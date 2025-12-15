Entretenimiento

Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

El actor fue abordado por un paparazzi en Gare du Nord mientras intentaba mantener un perfil bajo durante su paso por París

El actor fue abordado por un paparazzi en Gare du Nord. Créditos: Instagram/@taoualit__amar

Jacob Elordi tuvo un intercambio tenso con un fotógrafo en París el pasado miércoles. El actor de 28 años, conocido por sus papeles en Euphoria y Saltburn, fue captado en el interior de la estación Gare du Nord mientras intentaba mantener un perfil bajo.

Según un video compartido en redes sociales, un paparazzi se acercó a Elordi mientras estaba acompañado por guardaespaldas y le dijo: “Jacob, te amamos”. El actor, que llevaba puesta una chaqueta de cuero negra, gorra gris, gafas de sol y auriculares, respondió quitándose uno de ellos y diciendo: “Me haces la vida muy difícil”.

Cuando el fotógrafo repitió la frase, la estrella de Hollywood agregó: “No te amo”, reiterando la misma expresión sobre la dificultad que le generaba la situación.

Jacob Elordi enfrentó a un
Jacob Elordi enfrentó a un paparazi. (Captura de video)

El momento, grabado por terceros, se difundió rápidamente en redes sociales y provocó reacciones de seguidores, quienes se mostraron preocupados por el bienestar del actor y destacaron la importancia de respetar su espacio personal.

En la sección de comentarios de las publicaciones que compartieron el video, algunos internautas escribieron: “Esto es sinceramente desgarrador” y “No fue nada amigable…”.

Otros subrayaron que es posible apreciar el trabajo de un artista sin invadir su privacidad: “Se puede amar el trabajo de alguien sin hacer que su vida sea más difícil. Jacob merece el mismo respeto y espacio que cualquier otra persona”.

Jacob Elordi salió de la estación con un café en mano y se dirigió a tomar el Eurostar hacia Londres, manteniendo la compañía de su equipo de seguridad. Su vestimenta, informal pero discreta, consistía en pantalones deportivos, chaqueta de cuero negra, gorra gris y gafas de sol.

El equipo de Jacob Elordi
El equipo de Jacob Elordi se mantuvo cerca de él en todo momento. (Captura de video)

Este incidente no es el primero que pone a Elordi en el centro de la atención mediática por interacciones incómodas con el público o el personal de eventos.

Hace tres meses, durante el estreno mundial de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia, el actor tuvo un intercambio tenso con un miembro del personal del festival mientras posaba para fotografías.

Según un video publicado en TikTok, el actor indicó al funcionario: “Voy a tomar una foto aquí”, y luego de posar con varios asistentes, agregó: “No me digas nunca qué hacer”. A pesar de la interacción, la persona que compartió el video aseguró que Elordi fue amable con los asistentes y posó para fotos con todos los que se lo solicitaron.

Por si fuera poco, durante una aparición reciente en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, Jacob Elordi habló sobre su fama.

Jacob Elordi se sinceró sobre
Jacob Elordi se sinceró sobre la parte abrumadora de la fama. (REUTERS/Mark Blinch)

“Me desperté en un mundo completamente diferente. Internet es una locura. Era aterrador. Podía sentir cómo Internet se manifestaba en el mundo real. Por ejemplo, cuando iba a mi cafetería, de repente me sentía como si estuviera en El Show de Truman”, recordó.

Hasta el momento, los representantes de Elordi no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente ocurrido en Gare du Nord, y el actor continuó con sus compromisos profesionales en Europa.

