir sus experiencias y dudas de manera abierta y sincera. Para la pareja, la honestidad, la empatía y el respeto por la individualidad de Wyatt y Dimitri constituyen los valores fundamentales que buscan transmitir.

La honestidad, la empatía y el respeto por la individualidad guían la crianza responsable de Kunis y Kutcher (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

A medida que sus hijos crecen, los actores se mantienen firmes en su objetivo de priorizar el bienestar familiar por encima de los compromisos profesionales y las exigencias de la fama. Para Kutcher, la familia es el eje principal de su vida presente y futura, una convicción que guía cada una de las decisiones que toma junto a Kunis para proteger a los suyos y asegurarles una infancia plena, equilibrada y, sobre todo, privada.