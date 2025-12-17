Los hermanos de Nick Reiner rompieron el silencio sobre el asesinato de sus padres: “Algo que nadie debería experimentar”

Los hijos de Rob Reiner expresaron su dolor tras la muerte de sus padres. (Instagram/@michelereiner)

La familia del director Rob Reiner atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su historia tras el asesinato del cineasta y de su esposa, Michele Singer Reiner, ocurrido el pasado domingo 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.

En medio del impacto nacional que ha generado el caso, dos de los hijos de la pareja, Jake y Romy Reiner, rompieron el silencio con un comunicado conjunto en el que describieron la pérdida como “horrífica y devastadora”.

“Las palabras ni siquiera pueden empezar a describir el dolor inimaginable que estamos experimentando cada momento del día”, expresaron en un comunicado de prensa.

Y añadieron: “La pérdida horrífica y devastadora de nuestros padres, Rob y Michele Reiner, es algo que nadie debería experimentar. No solo eran nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”.

Jake y Nick Reiner se pronunciaron sobre la muerte de sus padres. (Instagram/@michelereiner)

En su mensaje, los hermanos agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores y solicitaron respeto y privacidad mientras enfrentan el duelo.

“Estamos agradecidos por la avalancha de condolencias, bondad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”, señalaron.

“Ahora pedimos respeto y privacidad, que la especulación sea moderada con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las increíbles vidas que vivieron y el amor que dieron”, indicaron.

Cabe destacar que el comunicado no hizo mención a su hermano Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado la noche del 14 de diciembre y enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de homicidio. (Richard Shotwell/Invision/AP)

De acuerdo con los registros policiales, Nick fue detenido a las 9:15 p.m. de ese día y posteriormente ingresado en una cárcel del condado de Los Ángeles. Inicialmente se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares, que más tarde fue revocada.

Por si fuera poco, Tracy Reiner, hija adoptiva de Rob Reiner de su primer matrimonio con Penny Marshall, también reaccionó públicamente al enterarse de la tragedia. “Vengo de la mejor familia que ha existido. No sé qué decir. Estoy en shock”, declaró a NBC News.

Las autoridades informaron que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron hallados muertos alrededor de las 3:30 p.m. del 14 de diciembre, presuntamente apuñalados.

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su residencia de Los Ángeles. (Foto AP/Kevin Wolf)

Según los reportes, fue su hija Romy quien descubrió los cuerpos. Un día antes, el 13 de diciembre, la pareja había asistido a una fiesta navideña junto a su hijo Nick, donde, según fuentes citadas por The U.S. Sun, se produjo una acalorada discusión pública entre los tres.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció formalmente los cargos el 16 de diciembre. “Su pérdida es más que trágica y nos comprometeremos a llevar a su asesino ante la justicia”, declaró en conferencia de prensa.

Hochman añadió que su oficina aún evalúa si solicitará la pena de muerte, una opción legal en California para cargos de homicidio en primer grado, aunque no se ha tomado una decisión definitiva.

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el homicidio de sus padres. (REUTERS/Lucas Jackson)

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, describió el caso como “desgarrador y profundamente personal”, no solo para la familia Reiner, sino para toda la ciudad.

La audiencia judicial de Nick Reiner prevista para el 16 de diciembre fue aplazada por razones médicas, y se espera que comparezca ante el tribunal en los próximos días.