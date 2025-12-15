Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de la atención mediática que están recibiendo, según fuentes cercanas

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de su romance. (Instagram: Katy Perry/REUTERS)

Katy Perry y Justin Trudeau han confirmado públicamente su relación tras varias semanas de especulación. La cantante estadounidense y el ex primer ministro de Canadá hicieron oficial su romance el fin de semana pasado durante un viaje a Japón, donde compartieron imágenes juntos en redes sociales, marcando su primera aparición conjunta claramente identificable como pareja.

La confirmación llegó a través de una publicación de la artista de 41 años, en Instagram, donde compartió una serie de fotografías tomadas en Tokio. “Tiempos de tokio en tour y más”, escribió la intérprete de Part of Me junto a un carrusel que incluyó un selfie con Trudeau, de 53 años, y un video en el que se le observa comiendo sushi mientras el político la acompaña.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Justin Trudeau ha asumido con naturalidad la exposición mediática que acompaña a la relación, particularmente por el contexto de la gira internacional de Katy Perry.

Katy Perry y Justin Trudeau han aceptado la atención mediática por su relación. (Instagram)

El Lifetimes Tour comenzó en abril y se extenderá hasta diciembre, lo que ha mantenido a la artista en constante actividad pública. Las mismas fuentes señalan que el ex mandatario se encuentra cómodo con la atención generada por su vínculo con la cantante.

Otra fuente cercana al político indicó que la relación se da después de un periodo complejo para el canadiense, quien dejó el cargo a principios de año tras presiones internas dentro del Partido Liberal y una caída sostenida en su nivel de aprobación.

Según el testimonio citado, el vínculo personal ha coincidido con un momento de reorganización en su vida pública y privada.

Para Perry, la confirmación de la relación ocurre en medio de una etapa de cambios profesionales y personales. En meses recientes, la cantante enfrentó reacciones mixtas tras su participación en un vuelo espacial de Blue Origin, una iniciativa que recibió críticas por su impacto ambiental y su carácter simbólico.

Katy Perry fue criticada por el viaje espacial de Blue Origin. (Instagram/Katy Perry)

Además, su álbum más reciente, 143, publicado a finales de 2024, tuvo una recepción moderada por parte de la crítica, y el sencillo “Woman’s World” generó comentarios divididos entre seguidores y especialistas.

En el ámbito personal, Katy Perry confirmó en julio su separación de Orlando Bloom, con quien mantuvo una relación de nueve años y con quien comparte una hija de cinco años, Daisy Dove.

Poco después, comenzaron a circular imágenes de la cantante y Trudeau juntos en Montreal, donde fueron vistos paseando por el Mount Royal Park y cenando en el restaurante Le Violon. Posteriormente, Justin Trudeau asistió a una de las fechas del Lifetimes Tour en Quebec.

Durante el otoño, la pareja fue fotografiada en distintos contextos, incluyendo un encuentro en un yate y una celebración en París con motivo del cumpleaños de Perry. Aunque en ese momento no hicieron un anuncio formal, ambos compartieron publicaciones en redes sociales que alimentaron las versiones sobre su relación.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados juntos por primera vez durante una visita a Paris. (Captura de video)

Días antes de la publicación de Perry en Instagram, Trudeau ya había compartido una imagen junto a la cantante durante una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko Kishida.

Fuentes consultadas por Page Six señalan que la relación no responde únicamente a una estrategia de visibilidad y que ambos comparten circunstancias similares, entre ellas la experiencia de la crianza en solitario. El ex primer ministro es padre de tres hijos —Xavier, Ella-Grace y Hadrien— fruto de su matrimonio con Sophie Grégoire, de quien se separó en 2023.