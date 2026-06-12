Las primeras imágenes de La hipótesis del amor calman el debate y destacan la química de Lili Reinhart y Tom Bateman

Prime Video estrenará La hipótesis del amor el 23 de septiembre en más de 240 países y territorios con Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas. (Prime Video)

Prime Video confirmó el lanzamiento global de La hipótesis del amor para el 23 de septiembre, posicionando a Lili Reinhart y Tom Bateman como protagonistas de su adaptación basada en la novela bestseller de Ali Hazelwood. El anuncio, emitido por la plataforma a través de un comunicado oficial, incluyó las primeras imágenes del largometraje y detalles clave sobre el equipo creativo responsable: Claire Scanlon en la dirección, Sarah Rothschild en el guion y Elizabeth Cantillon como productora.

La decisión de Prime Video de lanzar el primer contenido visual —con escenas entre los personajes Olive Smith y Adam Carlsen— subraya la expectativa comercial detrás de la adaptación. El avance confirmó elementos reconocibles para el público lector: la ambientación en el campus de la universidad de Stanford y la centralidad de la relación de simulación sentimental, eje narrativo de la trama. Con el rodaje ya culminado y la película en fase de postproducción, la fecha de estreno se posicionó en el último trimestre del año, apuntando a las ventanas de consumo de mayor actividad para las plataformas OTT.

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La adaptación de La hipótesis del amor se basa en la novela bestseller de Ali Hazelwood y presenta a Claire Scanlon en la dirección, Sarah Rothschild en el guion y Elizabeth Cantillon en la producción. (Prime Video)

El proyecto se integra a una línea editorial que prime contenido proveniente de novelas de éxito. Prime Video detalló en su material promocional otros estrenos derivados de sagas literarias, entre ellas la adaptación de “Off Campus” de Elle Kennedy (13 de mayo), “Every Year After” de Carley Fortune (10 de junio), y la versión londinense de “Culpa Tuya” de Mercedes Ron bajo el título “Your Fault: London” (julio). “La hipótesis del amor” será el único largometraje programado para septiembre en este bloque, siendo el lanzamiento más destacado para la división de ficción romántica de la plataforma en el segundo semestre.

El proceso de casting y la reacción del fandom

El anuncio del elenco principal generó debate en la base de lectores, acostumbrada a la fuerte identificación con los personajes originales. Lili Reinhart reveló en julio del año anterior, mediante una publicación en Instagram, que interpretaría a Olive Smith. La confirmación de Tom Bateman como Adam Carlsen, en sustitución de otras opciones recurrentes en el fan-casting (entre ellas Enzo Vogrincic y Adam Driver), suscitó comentarios divididos. La conexión de la novela con el universo fanfiction de “Star Wars” —debido a su inspiración en la relación entre Kylo Ren y Rey— intensificó las comparaciones durante el casting.

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Prime Video ubicó a La hipótesis del amor como su único largometraje de septiembre dentro de su bloque de adaptaciones literarias de ficción romántica. (Prime Video)

Tras la revelación de las primeras imágenes y videos promocionales, la recepción en redes sociales evidenció un cambio de tendencia: la audiencia destacó la química en pantalla de Reinhart y Bateman, revirtiendo parte de la resistencia inicial. Las interacciones del dúo, capturadas tanto en espacios de cafetería como en exteriores del campus universitario, fueron empleadas por Prime Video para alimentar el engagement previo al estreno, en línea con la construcción de comunidades digitales activas en torno a adaptaciones literarias de alto perfil.

Adaptaciones literarias: estrategia y perspectiva de Prime Video

La fecha de estreno internacional, fijada para el 23 de septiembre, se insertó en una agenda de lanzamientos estratégicos de Prime Video, que ha priorizado adquisiciones de propiedades intelectuales con comprobado retorno en libros de género romance y juvenil. La elección de Sarah Rothschild para adaptar el guion y la designación de Claire Scanlon como directora marcaron una apuesta por perfiles especializados en narrativa de comedia romántica y drama contemporáneo. Elizabeth Cantillon, productora ligada a títulos comerciales, sumó experiencia en adaptaciones de novelas dirigidas al público juvenil y femenino.

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Las primeras imágenes y videos promocionales de La hipótesis del amor cambiaron la reacción en redes sociales, donde parte del fandom destacó la química entre Lili Reinhart y Tom Bateman. (Prime Video)

Los materiales promocionales presentados por Prime Video se centraron en secuencias y atmósferas reconocibles para el lector, intensificando la interactividad en redes y ampliando la expectativa de audiencia fuera del núcleo original de seguidores literarios.