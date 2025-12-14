Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping

La aparición de Katniss y Peeta estaría vinculada al epílogo de la novela Sunrise on the Reaping escrita por Suzanne Collins

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán de forma inesperada al universo de Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping, la próxima película de la franquicia que llegará a los cines en 2026, de acuerdo con varios informes difundidos esta semana por medios especializados de Estados Unidos.

El regreso marcará la reaparición de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, personajes que Lawrence y Hutcherson interpretaron en las cuatro películas originales basadas en las novelas de Suzanne Collins. La información fue reportada el miércoles 10 de diciembre, aunque por ahora no existen confirmaciones oficiales por parte del estudio.

La nueva cinta, titulada en español Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, forma parte de la expansión del universo cinematográfico de Panem y se perfila como uno de los estrenos más esperados de 2026, especialmente por la posible participación de los protagonistas originales.

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson repetirían sus papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark en la película Sunrise on the Reaping prevista para 2026 (Lionsgate)

Un regreso ligado al epílogo de la novela

Aunque los detalles sobre la aparición de Lawrence y Hutcherson se mantienen bajo estricto secreto, lectores de la novela Sunrise on the Reaping conocen que Katniss y Peeta figuran en un capítulo epílogo junto a Haymitch Abernathy, personaje interpretado en la saga por Woody Harrelson.

La novela, escrita por Suzanne Collins, sirve de base directa para la película y sitúa su historia varias décadas antes de los acontecimientos vistos en la primera entrega cinematográfica estrenada en 2012. Este recurso narrativo permitiría la presencia de personajes conocidos sin alterar la línea temporal principal de la precuela.

Los representantes de Lionsgate, estudio responsable de producir las películas de Los Juegos del Hambre, no respondieron a una solicitud de comentarios, lo que mantiene el estatus de la información como un regreso aún no confirmado oficialmente.

Francis Lawrence dirige Amanecer en la Cosecha, precuela basada en la novela de Suzanne Collins centrada en los orígenes del mentor del Distrito 12

Una historia ambientada 24 años antes

Sunrise on the Reaping está ambientada 24 años antes de los sucesos de la primera película y se centra en los 50º Juegos del Hambre, una edición especialmente significativa dentro del canon de la saga.

La trama sigue al personaje interpretado por Joseph Zada, actor de 20 años conocido por la serie We Were Liars, quien es forzado a competir en esta edición conmemorativa del evento mortal organizado por el Capitolio. La película adapta la novela homónima publicada en 2025 por Collins.

Esta producción se convierte así en la sexta película de la franquicia y la segunda precuela, tras The Ballad of Songbirds and Snakes, estrenada en 2023 y centrada en la juventud del futuro presidente Snow.

Declaraciones previas de Josh Hutcherson

En noviembre, Josh Hutcherson habló sobre la posibilidad de regresar a la saga durante una entrevista con la revista Variety, en la que reveló que conoció el contenido del epílogo al publicarse Amanecer en la Cosecha a comienzos de este año.

Amanecer en la Cosecha llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, continuando la expansión del universo distópico tras Balada de pájaros cantores y serpientes estrenada en 2023. (Captura Tráiler YouTube)

“Me encantaría volver al set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody”, dijo el actor en referencia al director Francis Lawrence y a sus antiguos compañeros de reparto. “No me costaría nada convencerme. Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos”.

Consultado específicamente sobre una eventual aparición en Sunrise on the Reaping, Hutcherson añadió: “Sería un sueño hecho realidad. ¿Se cumplen los sueños? A veces. A veces no. A veces, sí”, una respuesta que hoy cobra mayor relevancia tras los informes publicados.

Un elenco coral y estreno confirmado

La nueva entrega contará con un amplio elenco que incluye a Whitney Peak, Mckenna Grace, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Lili Taylor, Ben Wang, Edvin Ryding, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Billy Porter, Iris Apatow y Ralph Fiennes.

Fiennes asumirá el papel del Presidente Snow, uno de los principales antagonistas del universo creado por Collins, reforzando el peso dramático de esta etapa temprana del régimen del Capitolio.