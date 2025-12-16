Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

Teyana Taylor y Oscar Isaac se reúnen en una entrevista exclusiva para Variety, destacando su versatilidad artística en el cine

El encuentro entre Teyana Taylor y Oscar Isaac para Variety, reúne a dos artistas que han traspasado los límites de sus disciplinas para conquistar nuevos espacios en el cine. Ambos protagonizan algunas de las películas más esperadas del año: Frankenstein de Guillermo del Toro y One Battle After Another de Paul Thomas Anderson.

La conversación explora su mutua admiración y una visión profunda sobre el arte, la interpretación y la vida personal. En este diálogo íntimo y reflexivo, los actores detallan cómo han forjado sus trayectorias y las motivaciones que los impulsan a reinventarse creativamente.

Trayectorias y transiciones profesionales

Teyana Taylor, conocida inicialmente como cantante y coreógrafa, relató a Variety que afrontar su salto a la actuación significó vencer el escepticismo de su entorno.

Teyana Taylor revela a Variety cómo superó el escepticismo para iniciar su carrera como actriz tras dejar la música (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Acababa de retirarme de la música y pensé: ‘Quiero volcarme en todo lo demás que amo. No quiero quedarme atrapada en una sola caja’. Todos decían: ‘No creemos que sea inteligente’. Cuando di ese salto de fe, sentí miedo, pero sabía que debía recorrer ese camino”, confesó.

Su interpretación de Perfidia Beverly Hills en One Battle After Another surgió apenas un mes después de dejar la música. Taylor atribuye esta oportunidad a un destino superior: “Eso solo puede ser obra de Dios. Sabía que tenía algo que demostrar; tenía trabajo por hacer”.

Oscar Isaac reflexionó sobre el sentido de la vocación artística. “He estado pensando en esa palabra: ‘vocación’. ¿Cuál es nuestro llamado? La actuación es parte de eso; la música, en tu caso. Pero la fuente es algo más profundo. Siento que accedes a esa fuente. Parece que proviene de verdaderos hornos ardientes”, señaló el actor, reconociendo en Taylor una autenticidad emocional excepcional.

Oscar Isaac reflexiona sobre el significado de la vocación artística y su conexión con la autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Construcción de personajes y método actoral

La charla para Variety profundizó en los métodos de trabajo de ambos intérpretes. Taylor explicó su técnica de “color-coordinación” emocional para construir el personaje de Perfidia: “La escena en la que sale del cuarto del bebé y Bob: ella no llora, pero ves la cara que le pone al bebé, y la cara que le pone a Bob. Todo eso ocurre en menos de cinco segundos. Cuando miro a la bebé Willa, ese es mi espacio suave. Así que soy rosa. Pero cuando subo los ojos, soy instantáneamente roja. Y cuando salgo, con esa nueva conciencia, soy azul”. Esta técnica le permite navegar las diferentes capas emocionales de sus personajes, hallando los matices en tiempo real bajo presión.

Isaac, al preparar su interpretación de Victor Frankenstein, señaló la importancia de separar la vida personal de la profesional mediante rituales: “He empezado a incorporar un ritual. Llego por la mañana y hago un pequeño ritual para preparar mi sistema nervioso. Agradezco a los ancestros y comienzo desde un lugar de apertura. Y al final del día, aún más importante, hago otro ritual para decir: ‘Gracias, cuerpo. Gracias por estar abierto, ahora puedes soltar’. Tengo hijos y cosas que hacer, así que ya no necesito tu ayuda”, compartió el actor.

Desafíos emocionales y escenas difíciles

Taylor explora la complejidad de interpretar a una mujer con depresión posparto y sentimientos de soledad en su nuevo papel (Warner Bros. Pictures via AP)

Ambos actores abordaron las escenas más exigentes de sus recientes trabajos. Taylor identificó la complejidad de interpretar a una mujer que enfrenta depresión posparto y soledad: “Además de todo, está lidiando con depresión posparto. Encontrar esas capas, eso es lo mío. Pero al mismo tiempo, estoy lidiando con esto, y nadie aparece, y solo me tengo a mí misma. Necesito ser libre, y quieren que me quede en casa y haga de ama de casa”.

Isaac consideró la última escena entre la criatura y Victor en Frankenstein como una de las más difíciles. “Lo realmente difícil es cuando no funciona, cuando aparece la autoconciencia. Pero hubo muchas escenas muy duras en ‘Frankenstein’; curiosamente, la última entre la criatura y Victor”, explicó el actor.

Ante la pregunta de Taylor sobre el remordimiento al interpretar la violencia de Victor, Isaac contestó: “No. No se suponía que debiera sentirlo. Cuando te gritas a ti mismo, ¿te sientes mal por hacerlo? Así lo pensaba yo”.

Isaac explica que su personaje Victor no experimenta remordimiento al ejercer violencia, según la visión del actor (Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025)

La conversación derivó en una reflexión acerca de cómo la relación entre creador y criatura puede funcionar como una metáfora de la paternidad, las expectativas y la pérdida de control.

“He tenido que detenerme también, tratando a tus hijos como extensiones de ti mismo, como objetos de orgullo o vergüenza. Y luego la pérdida de paciencia; poder perder el control con tus hijos. Esta es una versión extrema donde nunca pensó más allá de la creación”, explicó Isaac.

Dinámica y química con otros actores y directores

El intercambio analizó el trabajo colaborativo con otros intérpretes y cineastas. Isaac describió su primer contacto con Jacob Elordi, quien da vida a la criatura en Frankenstein: “Nos conocimos una vez, brevemente, en la oficina de Guillermo. La primera vez que lo vi como la criatura fue en el set, el día que filmamos la última escena. No hubo construcción de química; hubo química en acción. Lo abordó de una manera muy vulnerable y abierta. Lo jugamos como si fuera una sola persona. Por un lado, pura conciencia; por el otro, puro ego. Esas dos cosas se unen finalmente al final”.

La química entre Isaac y Elordi en "Frankenstein" surgió de manera espontánea y se manifestó directamente en la actuación (REUTERS/Daniel Cole)

Taylor, al hablar de su experiencia con Sean Penn y Leonardo DiCaprio, detalló: “Eran tóxicos. Era una competencia de egos… Dos guerreros. Se trataba de poder para Perfidia. Y en un momento, simplemente se volvió codiciosa. La escena del baño fue la primera vez que nos conocimos. Él [por Penn] ya estaba en personaje. Yo pensé: ‘No lo voy a molestar. Soy fan, pero no una molestia’. Cuando gritaron ‘corte’, él me dijo: ‘Te quiero. Soy muy fan tuyo’”.

Sobre DiCaprio, Taylor resaltó la horizontalidad en el set: “No llevo lo personal al set. Esto no es como, ‘Oh, es mi amigo’. Sigue siendo Leonardo DiCaprio y yo sigo siendo la de siempre. Así que estoy nerviosa. Pero la forma en que él guía, no se siente como si uno estuviera por encima del otro; me encuentra donde estoy. Mi trabajo es estar presente para mis compañeros de escena, para mi director y mis directores de fotografía”.

Taylor destaca la actitud profesional de Leonardo DiCaprio y su capacidad para mantener la horizontalidad en el set (REUTERS/Steve Marcus)

El cierre del diálogo dejó patente el respeto y la admiración auténtica que Isaac siente por Taylor, destacando la energía y la verdad de su trabajo, una síntesis del espíritu de este encuentro entre dos artistas en pleno crecimiento creativo.