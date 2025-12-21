Murió James Ransone, actor de “The Wire”: las autoridades forenses de Los Ángeles confirmaron que se suicidó

James Ransone falleció en Los Ángeles a los 46 años. (Armando Gallo/ZUMA Studio)

James Ransone, conocido por interpretar a Ziggy Sobotka en la serie The Wire, falleció a los 46 años. De acuerdo con la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el actor murió por suicidio el viernes en Los Ángeles.

Los registros oficiales indican que la causa de muerte fue “ahorcamiento” y que el lugar del deceso fue un cobertizo. El cuerpo del artista se encuentra listo para ser entregado a su familia, según consta en los documentos del forense.

Cabe recordar que James Ransone era padre de dos hijos y estaba casado con Jamie McPhee. Tras conocerse la noticia, McPhee compartió en sus redes sociales un enlace a una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI), organización dedicada a la atención y prevención de enfermedades de salud mental.

El actor alcanzó reconocimiento internacional por su participación en la segunda temporada de The Wire, donde dio vida a Ziggy Sobotka, hijo del líder sindical portuario Frank Sobotka, interpretado por Chris Bauer.

James Ransone alcanzó la fama por su personaje en "The Wire". (Captura de video)

Ransone apareció en 12 episodios emitidos en 2003. La serie, considerada una de las producciones más influyentes de la televisión contemporánea, se transmitió entre 2002 y 2008 y contó con un elenco encabezado por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Lance Reddick y Wendell Pierce.

Además de The Wire, el actor desarrolló una carrera constante en televisión. Participó en otras producciones de HBO como Generation Kill y Treme, y más adelante formó parte del elenco de Bosch. Su última aparición televisiva fue en un episodio de la segunda temporada de Poker Face, emitido en junio de este año.

En cine, su trayectoria incluyó títulos de diversos géneros. Actuó en Prom Night (2008), Sinister (2012) y Sinister 2 (2015), así como en Tangerine (2015) y Mr. Right (2015). También formó parte del reparto de It Chapter Two (2019) y The Black Phone (2021), y tenía pendiente el estreno de Black Phone 2, programado para 2025.

Asimismo, en 2021, James Ransone hizo público que era sobreviviente de abuso sexual. El actor acusó a su ex tutor, Timothy Rualo, de haberlo abusado sexualmente en varias ocasiones durante un periodo de seis meses en 1992, cuando él tenía 12 años, en su casa de Phoenix, Maryland. Ransone difundió su testimonio a través de una extensa carta publicada en Instagram, dirigida a su presunto agresor.

James Ransone se sinceró sobre el abuso sexual que sufrió a los 12 años. (Bang Media International)

“El recuerdo más vívido que tengo del abuso fue lavar la sangre y las heces de mis sábanas después de que te fueras. Recuerdo haberlo hecho a los 12 años porque me daba vergüenza contárselo a alguien”, escribió.

En ese texto, el actor describió recuerdos de la infancia asociados al abuso y señaló que las experiencias vividas tuvieron consecuencias duraderas en su vida personal. El artista afirmó que esos hechos influyeron en el desarrollo de problemas de adicción, incluyendo alcoholismo y consumo de heroína. Según contó en diversas entrevistas, logró mantenerse sobrio a partir de 2006.

Ransone reportó formalmente las acusaciones ante la policía del condado de Baltimore en marzo de 2020. Sin embargo, de acuerdo con un correo electrónico que recibió en septiembre de ese año, un detective le informó que los fiscales no tenían interés en continuar con el caso.

La demanda por abuso sexual que interpuso James Ransone fue descartada. (Billy Bennight/ZUMA Wire)

Finalmente, la Fiscalía del Condado de Baltimore no presentó cargos tras la investigación, según reportó The Baltimore Sun.

En una entrevista publicada por Interview Magazine en 2016, el actor habló abiertamente sobre su proceso de rehabilitación y señaló que dejó el consumo de heroína a los 27 años, antes de trabajar en Generation Kill.

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.