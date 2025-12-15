Entretenimiento

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de la atención mediática que están recibiendo, según fuentes cercanas

La cantante y el ex primer ministro canadiense se han mostrado con más apertura en redes sociales desde que a mediados de año comenzaron su romance

Guardar
Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de su romance. (Instagram: Katy Perry/REUTERS)

Katy Perry y Justin Trudeau han confirmado públicamente su relación tras varias semanas de especulación. La cantante estadounidense y el ex primer ministro de Canadá hicieron oficial su romance el fin de semana pasado durante un viaje a Japón, donde compartieron imágenes juntos en redes sociales, marcando su primera aparición conjunta claramente identificable como pareja.

La confirmación llegó a través de una publicación de la artista de 41 años, en Instagram, donde compartió una serie de fotografías tomadas en Tokio. “Tiempos de tokio en tour y más”, escribió la intérprete de Part of Me junto a un carrusel que incluyó un selfie con Trudeau, de 53 años, y un video en el que se le observa comiendo sushi mientras el político la acompaña.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Justin Trudeau ha asumido con naturalidad la exposición mediática que acompaña a la relación, particularmente por el contexto de la gira internacional de Katy Perry.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau han aceptado la atención mediática por su relación. (Instagram)

El Lifetimes Tour comenzó en abril y se extenderá hasta diciembre, lo que ha mantenido a la artista en constante actividad pública. Las mismas fuentes señalan que el ex mandatario se encuentra cómodo con la atención generada por su vínculo con la cantante.

Otra fuente cercana al político indicó que la relación se da después de un periodo complejo para el canadiense, quien dejó el cargo a principios de año tras presiones internas dentro del Partido Liberal y una caída sostenida en su nivel de aprobación.

Según el testimonio citado, el vínculo personal ha coincidido con un momento de reorganización en su vida pública y privada.

Para Perry, la confirmación de la relación ocurre en medio de una etapa de cambios profesionales y personales. En meses recientes, la cantante enfrentó reacciones mixtas tras su participación en un vuelo espacial de Blue Origin, una iniciativa que recibió críticas por su impacto ambiental y su carácter simbólico.

Katy Perry fue criticada por
Katy Perry fue criticada por el viaje espacial de Blue Origin. (Instagram/Katy Perry)

Además, su álbum más reciente, 143, publicado a finales de 2024, tuvo una recepción moderada por parte de la crítica, y el sencillo “Woman’s World” generó comentarios divididos entre seguidores y especialistas.

En el ámbito personal, Katy Perry confirmó en julio su separación de Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de nueve años y con quien comparte una hija de cinco años, Daisy Dove.

Poco después, comenzaron a circular imágenes de la cantante y Trudeau juntos en Montreal, donde fueron vistos paseando por el Mount Royal Park y cenando en el restaurante Le Violon. Posteriormente, Justin Trudeau asistió a una de las fechas del Lifetimes Tour en Quebec.

Durante el otoño, la pareja fue fotografiada en distintos contextos, incluyendo un encuentro en un yate y una celebración en París con motivo del cumpleaños de Perry. Aunque en ese momento no hicieron un anuncio formal, ambos compartieron publicaciones en redes sociales que alimentaron las versiones sobre su relación.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados juntos por primera vez durante una visita a Paris. (Captura de video)

Días antes de la publicación de Perry en Instagram, Trudeau ya había compartido una imagen junto a la cantante durante una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko Kishida.

Fuentes consultadas por Page Six señalan que la relación no responde únicamente a una estrategia de visibilidad y que ambos comparten circunstancias similares, entre ellas la experiencia de la crianza en solitario. El ex primer ministro es padre de tres hijos —Xavier, Ella-Grace y Hadrien— fruto de su matrimonio con Sophie Grégoire, de quien se separó en 2023.

Temas Relacionados

Katy PerryJustin Trudeauentretenimientoromance

Últimas Noticias

Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

El actor fue abordado por un paparazzi en Gare du Nord mientras intentaba mantener un perfil bajo durante su paso por París

Jacob Elordi tuvo un tenso

Ray J amplió sus acusaciones de fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner

El músico sostiene que la madre e hija actuaron junto con Vivid Entertainment para “defraudar al público” mediante una demanda de difamación

Ray J amplió sus acusaciones

La conversación que George Clooney tuvo con su esposa Amal Clooney que lo llevó a ya no besar a otras actrices en el cine

El actor aseguró que tiene un nuevo límite para sus próximos papeles en Hollywood

La conversación que George Clooney

Bonnie Blue regresó a Inglaterra tras ser deportada de Indonesia y se mostró despreocupada: “Soy rica y tengo buenos abogados”

Tras pasar varios días bajo custodia y pagar una multa simbólica, la estrella de OnlyFans volvió a su país natal

Bonnie Blue regresó a Inglaterra

De Taylor Swift a Eminem: los casos de acoso más aterradores que sufrieron las celebridades

Entradas ilegales a domicilios, amenazas de muerte y miles de mensajes obsesivos forman parte de los episodios que sufrieron figuras de la música y el cine en las últimas décadas

De Taylor Swift a Eminem:
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Así es Puntagrande, el hotel

Así es Puntagrande, el hotel más pequeño del mundo

El primer ministro de Australia propuso “leyes de armas más estrictas” tras el atentado terrorista en Sidney

La Fiscalía de Corea del Sur sostuvo que el ex presidente Yoon Suk-yeol planeó la ley marcial con al menos un año de antelación

El activista prodemocracia Jimmy Lai fue declarado culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras en Hong Kong

La agencia de inteligencia de Australia habría investigado hace seis años a uno de los atacantes del atentado en la playa de Bondi