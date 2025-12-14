Entretenimiento

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

Informes recientes señalan que dos figuras clave de la saga cinematográfica volverían a aparecer en la nueva entrega ambientada décadas antes de los eventos originales

Guardar
La aparición de Katniss y
La aparición de Katniss y Peeta estaría vinculada al epílogo de la novela Sunrise on the Reaping escrita por Suzanne Collins

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán de forma inesperada al universo de Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping, la próxima película de la franquicia que llegará a los cines en 2026, de acuerdo con varios informes difundidos esta semana por medios especializados de Estados Unidos.

El regreso marcará la reaparición de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, personajes que Lawrence y Hutcherson interpretaron en las cuatro películas originales basadas en las novelas de Suzanne Collins. La información fue reportada el miércoles 10 de diciembre, aunque por ahora no existen confirmaciones oficiales por parte del estudio.

La nueva cinta, titulada en español Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, forma parte de la expansión del universo cinematográfico de Panem y se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, especialmente por la posible participación de los protagonistas originales.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson
Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson repetirían sus papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la película Sunrise on the Reaping prevista para 2026 (Lionsgate)

Un regreso ligado al epílogo de la novela

Aunque los detalles sobre la aparición de Lawrence y Hutcherson se mantienen bajo estricto secreto, lectores de la novela Sunrise on the Reaping conocen que Katniss y Peeta figuran en un capítulo epílogo junto a Haymitch Abernathy, personaje interpretado en la saga por Woody Harrelson.

La novela, escrita por Suzanne Collins, sirve de base directa para la película y sitúa su historia varias décadas antes de los acontecimientos vistos en la primera entrega cinematográfica estrenada en 2012. Este recurso narrativo permitiría la presencia de personajes conocidos sin alterar la línea temporal principal de la precuela.

Los representantes de Lionsgate, estudio responsable de producir las películas de Los Juegos del Hambre, no respondieron a una solicitud de comentarios, lo que mantiene el estatus de la información como un regreso aún no confirmado oficialmente.

Francis Lawrence dirige Amanecer en
Francis Lawrence dirige Amanecer en la Cosecha, precuela basada en la novela de Suzanne Collins centrada en los orígenes del mentor del Distrito 12

Una historia ambientada 24 años antes

Sunrise on the Reaping está ambientada 24 años antes de los sucesos de la primera película y se centra en los 50º Juegos del Hambre, una edición especialmente significativa dentro del canon de la saga.

La trama sigue al personaje interpretado por Joseph Zada, actor de 20 años conocido por la serie We Were Liars, quien es forzado a competir en esta edición conmemorativa del evento mortal organizado por el Capitolio. La película adapta la novela homónima publicada en 2025 por Collins.

Esta producción se convierte así en la sexta película de la franquicia y la segunda precuela, tras The Ballad of Songbirds and Snakes, estrenada en 2023 y centrada en la juventud del futuro presidente Snow.

Declaraciones previas de Josh Hutcherson

En noviembre, Josh Hutcherson habló sobre la posibilidad de regresar a la saga durante una entrevista con la revista Variety, en la que reveló que conoció el contenido del epílogo al publicarse Amanecer en la Cosecha a comienzos de este año.

Amanecer en la Cosecha llegará
Amanecer en la Cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, continuando la expansión del universo distópico tras Balada de pájaros cantores y serpientes estrenada en 2023. (Captura Tráiler YouTube)

Me encantaría volver al set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody”, dijo el actor en referencia al director Francis Lawrence y a sus antiguos compañeros de reparto. “No me costaría nada convencerme. Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos”.

Consultado específicamente sobre una eventual aparición en Sunrise on the Reaping, Hutcherson añadió: “Sería un sueño hecho realidad. ¿Se cumplen los sueños? A veces. A veces no. A veces, sí”, una respuesta que hoy cobra mayor relevancia tras los informes publicados.

Un elenco coral y estreno confirmado

La nueva entrega contará con un amplio elenco que incluye a Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang, Edvin Ryding, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter, Iris Apatow y Ralph Fiennes.

Fiennes asumirá el papel del Presidente Snow, uno de los principales antagonistas del universo creado por Collins, reforzando el peso dramático de esta etapa temprana del régimen del Capitolio.

Temas Relacionados

EntretenimientoLos Juegos del HambreJennifer LawrenceJosh HutchersonCineEstrenos 2026

Últimas Noticias

Josh Hutcherson reveló que recién conoció el rechazo después del éxito de Los Juegos del Hambre

El actor que dio vida a Peeta Mellark reveló que, después de años de fama ininterrumpida, comenzó a experimentar decepción e incertidumbre laboral tras el cierre de la saga, exponiendo el lado menos visible del estrellato en Hollywood

Josh Hutcherson reveló que recién

La curiosa historia de Jon Bon Jovi y su primer sueldo: USD180 por cantar para un disco de Star Wars

La difusión en redes sociales de un acuerdo firmado por el cantante en 1980 permite conocer el momento en que su voz fue incluida por primera vez en una producción discográfica, marcando el inicio de su camino artístico

La curiosa historia de Jon

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

El spin-off del universo de Stephen King estrena su último episodio de la temporada vía HBO

“IT: Bienvenidos a Derry” llega

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

El actor de ‘Pulp Fiction’ había hablado días antes con su mánager sobre una cirugía programada

Una llamada y música navideña

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

Tras años de preparación fuera de la universidad, la empresaria afrontó un resultado adverso mientras mantiene su compromiso con la reforma del sistema penal y la formación jurídica

Revelan detallas de la reprobación
DEPORTES
Estudiantes de La Plata venció

Estudiantes de La Plata venció a Racing en los penales y se coronó campeón del Torneo Clausura

La magistral definición de Maravilla Martínez tras un show de errores de Estudiantes para el gol de Racing en la final del Clausura

Las mejores fotos de la final del Torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Racing

Las Leoncitas cayeron en la final del Mundial Junior de hockey ante Países Bajos

Ferro Carril Oeste se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en damas

TELESHOW
Darío Barassi contó el detrás

Darío Barassi contó el detrás de escena de su encuentro con Lionel Messi: “Surgió la posibilidad a través de Antonela”

Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados con un vestido blanco de crepé y cristales

Los emotivos mensajes de cumpleaños que recibió Valentín Yankelevich: del recuerdo de Cris Morena a la dedicatoria de Gustavo

La indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras la celebración de un nuevo logro de su hijo Fausto

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet expusiera sus fuertes mensajes: “Soporté amenazas de muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania frustró un presunto atentado

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo