Entretenimiento

Murió James Ransone, actor de “The Wire”: las autoridades forenses de Los Ángeles confirmaron que se suicidó

El intérprete, reconocido por su papel como Ziggy Sobotka en la serie de HBO, fue encontrado muerto en un cobertizo

Guardar
James Ransone falleció en Los
James Ransone falleció en Los Ángeles a los 46 años. (Armando Gallo/ZUMA Studio)

James Ransone, conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en la serie The Wire, falleció a los 46 años. De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el actor murió por suicidio el viernes en Los Ángeles.

Los registros oficiales indican que la causa de muerte fue “ahorcamiento” y que el lugar del deceso fue un cobertizo. El cuerpo del artista se encuentra listo para ser entregado a su familia, según consta en los documentos del forense.

Cabe recordar que James Ransone era padre de dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee. Tras conocerse la noticia, McPhee compartió en sus redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental.

El actor alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la segunda temporada de The Wire, donde dio vida a Ziggy Sobotka, hijo del líder sindical portuario Frank Sobotka, interpretado por Chris Bauer.

James Ransone alcanzó la fama
James Ransone alcanzó la fama por su personaje en "The Wire". (Captura de video)

Ransone apareció en 12 episodios emitidos en 2003. La serie, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, se transmitió entre 2002 y 2008 y contó con un elenco encabezado por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce.

Además de The Wire, el actor desarrolló una carrera constante en televisión. Participó en otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme, y más adelante formó parte del elenco de Bosch. Su última aparición televisiva fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio de este año.

En cine, su trayectoria incluyó títulos de diversos géneros. Actuó en Prom Night (2008), Sinister (2012) y Sinister 2 (2015), así como en Tangerine (2015) y Mr. Right (2015). También formó parte del reparto de It Chapter Two (2019) y The Black Phone (2021), y tenía pendiente el estreno de Black Phone 2, programado para 2025.

Asimismo, en 2021, James Ransone hizo público que era sobreviviente de abuso sexual. El actor acusó a su ex tutor, Timothy Rualo, de haberlo abusado sexualmente en varias ocasiones durante un periodo de seis meses en 1992, cuando él tenía 12 años, en su casa de Phoenix, Maryland. Ransone difundió su testimonio a través de una extensa carta publicada en Instagram, dirigida a su presunto agresor.

James Ransone se sinceró sobre
James Ransone se sinceró sobre el abuso sexual que sufrió a los 12 años. (Bang Media International)

“El recuerdo más vívido que tengo del abuso fue lavar la sangre y las heces de mis sábanas después de que te fueras. Recuerdo haberlo hecho a los 12 años porque me daba vergüenza contárselo a alguien”, escribió.

En ese texto, el actor describió recuerdos de la infancia asociados al abuso y señaló que las experiencias vividas tuvieron consecuencias duraderas en su vida personal. El artista afirmó que esos hechos influyeron en el desarrollo de problemas de adicción, incluyendo alcoholismo y consumo de heroína. Según contó en diversas entrevistas, logró mantenerse sobrio a partir de 2006.

Ransone reportó formalmente las acusaciones ante la policía del condado de Baltimore en marzo de 2020. Sin embargo, de acuerdo con un correo electrónico que recibió en septiembre de ese año, un detective le informó que los fiscales no tenían interés en continuar con el caso.

La demanda por abuso sexual
La demanda por abuso sexual que interpuso James Ransone fue descartada. (Billy Bennight/ZUMA Wire)

Finalmente, la Fiscalía del Condado de Baltimore no presentó cargos tras la investigación, según reportó The Baltimore Sun.

En una entrevista publicada por Interview Magazine en 2016, el actor habló abiertamente sobre su proceso de rehabilitación y señaló que dejó el consumo de heroína a los 27 años, antes de trabajar en Generation Kill.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

Temas Relacionados

James RansoneThe Wireentretenimientomuertesuicidio

Últimas Noticias

Sarah Jessica Parker recordó que actuar junto a Diane Keaton fue “aterrador”

La actriz relató cómo fue el intenso rodaje de “La joya de la familia”, película estrenada en 2005

Sarah Jessica Parker recordó que

El estreno de “Avatar: Fuego y cenizas” revela nuevas criaturas inspiradas en la biodiversidad

La más reciente entrega introduce seres y clanes originales en Pandora, fruto de un proceso creativo guiado por la naturaleza, la ciencia y el arte, según detallan los responsables del equipo de producción

El estreno de “Avatar: Fuego

Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

La serie estrenó su quinta temporada el pasado 18 de diciembre en Netflix

Lily Collins se emocionó hasta

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

El proceso de caracterización fue tan exigente que el actor estuvo cerca de abandonar la película

La historia real del entrenamiento

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura

Los cortocircuitos personales y creativos durante la grabación en el Caribe sellaron el destino del trío británico

The Police y el álbum
DEPORTES
Franco Colapinto jugó al pádel

Franco Colapinto jugó al pádel con Carlos Tevez y tomó una drástica decisión durante sus vacaciones

Control, apilada y toque sutil: el golazo de Mauro Icardi con el que batió un récord histórico en el Galatasaray

Pierre Gasly dio detalles de su tensa relación en la F1 con Esteban Ocon tras ser amigos en la infancia: “Todo se vino abajo”

Franco Colapinto reveló una promesa que ilusionó a los hinchas de Boca Juniors

Alarma en la selección argentina por Nico González: el momento en que se retiró lesionado del partido de Atlético de Madrid

TELESHOW
El mensaje de amor de

El mensaje de amor de la China Suárez a Mauro Icardi por un récord en el Galatasaray: “Tu felicidad es la mía”

Sofía Pachano celebró su baby shower con un taller de bordado: diseños originales, tortas y amigas

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio está ganando la

Marco Rubio está ganando la era Trump

Starmer y Trump dialogaron sobre los esfuerzos para alcanzar un “final justo y duradero” de la guerra en Ucrania

El CNE de Honduras reanudó el escrutinio especial de actas y mantiene la incertidumbre sobre el resultado presidencial

Guerra en Sudán: un ataque con un dron dejó al menos diez muertos en Darfur

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”