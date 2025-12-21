Entretenimiento

David y Victoria Beckham y su hijo Brooklyn dejan de seguirse en Instagram

El distanciamiento en la familia Beckham se acentuó pese a intentos públicos de reconciliación

David Beckham y Victoria Beckham
David Beckham y Victoria Beckham ya no siguen a Brooklyn Beckham en Instagram, decisión que coincide con un periodo de distanciamiento familiar expuesto en redes sociales (Karwai Tang/WireImage)

La ruptura en la relación entre David Beckham, Victoria Beckham y su hijo mayor Brooklyn Beckham se evidenció recientemente cuando el exfutbolista y la diseñadora dejaron de seguir a su primogénito en Instagram, quien replicó la acción y también excluyó a sus padres de sus contactos en la red social.

Se trata de un nuevo episodio en la disputa familiar que atraviesa una de las familias más influyentes del Reino Unido.

El desacuerdo se extendió también a Nicola Peltz Beckham, esposa de Brooklyn, quien permanece fuera de la red de contactos de sus suegros, situación que se replica desde ambas partes.

La dinámica en la red social entre los integrantes de la familia Beckham muestra que David y Victoria aún mantienen la opción de seguir con sus otros dos hijos varones, Romeo Beckham y Cruz Beckham, mientras que la menor, Harper Beckham, no cuenta con perfil en la plataforma.

Por su parte, el mayor de los Beckham tampoco incluye en su lista de contactos a sus hermanos, quienes han respondido de forma similar y han excluido a la pareja de su esfera virtual.

Romeo y Cruz Beckham
Romeo y Cruz Beckham también dejaron de seguir a Brooklyn en Instagram, confirmando la distancia con su hermano mayor en la esfera digital (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La decisión de dejar de seguirse en redes sociales llega luego de que Brooklyn, de 26 años, manifestara a través de publicaciones su preferencia por compartir momentos con la familia de Nicola en Estados Unidos, mientras que el resto de los Beckham continúa en el Reino Unido.

Durante la actual temporada navideña, Brooklyn y Nicola optaron por permanecer en Miami y en la propiedad de la familia Peltz en Palm Beach, Florida, acción que fue interpretada como una señal del distanciamiento con su familia de origen.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres es motivo de especulación desde su boda en 2022 con Nicola Peltz Beckham en Palm Beach, en un evento con amplia cobertura mediática.

La celebración estuvo marcada por los rumores sobre tensiones entre Victoria Beckham y la novia, originados cuando Nicola eligió no vestir un diseño de su suegra a pesar de planes iniciales en ese sentido.

Un informante citado por el mismo medio describió que los rumores de un “choque” familiar poseen fundamentos. Otra fuente, sin embargo, argumentó que el incidente del vestido “está lejos de la verdad”.

Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham pasó las fiestas con la familia de Nicola Peltz en Florida, mientras que el resto de los Beckham permanecieron en el Reino Unido (Instagram)

Otras circunstancias contribuyeron al aumento del malestar. Durante la ceremonia, Victoria habría tenido un protagonismo inesperado durante una de las canciones interpretadas por Marc Anthony, lo cual, conforme relató una fuente a People, afectó uno de los momentos pensados por los recién casados.

El distanciamiento se intensificó con ausencias en reuniones clave de la familia. En mayo, David festejó su 50º cumpleaños junto a Victoria, Romeo, Cruz y Harper en Londres, pero Brooklyn y Nicola decidieron no acudir, aunque recibieron invitación.

Un informante consultado por la misma revista atribuyó la falta a presuntas tensiones ligadas a Kim Turnball, pareja de Romeo, quien habría tenido un vínculo previo con Brooklyn, aunque tanto Cruz, como la propia Turnball y otras fuentes negaron esa relación.

El conflicto familiar quedó aun más expuesto de forma indirecta en publicaciones de los propios miembros del clan. Brooklyn Beckham compartió en mayo de este año un video junto a Nicola y expresó: “Siempre te elegiré”.

Poco después, Cruz Beckham subió una imagen con sus padres y hermanos. “Los amo más que a nada, mamá y papá, nos dieron la vida y siempre nos han cuidado”, afirmó en la publicación.

Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham compartió un mensaje dirigido a Nicola Peltz, expresando públicamente que siempre la elegirá, en medio de la tensión familiar (REUTERS/Temilade Adelaja)

En un intento de reconciliación, Victoria Beckham publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se mostraba un calcetín de Navidad colgado a nombre de Brooklyn, gesto que fue interpretado como una señal de acercamiento. No obstante, la pausa en el contacto virtual se mantuvo.

El propio David Beckham compartió una foto antigua junto a Brooklyn, Romeo y Cruz celebrando un título de fútbol en Estados Unidos, imagen que acompañó con el mensaje “Permiso para llorar”.

Según interpretaron medios especializados, el exjugador reconoció que la distancia con su hijo mayor lo afecta profundamente.

“Cada vez que finalmente tienen un momento feliz, todo se desmorona otra vez. Han intentado encontrar la paz”, señalaron fuentes citadas por People.

Otra de las voces consultadas aseguró: “Brooklyn se siente dividido. Es su familia y su sangre, pero siempre ha tenido una relación compleja con su padre. Mucho de su relación ha sido como ‘de negocios’”.

La relación entre David Beckham
La relación entre David Beckham y Brooklyn se ha caracterizado por ser compleja (EFE)

A pesar del distanciamiento, desde el entorno cercano citado por People aseguraron que David y Victoria Beckham mantienen el deseo de reconciliarse.

“La relación no está más allá de la reparación. Lo aman y siempre están ahí para él”, indicó el informante y añadió: “Solo se sienten heridos y decepcionados porque ahora Brooklyn no participa en la vida familiar”.

David BeckhamVictoria BeckhamBrooklyn Beckham

