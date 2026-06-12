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Amy Adams será parte de la nueva Star Wars con Ryan Gosling: “Es un sueño hecho realidad”

En The Tonight Show con Jimmy Fallon, la actriz contó que la saga la acompaña desde la infancia y celebró la oportunidad de sumarse a la nueva entrega, que tendrá a Sean Levy en la dirección

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Amy Adams confirmó en The Tonight Show su incorporación a Star Wars en una película dirigida por Sean Levy y coprotagonizada por Ryan Gosling (YouTube/IGN)

En una entrevista para The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, Amy Adams confirmó su incorporación al universo Star Wars en el próximo proyecto dirigido por Sean Levy y coprotagonizado por Ryan Gosling. La actriz expresó su entusiasmo personal, resaltando el fuerte vínculo emocional que mantiene con la saga desde la infancia: “Es un sueño hecho realidad”.

Adams recordó su fanatismo de infancia por Star Wars y contó cómo la experiencia impactó también en su hija adolescente. Trabajará junto a Ryan Gosling bajo la dirección de Sean Levy, por participar en una franquicia que ha admirado durante años. Adams explicó que esta oportunidad es especial para ella y que fue fanática de Star Wars desde pequeña.

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La obsesión de infancia con Star Wars

Durante la conversación en el programa, la actriz recordó su obsesión infantil por la saga. “De niña, estaba totalmente obsesionada. Tenía todos los juguetes. Tenía la muñeca de la princesa Leia”, relató.

Amy Adams dijo que participar en Star Wars es un sueño hecho realidad por el vínculo que mantiene con la saga desde la infancia (REUTERS/Daniel Cole)
Amy Adams dijo que participar en Star Wars es un sueño hecho realidad por el vínculo que mantiene con la saga desde la infancia (REUTERS/Daniel Cole)

Comentó que cuando reeditaron la figura, compró varias para regalar a sus amistades, y bromeó con la idea de compartir sesiones de juego: “Tal vez podríamos jugar juntos. No, estoy bromeando”.

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Entre risas, Adams confesó que adquirió las nuevas muñecas a los “45”. Subrayó el papel de George Lucas y Steven Spielberg en su formación creativa: “Ellos simplemente abrieron mi mente. En los años setenta, cuando era niña, eran tan creativos e inspiradores, siempre abordando la confrontación entre el bien y el mal”.

El impacto de Star Wars en su hija

La entrevista abordó también la influencia de Star Wars en la familia de Amy Adams. Detalló cómo la visita de su hija de 16 años al set de la saga abrió una nueva perspectiva vocacional.

La visita de la hija adolescente de Amy Adams al set de Star Wars despertó por primera vez su interés por dedicarse al cine (REUTERS/Carlos Osorio)
La visita de la hija adolescente de Amy Adams al set de Star Wars despertó por primera vez su interés por dedicarse al cine (REUTERS/Carlos Osorio)

“La he llevado a rodajes durante años, pero hubo algo diferente cuando estuvo en el set de Star Wars. Le abrió la imaginación igual que antes me la abrió a mí. Por primera vez en 15 años, me preguntó si podría dedicarse al cine, aunque no fuera delante de la cámara”, compartió Adams en el set de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La actriz destacó el efecto inspirador de ese momento: su hija, hasta entonces desinteresada en una carrera audiovisual, empezó a considerar su futuro dentro del mundo cinematográfico.

Por qué “Love Island” le genera ansiedad

En la misma emisión, Adams confesó su atracción por el reality británico Love Island, aunque admitió que verlo le provoca ansiedad. “Ese programa es muy divertido de ver, pero me genera mucha ansiedad porque es como mi pesadilla personal. Extraños, socializar, tantos bikinis. Y tanto sol”, explicó, y añadió con humor que en el set no había sombra.

La actriz señaló que prefiere los contenidos de true crime y que en su casa ven Dateline con frecuencia (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz señaló que prefiere los contenidos de true crime y que en su casa ven Dateline con frecuencia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Imaginó advirtiendo a los participantes: “Yo estaría corriendo con óxido de zinc y diciendo ‘pareces un poco tostado’, como si esa fuera mi frase característica”.

Ante la consulta sobre su preferencia por otros realities, la actriz comentó: “Creo que soy más del tipo true crime”. Agregó: “Me encanta Dateline. Lo vemos mucho en casa. No sé por qué, pero relaja”.

Su papel en “Cabo de miedo”

En la última parte de la charla, Amy Adams se refirió a su papel en la serie Cabo de miedo y a su trabajo con Steven Spielberg y Martin Scorsese como productores ejecutivos, así como con Javier Bardem.

Las relaciones familiares adquieren una importancia fundamental en la nueva versión de 'Cape Fear'
Amy Adams habló de su papel en Cabo de miedo y destacó su trabajo con Javier Bardem, Steven Spielberg y Martin Scorsese

Sobre Bardem, lo describió como un actor “aterrador” y “muy bueno”. Adams afirmó: “Siempre quise estar en primera fila para una actuación así. Me entusiasmaba la oportunidad de interpretar a una abogada defensora con ambigüedad moral”.

La actriz también compartió su entusiasmo por las escenas junto a Bardem, y dijo que fuera de cámara es “la persona más amable del mundo”: “Es la persona más amable del mundo. Resulta aún más fascinante verlo transformarse en alguien tan siniestro”.

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