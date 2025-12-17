Leonardo DiCaprio confesó que nunca vio “Titanic”, esta es la razón

Leonardo DiCaprio confesó en una entrevista que nunca vio "Titanic", la película que lo catapultó a la fama mundial (20th Century Studios)

Leonardo DiCaprio sorprendió al público al revelar que nunca vio Titanic, uno de los filmes más reconocidos de su carrera artísticas y uno de los mayores éxitos del cine a nivel global. La confesión tuvo lugar durante la charla “Actors on Actors”, un segmento de Variety donde dialogó con Jennifer Lawrence.

La actriz consultó directamente a su acompañante si alguna vez volvió a ver la película: “¿Has vuelto a ver Titanic?”, preguntó Lawrence, a lo que DiCaprio respondió: “No. No la he visto nunca”.

En esa misma línea, ella lo animó a ver el largometraje que coprotagonizó junto a Kate Winslet: “Oh, deberías. Seguro que ahora podrías mirarla, es muy buena”.

El ganador del Oscar, que interpretó a Jack Dawson bajo la dirección de James Cameron, profundizó en la relación que mantiene con sus películas. “Realmente, no veo mis películas, ¿tú lo haces?”, dijo.

La artista, conocida por películas como No mires arriba y Juegos del destino, admitió que tampoco suele revisar sus propios trabajos, salvo excepciones.

“Una vez, estando bastante borracha, puse Escándalo americano. Me pregunté si era buena actriz. Lo puse y no recuerdo cuál fue la respuesta”, explicó la también ganadora de la estatuilla dorada.

A lo largo de su trayectoria, Leonardo DiCaprio, de 51 años, reiteró que la revisión de sus propios proyectos no es frecuente. Durante una conversación con el director Paul Thomas Anderson para la revista Esquire en agosto, señaló:

“Rara vez veo cualquiera de mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que las demás. Es El aviador. Eso se debe a que fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Marty [Scorsese] en Pandillas de Nueva York y durante diez años cargué con un libro sobre Howard Hughes”.

DiCaprio explicó a la misma revista que cuando logró llevar a cabo la película sobre Hughes, tenía 30 años y por primera vez se sintió parte sustancial de una producción cinematográfica.

“Fue la primera vez que como actor sentí que era parte implícita de la producción, no solo alguien contratado para interpretar un papel. Sentí una responsabilidad nueva”, indicó.

Y agregó: “Siempre me he sentido orgulloso y conectado con ese filme porque marcó una etapa clave de mi crecimiento en esta industria, asumiendo un rol de colaborador real por primera vez”.

La película Titanic, dirigida por James Cameron, se consolidó como uno de los mayores fenómenos de taquilla, recaudando cifras históricas y convirtiéndose en referencia obligada en la historia del cine.

Respecto a la experiencia, DiCaprio señaló a Deadline en 2016 que tanto él como Winslet afrontaron el proyecto sin dimensionar su alcance.

“Titanic fue realmente un experimento para Kate Winslet y yo. Veníamos de cine independiente, la admiraba mucho como actriz y me dijo: ‘Hagámoslo juntos, podemos hacerlo’. Lo hicimos, y se convirtió en algo que jamás pudimos prever”, recordó.

Según aseguró, no venían venir el súbito éxito al interpretar los papeles de Jack y Rose, quienes comparten uno de los romances más aclamados de la pantalla grande.

“Nunca predijimos que sería lo que fue, y dije: ‘Calma. Dejemos que esto pase y regresemos a... buscar algo que... Sabía que iba a ser un ajuste. Sabía que había una expectativa de que hiciera algo concreto en ese momento, y era consciente de que debía volver a mis intenciones originales’”.

Titanic está muy cerca de cumplir 30 años desde su lanzamiento en cines. La película de 1997 continúa siendo uno de los temas de conversación favoritos entre los aficionados al cine, desde su megaproducción a cargo de James Cameron hasta el impacto que tuvo en las vidas de sus protagonistas.