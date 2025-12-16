Entretenimiento

Artistas y compañeros: Teyana Taylor y Oscar Isaac revelaron cómo la colaboración en el set transformó su visión del arte

En diálogo con Variety, ambos intérpretes comparten las lecciones que les dejó su trabajo conjunto, revelan cómo cruzar disciplinas y enfrentar desafíos, redefinió su proceso creativo y destacan la importancia de la honestidad y la apertura artística en cada nuevo proyecto

Guardar
Teyana Taylor y Oscar Isaac
Teyana Taylor y Oscar Isaac se reúnen en una entrevista exclusiva para Variety, destacando su versatilidad artística en el cine

El encuentro entre Teyana Taylor y Oscar Isaac para Variety, reúne a dos artistas que han traspasado los límites de sus disciplinas para conquistar nuevos espacios en el cine. Ambos protagonizan algunas de las películas más esperadas del año: Frankenstein de Guillermo del Toro y One Battle After Another de Paul Thomas Anderson.

La conversación explora su mutua admiración y una visión profunda sobre el arte, la interpretación y la vida personal. En este diálogo íntimo y reflexivo, los actores detallan cómo han forjado sus trayectorias y las motivaciones que los impulsan a reinventarse creativamente.

Trayectorias y transiciones profesionales

Teyana Taylor, conocida inicialmente como cantante y coreógrafa, relató a Variety que afrontar su salto a la actuación significó vencer el escepticismo de su entorno.

Teyana Taylor revela a Variety
Teyana Taylor revela a Variety cómo superó el escepticismo para iniciar su carrera como actriz tras dejar la música (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Acababa de retirarme de la música y pensé: ‘Quiero volcarme en todo lo demás que amo. No quiero quedarme atrapada en una sola caja’. Todos decían: ‘No creemos que sea inteligente’. Cuando di ese salto de fe, sentí miedo, pero sabía que debía recorrer ese camino”, confesó.

Su interpretación de Perfidia Beverly Hills en One Battle After Another surgió apenas un mes después de dejar la música. Taylor atribuye esta oportunidad a un destino superior: “Eso solo puede ser obra de Dios. Sabía que tenía algo que demostrar; tenía trabajo por hacer”.

Oscar Isaac reflexionó sobre el sentido de la vocación artística. “He estado pensando en esa palabra: ‘vocación’. ¿Cuál es nuestro llamado? La actuación es parte de eso; la música, en tu caso. Pero la fuente es algo más profundo. Siento que accedes a esa fuente. Parece que proviene de verdaderos hornos ardientes”, señaló el actor, reconociendo en Taylor una autenticidad emocional excepcional.

Oscar Isaac reflexiona sobre el
Oscar Isaac reflexiona sobre el significado de la vocación artística y su conexión con la autenticidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Construcción de personajes y método actoral

La charla para Variety profundizó en los métodos de trabajo de ambos intérpretes. Taylor explicó su técnica de “color-coordinación” emocional para construir el personaje de Perfidia: “La escena en la que sale del cuarto del bebé y Bob: ella no llora, pero ves la cara que le pone al bebé, y la cara que le pone a Bob. Todo eso ocurre en menos de cinco segundos. Cuando miro a la bebé Willa, ese es mi espacio suave. Así que soy rosa. Pero cuando subo los ojos, soy instantáneamente roja. Y cuando salgo, con esa nueva conciencia, soy azul”. Esta técnica le permite navegar las diferentes capas emocionales de sus personajes, hallando los matices en tiempo real bajo presión.

Isaac, al preparar su interpretación de Victor Frankenstein, señaló la importancia de separar la vida personal de la profesional mediante rituales: “He empezado a incorporar un ritual. Llego por la mañana y hago un pequeño ritual para preparar mi sistema nervioso. Agradezco a los ancestros y comienzo desde un lugar de apertura. Y al final del día, aún más importante, hago otro ritual para decir: ‘Gracias, cuerpo. Gracias por estar abierto, ahora puedes soltar’. Tengo hijos y cosas que hacer, así que ya no necesito tu ayuda”, compartió el actor.

Desafíos emocionales y escenas difíciles

Taylor explora la complejidad de
Taylor explora la complejidad de interpretar a una mujer con depresión posparto y sentimientos de soledad en su nuevo papel (Warner Bros. Pictures via AP)

Ambos actores abordaron las escenas más exigentes de sus recientes trabajos. Taylor identificó la complejidad de interpretar a una mujer que enfrenta depresión posparto y soledad: “Además de todo, está lidiando con depresión posparto. Encontrar esas capas, eso es lo mío. Pero al mismo tiempo, estoy lidiando con esto, y nadie aparece, y solo me tengo a mí misma. Necesito ser libre, y quieren que me quede en casa y haga de ama de casa”.

Isaac consideró la última escena entre la criatura y Victor en Frankenstein como una de las más difíciles. “Lo realmente difícil es cuando no funciona, cuando aparece la autoconciencia. Pero hubo muchas escenas muy duras en ‘Frankenstein’; curiosamente, la última entre la criatura y Victor”, explicó el actor.

Ante la pregunta de Taylor sobre el remordimiento al interpretar la violencia de Victor, Isaac contestó: “No. No se suponía que debiera sentirlo. Cuando te gritas a ti mismo, ¿te sientes mal por hacerlo? Así lo pensaba yo”.

Isaac explica que su personaje
Isaac explica que su personaje Victor no experimenta remordimiento al ejercer violencia, según la visión del actor (Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025)

La conversación derivó en una reflexión acerca de cómo la relación entre creador y criatura puede funcionar como una metáfora de la paternidad, las expectativas y la pérdida de control.

“He tenido que detenerme también, tratando a tus hijos como extensiones de ti mismo, como objetos de orgullo o vergüenza. Y luego la pérdida de paciencia; poder perder el control con tus hijos. Esta es una versión extrema donde nunca pensó más allá de la creación”, explicó Isaac.

Dinámica y química con otros actores y directores

El intercambio analizó el trabajo colaborativo con otros intérpretes y cineastas. Isaac describió su primer contacto con Jacob Elordi, quien da vida a la criatura en Frankenstein: “Nos conocimos una vez, brevemente, en la oficina de Guillermo. La primera vez que lo vi como la criatura fue en el set, el día que filmamos la última escena. No hubo construcción de química; hubo química en acción. Lo abordó de una manera muy vulnerable y abierta. Lo jugamos como si fuera una sola persona. Por un lado, pura conciencia; por el otro, puro ego. Esas dos cosas se unen finalmente al final”.

La química entre Isaac y
La química entre Isaac y Elordi en "Frankenstein" surgió de manera espontánea y se manifestó directamente en la actuación (REUTERS/Daniel Cole)

Taylor, al hablar de su experiencia con Sean Penn y Leonardo DiCaprio, detalló: “Eran tóxicos. Era una competencia de egos… Dos guerreros. Se trataba de poder para Perfidia. Y en un momento, simplemente se volvió codiciosa. La escena del baño fue la primera vez que nos conocimos. Él [por Penn] ya estaba en personaje. Yo pensé: ‘No lo voy a molestar. Soy fan, pero no una molestia’. Cuando gritaron ‘corte’, él me dijo: ‘Te quiero. Soy muy fan tuyo’”.

Sobre DiCaprio, Taylor resaltó la horizontalidad en el set: “No llevo lo personal al set. Esto no es como, ‘Oh, es mi amigo’. Sigue siendo Leonardo DiCaprio y yo sigo siendo la de siempre. Así que estoy nerviosa. Pero la forma en que él guía, no se siente como si uno estuviera por encima del otro; me encuentra donde estoy. Mi trabajo es estar presente para mis compañeros de escena, para mi director y mis directores de fotografía”.

Taylor destaca la actitud profesional
Taylor destaca la actitud profesional de Leonardo DiCaprio y su capacidad para mantener la horizontalidad en el set (REUTERS/Steve Marcus)

El cierre del diálogo dejó patente el respeto y la admiración auténtica que Isaac siente por Taylor, destacando la energía y la verdad de su trabajo, una síntesis del espíritu de este encuentro entre dos artistas en pleno crecimiento creativo.

Temas Relacionados

Teyana TaylorOscar IsaacFrankensteinOne Battle After AnotherGuillermo del ToroPaul Thomas AndersonActuaciónVarietyNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Peaky Blinders llega al cine: fecha de estreno, regreso de Tommy Shelby y el cierre definitivo de la saga

La producción, escrita por Steven Knight y protagonizada por Cillian Murphy, ofrecerá una despedida ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Qué se sabe sobre el film basado en la icónica serie de gánsters de Birmingham

Peaky Blinders llega al cine:

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer es acusado formalmente del doble homicidio de sus padres

Nick Reiner permanece detenido mientras las autoridades continúan reuniendo pruebas y preparando su proceso judicial

El hijo de Rob Reiner

La vez que Rob Reiner cambió el final de “Cuando Harry conoció a Sally” tras enamorarse

El cineasta aseguró que el final que hoy es celebrado por el público no estaba en el guion original, sino que surgió a partir de una experiencia personal decisiva

La vez que Rob Reiner

Nick Reiner no comparecerá en la corte que investiga el homicidio de Rob Reiner

El hijo de Rob Reiner sigue bajo custodia policial mientras avanza la investigación por el doble homicidio ocurrido en la residencia familiar de Brentwood

Nick Reiner no comparecerá en

Caso Rob Reiner: habrían hallado “rastros de sangre” en una habitación rentada por su hijo

La escena encontrada en un hotel horas después del crimen se suma a la evidencia que rodea la detención de Nick Reiner

Caso Rob Reiner: habrían hallado
DEPORTES
Faustino Oro logró su segunda

Faustino Oro logró su segunda norma de gran maestro: quiere reunirse con Milei para impulsar a la Argentina como sede de las Olimpíadas de Ajedrez

Alerta en Boca Juniors: dos poderosos equipos del continente pretenden a Miguel Merentiel

A quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best: sus coincidencias y un viejo rival

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

TELESHOW
La pregunta que tomó de

La pregunta que tomó de sorpresa a Santiago del Moro: “¿Te involucraste sentimentalmente con alguien de Gran Hermano?”

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

La autocrítica de Guillermina Valdés tras enterarse de la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta”

INFOBAE AMÉRICA

Una Princesa Alemana y leyendas

Una Princesa Alemana y leyendas opuestas: la vida de Mary Carleton, la mujer que puso a prueba a la justicia y cautivó a la prensa inglesa

Luis Arce espera en una celda compartida en la cárcel de San Pedro por una decisión judicial clave

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro